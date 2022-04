YouTube komt met picture-in-picture op iOS in VS en maakt het gratis

De YouTube-app op iOS krijgt ondersteuning voor picture-in-picture op het Apple-platform. Dat begint met beschikbaarheid voor abonnees van YouTube Premium, maar moet zich daarna uitbreiden naar gebruikers van de gratis variant. De introductie begint in de VS.

YouTube PiP op Android

Dat meldt MacRumors op basis van contact met YouTube. Het bekende tijdspad is beperkt: de 'uitrol' van picture-in-picture voor Premium-gebruikers is begonnen en de gratis gebruikers krijgen de functie 'binnenkort'. YouTube en MacRumors delen verder geen informatie over beschikbaarheid buiten de Verenigde Staten.

Het is opvallend dat YouTube-gebruikers zonder abonnement op Premium de functie ook gaan krijgen. Bij Android is de picture-in-picture-functie er al sinds 2019, maar deze zit achter de Premium-betaalmuur. Wellicht dat dit dus betekent dat de functie op termijn gratis gaat worden.

Met de PiP-modus kunnen gebruikers een YouTube-video afspelen in een kleiner kadertje terwijl ze ondertussen andere dingen doen in andere apps. Apples iOS ondersteunt sinds de release van iOS 13 picure-in-picture op de iPad en sinds iOS 14 ook op de iPhone. Die versies kwamen respectievelijk in september van 2019 en september van 2020 uit.