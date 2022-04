Switch-eigenaren kampen sinds meer dan een week met niet werkende downloads

Sinds meer dan een week hebben Nintendo Switch-gebruikers problemen met het downloaden van games en game-updates voor hun Switch. Ook wordt eigendom van dlc soms niet erkend. Ze krijgen een foutcode, maar geen verdere uitleg over wat er aan de hand is.

Nintendo heeft alleen gereageerd op het probleem in de vorm van een klantenservicepagina voor foutcode 2123-1502. Daar wordt gesproken van een 'tijdelijk netwerkprobleem' en stellen ze 'mogelijke oplossingen' voor, zoals opnieuw proberen, de console herstarten en handmatig een andere dns instellen. Mocht dat alles niet helpen, dan adviseert Nintendo om simpelweg 'te wachten en het later opnieuw te proberen'. Het probleem doet zich sinds firmwareversie 12.0.3 voor.

Hoe wijdverspreid het euvel is, is niet helemaal duidelijk. Een recent topic op Reddit heeft echter in ongeveer 24 uur 306 reacties vergaard, vele met de strekking 'ik heb dit probleem ook'. Ze melden verder dat de voorgestelde oplossingen in sommige gevallen werken, maar vaak ook niet, of alleen tijdelijk.

Eurogamer heeft een week geleden contact gezocht met Nintendo over het probleem, maar heeft geen reactie gekregen. Verder schrijven ze dat de klantenservice van het bedrijf gebruikers naar verluidt vertelt dat een firmware-update die het probleem verhelpt, onderweg is.