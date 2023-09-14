Laatste Mario Kart 8 Deluxe-dlc-wave krijgt Daisy Circuit, Diddy Kong en Pauline

Nintendo heeft een teaser getoond van zijn zesde en laatste lading dlc voor Mario Kart 8 Deluxe. Deze 'wave' krijgt onder meer Daisy Circuit, naast verschillende nieuwe speelbare personages. Wave 6 verschijnt rond de feestdagen.

Nintendo bevestigt tijdens zijn Direct-presentatie dat de laatste dlc-wave de Daisy Circuit-racebaan uit Mario Kart Wii krijgt. Deze wave krijgt daarnaast zeven andere nieuwe circuits, maar Nintendo zegt nog niet welke dat zijn.

Daarnaast voegt het bedrijf vier nieuwe personages toe aan het racespel. Daaronder vallen Diddy Kong en Funky Kong, die allebei speelbaar waren in eerder Mario Kart-games maar ontbraken uit deel 8. De game krijgt ook Pauline en Peachette, die al speelbaar waren in smartphonegame Mario Kart Tour.

De laatste dlc-lading komt later dit jaar beschikbaar via de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack, net als de vijf eerder waves. Deze is los verkrijgbaar voor 25 euro, maar is ook beschikbaar als onderdeel van het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 17:21 12

14-09-2023 • 17:21

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Mario Kart 8 Deluxe

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Reacties (12)

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PdeBie 14 september 2023 17:53
Ah Pauline! Daar zal mijn dochter blij mee zijn. In Mario Strikers Battle League moet zij ook altijd in het team.
Irsu85 14 september 2023 18:08
Nu is eigenlijk de vraag, als Pauline niet zo heel erg houd van sporten (zoals bewezen in Super Mario Odyssey), hoe zou ze het dan doen in Mario Kart?
TheJoe 14 september 2023 19:56
Die DLC heeft de game echt goed gedaan. Heel blij mee. Heerlijk veel tracks.
m3nno 14 september 2023 17:25
Het is nu wel duidelijk dat we deze maand een aankondiging kunnen verwachten voor de nieuwe DK game on switch :) (probably the last game for switch 1.0)
Chris van der G @m3nno14 september 2023 17:28
nieuws: Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong-game in februari uit voor Switch

Deze?
m3nno @Chris van der G14 september 2023 17:29
Die had ik even gemist! ^^

Edit: Is niet de game die ik verwachtte tho, I think everyone agrees.

[Reactie gewijzigd door m3nno op 25 juli 2024 08:29]

karakan1453 @m3nno14 september 2023 17:49
Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong-game in februari uit voor Switch

Kwam al eerder uit
Linksquest Moderator Spielerij
14 september 2023 18:17
Heb er wel zin in, weer een reden om de game op te pakken.
DedSec85 15 september 2023 09:26
Ik ben onwijs psyched voor Funky Kong. Ik hoop wel dat er nog een nieuwe Mario Kart voor de Switch komt nu ze klaar zijn met Mario Kart 8 Deluxe. Dit is tot op heden de beste Mario Kart ooit maar een hoop trucjes zijn wel duidelijk. Als je 1ste rijdt wordt je om de haverklap bestookt met blauwe schilden, terwijl je dan beter de hele wedstrijd 2e of 3e kan blijven rijden door soms bewust gas in te houden en dan het laatste gedeelte van de race een sprint trekt.
LDVC 15 september 2023 10:58
Weer zo'n mooie Nintendo verrassing dit! Toen de Booster Course Pass werd aangekondigd ging het enkel over banen en bij Wave 4 kwamen daar ineens ook characters bij. Volgens het select screen hadden we voor wave 6 nog 2 characters te goed en nu zijn er ineens 4 aangekondigd!
Ik heb er weer zin in, dankzij die BCP ben ik veel meer gaan Mario kart-en
Estel 15 september 2023 11:18
Jammer, ik had op King Bob-omb gehoopt. Verder wel benieuwd welke banen erbij gaan komen.

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