Mario Kart 8 Deluxe-uitbreidingspas krijgt vijf nieuwe personages

Mario Kart 8 Deluxe krijgt de komende maanden vijf nieuwe personages als onderdeel van de Booster Course Pass-uitbreiding. Daarnaast is vanaf donderdag de vierde dlc-lading voor die uitbreidingspas beschikbaar, met acht nieuwe circuits.

Nintendo suggereert dat de nieuwe personages afkomstig zijn uit eerdere Mario Kart-games, maar zegt niet precies welke. "Er komen nog twee dlc-ladingen aan, met meer terugkerende banen en personages uit de hele Mario Kart-serie." Het bedrijf noemt geen concreet aantal nieuwe coureurs in zijn persbericht, maar op het personageselectiescherm zijn sinds donderdag vijf vraagtekens te zien.

Ook is vanaf nu de vierde dlc-lading beschikbaar, die Birdo en acht nieuwe circuits toevoegt aan het racespel. Nintendo brengt de acht circuits uit als twee cups van ieder vier circuits. Veel van de circuits stammen uit oude Mario Kart-games. Onder meer klassiekers als GBA Riverside Park uit Mario Kart Super Circuit, DK Summit uit Mario Kart Wii en Waluigi Stadium uit Mario Kart Double Dash komen naar het kartspel. De game krijgt ook drie circuits uit smartphonegame Mario Kart Tour, waaronder een circuit dat zich afspeelt in Amsterdam. Met Yoshi's Island krijgt het spel ook een volledig nieuw circuit.

Het personagescherm van Mario Kart 8 Deluxe toont sinds donderdag vijf vraagtekens

Nintendo kondigde de Booster Course-uitbreidingspas voor Mario Kart 8 Deluxe eerder al aan. Het betreft een betaald dlc-pakket met 48 extra circuits, die de Japanse gamegigant verdeeld over zes 'waves' beschikbaar maakt. De eerste lading met acht circuits kwam in februari vorig jaar beschikbaar en bestond onder meer uit Coconut Mall van Mario Kart Wii, Tokyo Blur uit Mario Kart Tour en Choco Mountain van Mario Kart 64. In latere waves volgden circuits als Mushroom Gorge en Waluigi Pinball.

De Booster Course Pass kost 25 euro en zit ook inbegrepen bij het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement. De komende tijd verschijnen er nog twee 'waves' met ieder acht circuits, die ook de nieuwe personages moeten bevatten.