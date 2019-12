Firefox 71 met Windows-ondersteuning voor picture-in-picture verschijnt

Mozilla brengt Firefox-versie 71 uit en daarmee kunnen gebruikers op Windows gebruikmaken van de picture-in-picture-functie. Daarmee kunnen video's in de browser op de voorgrond blijven, zonder dat andere vensters of tabs het beeld blokkeren.

Mozilla meldt dat gebruikers kunnen controleren over de picture-in-picture-functie beschikbaar is, door simpelweg met de cursor over een video in de browser te schuiven. Er zou dan een blauw balkje in beeld moeten komen waarmee de functie is te activeren. Met een klik op die blauwe knop blijft de video in een kleiner venster op de voorgrond, ook al wisselt de gebruiker van tabs.

Deze picture-in-picture-modus werkt volgens Mozilla 'met alle videosites' die in de Firefox-browser worden bezocht. De functie was een jaar geleden, met Firefox-versie 61, al beschikbaar voor Android en de functie kwam toen ook uit voor Chrome. De picture-in-picture-functie in Firefox 71 is alleen nog beschikbaar voor Windows-gebruikers, maar het komt in januari volgend jaar ook uit voor MacOS en Linux; dat zal met de introductie van Firefox 72 het geval zijn.

Firefox-versie 71 introduceert een aantal andere vernieuwingen, zoals notificaties als de browser cryptominers blokkeert en verbeteringen voor de Lockwise-wachtwoordmanager en de Enhanced Tracking Protection-functie. Mozilla stelt dat het inmiddels meer dan 1 biljoen trackingverzoeken heeft geblokkeerd.