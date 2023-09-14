Laatste Mario Kart 8 Deluxe-dlc-wave krijgt Daisy Circuit, Diddy Kong en Pauline

Nintendo heeft een teaser getoond van zijn zesde en laatste lading dlc voor Mario Kart 8 Deluxe. Deze 'wave' krijgt onder meer Daisy Circuit, naast verschillende nieuwe speelbare personages. Wave 6 verschijnt rond de feestdagen.

Nintendo bevestigt tijdens zijn Direct-presentatie dat de laatste dlc-wave de Daisy Circuit-racebaan uit Mario Kart Wii krijgt. Deze wave krijgt daarnaast zeven andere nieuwe circuits, maar Nintendo zegt nog niet welke dat zijn.

Daarnaast voegt het bedrijf vier nieuwe personages toe aan het racespel. Daaronder vallen Diddy Kong en Funky Kong, die allebei speelbaar waren in eerder Mario Kart-games maar ontbraken uit deel 8. De game krijgt ook Pauline en Peachette, die al speelbaar waren in smartphonegame Mario Kart Tour.

De laatste dlc-lading komt later dit jaar beschikbaar via de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack, net als de vijf eerder waves. Deze is los verkrijgbaar voor 25 euro, maar is ook beschikbaar als onderdeel van het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement.