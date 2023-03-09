Mario Kart 8 Deluxe-uitbreidingspas krijgt vijf nieuwe personages

Mario Kart 8 Deluxe krijgt de komende maanden vijf nieuwe personages als onderdeel van de Booster Course Pass-uitbreiding. Daarnaast is vanaf donderdag de vierde dlc-lading voor die uitbreidingspas beschikbaar, met acht nieuwe circuits.

Nintendo suggereert dat de nieuwe personages afkomstig zijn uit eerdere Mario Kart-games, maar zegt niet precies welke. "Er komen nog twee dlc-ladingen aan, met meer terugkerende banen en personages uit de hele Mario Kart-serie." Het bedrijf noemt geen concreet aantal nieuwe coureurs in zijn persbericht, maar op het personageselectiescherm zijn sinds donderdag vijf vraagtekens te zien.

Ook is vanaf nu de vierde dlc-lading beschikbaar, die Birdo en acht nieuwe circuits toevoegt aan het racespel. Nintendo brengt de acht circuits uit als twee cups van ieder vier circuits. Veel van de circuits stammen uit oude Mario Kart-games. Onder meer klassiekers als GBA Riverside Park uit Mario Kart Super Circuit, DK Summit uit Mario Kart Wii en Waluigi Stadium uit Mario Kart Double Dash komen naar het kartspel. De game krijgt ook drie circuits uit smartphonegame Mario Kart Tour, waaronder een circuit dat zich afspeelt in Amsterdam. Met Yoshi's Island krijgt het spel ook een volledig nieuw circuit.

Mario characters
Het personagescherm van Mario Kart 8 Deluxe toont sinds donderdag vijf vraagtekens

Nintendo kondigde de Booster Course-uitbreidingspas voor Mario Kart 8 Deluxe eerder al aan. Het betreft een betaald dlc-pakket met 48 extra circuits, die de Japanse gamegigant verdeeld over zes 'waves' beschikbaar maakt. De eerste lading met acht circuits kwam in februari vorig jaar beschikbaar en bestond onder meer uit Coconut Mall van Mario Kart Wii, Tokyo Blur uit Mario Kart Tour en Choco Mountain van Mario Kart 64. In latere waves volgden circuits als Mushroom Gorge en Waluigi Pinball.

De Booster Course Pass kost 25 euro en zit ook inbegrepen bij het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement. De komende tijd verschijnen er nog twee 'waves' met ieder acht circuits, die ook de nieuwe personages moeten bevatten.

Fruit Cup Boomerang Cup
Amsterdam Drift (Mario Kart Tour) Bankok Rush (Mario Kart Tour)
Riverside Park (Mario Kart Super Circuit) Mario Circuit (Mario Kart DS)
DK Summit (Mario Kart Wii) Waluigi Stadium (Mario Kart Double Dash)
Yoshi's Island (Nieuw) Tour Singapore Speedway (Mario Kart Tour)

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 09-03-2023 16:37 63

09-03-2023 • 16:37

63

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Mario Kart 8 Deluxe

vanaf € 48,96

4.5 van 5 sterren

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Reacties (63)

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Zerora
9 maart 2023 18:05
Van wat ik begrepen heb denken dataleakers in de source van Mario Kart 8 Deluxe vermeldingen naar 14 personages te hebben gevonden die nog niet gebruikt worden. Dit zijn:
  1. King Bob-omb
  2. Petey Piranha
  3. Hammer Bro
  4. Charging Chuck
  5. Birdo <-- Deze hebben dus vandaag ontvangen
  6. Diddy Kong
  7. Dixie Kong
  8. Funky Kong
  9. Monty Mole
  10. Kamek
  11. Koopa Freerunning
  12. Pauline
  13. Nabbit
  14. 8-bit Mario
Het is nog maar de vraag welke van deze de resterende 5 spots gaan innemen. Of dat er wellicht nog personages aankomen die niet in dit lijstje staan. Lijstje is wel interessant overigens. Persoonlijk hoop ik op de komst van Builder Mario.

[Reactie gewijzigd door Zerora op 24 juli 2024 21:10]

SaraNostra @Zerora9 maart 2023 23:55
Ben niet thuis in Mario, dus wellicht een domme vraag, maar zijn dit reeds bestaande personages of worden ze nu out of the blue gemaakt? Heb bijv. nooit gehoord van Kamek of Birdo.

En: geef me alsjeblieft Mario Kart 9. Het wordt nu echt tijd!
AQ87 @SaraNostra10 maart 2023 08:10
Ze zijn al bestaand en voor de spelers heel bekend: Birdo komt uit Super Mario Bros 2 (1988, NES) daar is ie in veel levels een kleine eindbaas trouwens.
Kamek komt uit Super Mario World 2 Yoshi's Island (1995, SNES) en is de tovenaar voor de Bowser familie.
SaraNostra @AQ8710 maart 2023 08:36
Dank, weer wat geleerd!
SilentF0rce @SaraNostra10 maart 2023 07:30
Ik ben ook geen Mario-nerd, ondanks dat ik de spellen altijd wel leuk vind. De personages komen sporadisch voor, maar zitten wel vaak in games als Mario Party en sportspellen van Mario.

Birdo zit bijvoorbeeld sowieso in de laatste Mario Party.
bzzzt @SaraNostra10 maart 2023 10:06
geef me alsjeblieft Mario Kart 9. Het wordt nu echt tijd!
Wat is het verschil tussen extra banen voor MK8 of dezelfde banen met een MK9 nummertje (en mogelijk een hogere prijs)?
Ik denk dat Nintendo de MK formule nu wel zo'n beetje 'af' heeft - sinds MK Wii is er eigenlijk niet zoveel veranderd, MK8 is min of meer een HD kopie (met gliders, maar die veranderen niks fundamenteels aan de gameplay). En 'innovaties' als in-app aankopen e.d. mogen fijn in het MK Tour getto blijven wat mij betreft.
SaraNostra @bzzzt10 maart 2023 10:27
Betere graphics, nieuwe wapens, nieuwe spelmodi enzovoort. Het spel is verouderd en ik wil gewoon wat vernieuwing. Een paar tracks toevoegen vind ik niet voldoende.
bzzzt @SaraNostra10 maart 2023 10:41
Betere graphics ga je niet krijgen op de Switch, zeker niet als je op 60Hz wil blijven spelen - bovendien is het spel zo snel dat het ook totaal niet loont om overmatig veel details op de achtergrond te hebben.
Ik vraag me af hoe je een spel nog Mario Kart kan noemen als er compleet nieuwe spelmodi of wapens worden geïntroduceerd. Het blijft in essentie toch een racespel, en dat is per definitie best een oud concept ;)
Enai @SaraNostra10 maart 2023 08:52
Mario Kart 9 heeft geen zin wanneer je content kunt toevoegen aan Mario Kart 8.
Verwijderd @SaraNostra11 maart 2023 19:58
Sommige personages waren al aanwezig op de wiiu ;)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 21:10]

TheNooz @Zerora9 maart 2023 18:37
Cool! Hopelijk zit je er een beetje naast, m'n vriendin zit namelijk al lange tijd te wachten op Wiggler uit MK7 :+
Neon Noodle @TheNooz9 maart 2023 19:00
Je kan er van uit gaan dat als het niet in tour zit het ook niet naar 8D komt.
De kans dat ze nu nog zo erg gaan schuiven dat het karakter naar tour komt EN dan nog in wave 5 of 6 verschijnt is minuscuul klein
boulderdash1978 @TheNooz10 maart 2023 05:34
Ik wacht met haar mee.
chimnino @Zerora9 maart 2023 18:58
Persoonlijk hoop ik nog iets zoals Diddy Kong, Piranha, Kamek en geen zoveelste Mario of Princess variatie. Er zitten al 4 Mario's in en 8(!) Peach/Daisy/Rosalina variaties in. Alsjeblieft echt geen Pauline of 8-bit Mario er bij.

Kleine kant tekening, deze leak is van iemand die claimed te werken voor Nintendo of iig deze game. Dit is geen data mining van fans ofzo, dus houd je zout gereed

[Reactie gewijzigd door chimnino op 24 juli 2024 21:10]

Zkafka 9 maart 2023 17:59
Beetje jammer dat de Tour-tracks als vulling worden gebruikt. Sommige zijn wel tof of hebben op z'n minst een geweldige soundtrack (Berlin Byways), maar andere komen toch simpel en ongeïnspireerd over, zeker vergeleken met de originele tracks. Had liever meer Double Dash!! gezien.

Verder speel ik ze volop, eigenlijk uitsluitend de nieuwe cups. Na 8 al grijsgespeeld te hebben op de Wii U ken ik de oude tracks nu wel. Voor mij is het het geld meer dan waard geweest. Wat iemand anders hier ook al zei. Dit is zo'n goed, gebalanceerd spel, zou niet direct weten hoe je deze formule binnen een paar jaar weer op z'n kop kan zetten. Voor de één is het uitmelken, ik zie het meer als uitbreiden en de tijd nemen voor een deel 9 wat weer vernieuwing brengt.
L23
@Zkafka9 maart 2023 18:12
Uitmelken wil ik het inderdaad niet noemen. Zo vaak komen er geen Mario kart games uit. En DLC voor Mario Kart al helemaal niet.

Ik vermaak me er prima mee. Wel vind ik het meer kwantiteit dan kwaliteit. De soundtracks zijn goed. Maar de banen komen voornamelijk van Mario kart Tour en zijn een stuk minder gedetailleerd dan de bestaande Mario Kart 8 banen. Er zitten nu ook meerdere banen bij die een beetje van hetzelfde zijn. Maar 16 nieuwe banen in 4 nieuwe cups met dezelfde detail als de rest van Mario Kart 8 had ik ook prima gevonden.
Wraldpyk @Zkafka10 maart 2023 12:43
Grappig dat er zoveel afkeer is tegen de "tour" levels terwijl veel daarvan juist in favorieten lijstjes zitten van de nieuwe levels. Zo vind ik Parijs erg leuk, en ook de nieuwe Singapore.

Ze zijn niet allemaal geweldig, maar goed, dat heb ik ook met niet-tour tracks.
ChiLLeR 9 maart 2023 16:53
Is het gek dat ik €25 euro voor zo'n uitbreidingspakket duur vindt? De game zelf kost €49.
Froster @ChiLLeR9 maart 2023 16:56
Je krijgt er 48 nieuwe banen bij (een verdubbeling). Dan vind ik 25 euro best meevallen.
Orangelights23 @Froster9 maart 2023 17:38
En hoeveel van die tracks zaten al in vorige delen?

Ik vind dit zo’n klassiek voorbeeld van een melkkoe.

Edit: geen idee waarom dit als irrelevant gemodereerd wordt, graag hoor ik waarom in plaats van stilletjes een getalletje aanvinken. Mario Kart staat er bekend om dat het gerecycled materiaal is, waar heel veel fans dit maar slikken en er maar weinig commentaar op is. En als het er al wel is, dan wordt dat op deze manier gemodereerd… jammer.

[Reactie gewijzigd door Orangelights23 op 24 juli 2024 21:10]

snoopdoge90 @Orangelights239 maart 2023 18:17
Oh ja die melkkoe waar Nintendo gewoon de Mario Kart 64 source code pakt en even de een CTRL+C en V doet. Al die track layouts, alle textures, alle modellen, alle game logica. En hoppa, cashen. Voor de rest zitten fans van racing games echt niet te wachten te wachten op hun favoriete tracks. Het liefst willen ze allemaal gloed nieuwe fantasy tracks ;) .

Ik denk dat je irrelevant wordt gemod omdat het ook inderdaad irrelevant is. Er word wel heel veel werk in die nieuwe circuits gestopt. Ik gok bijna zelfs gewoon opnieuw gemaakt met de blueprints van de oude games. Behalve misschien de nieuwe tracks die uit Mario Kart Tour komen. Vergeleken met andere games is die 25 euro een ontzettend goede deal voor verdubbeling van de content. En je moet eens bij andere race games kijken als er een klassiek circuit wordt geherintroduceerd in een game die er jaren geleden in zat. Competitieve racegames gaat niet over nieuwe content, maar het perfectioneren van een circuit waar ze al duizenden rondes op hebben gereden.

[Reactie gewijzigd door snoopdoge90 op 24 juli 2024 21:10]

hatex @snoopdoge909 maart 2023 18:32
Dat onder andere...

Ik rekende dat bedrag af bij de burgerking vorige week voor 2 whoppers met bacon en kaas en 2 milkshakes....

25 euro ...... dat is omgerekend in hamburgers 10 gulden.... (ja, toen had je 2 hamburgers en 2 milkshakes voor een tientje)

25 euro voor uren spelplezier , Schijntje toch ?!?

[Reactie gewijzigd door hatex op 24 juli 2024 21:10]

MenN @snoopdoge9010 maart 2023 11:09
Maar laten we niet doen alsof de extra circuits in de expansion op het zelfde niveau zitten als de originele banen in Mario Kart 8 Deluxe. Het zijn toch voornamelijk poorts van de mobile game.

Digital Foundry heeft hier een mooie video over gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=HXiqwuAgJRc
snoopdoge90 @MenN10 maart 2023 13:20
Wil wel even reageren, sorry als het een beetje zuur overkomt maar dat is niet de intentie :) .

1. De Digital Foundry bandwagon. Grafische nitpicking. Weet dat heel populair en belangrijk wordt gevonden door Tweakers maar komop, het is een Nintendo en ver boven het GameFreak niveau. Toegegeven:
2. Het level voor detail is wel wat minder, maar dat neemt niet weg voor het spelplezier. Absoluut niet. Merk er niks van in game, behalve als ik met een andere player mee kijk. Maar ik ben ook van mening dat gamplay altijd boven (acceptabele) graphics staat. Echter:
3. Het filmpje is oud. Zelf denk dat de kritiek is aangekomen bij Nintendo. Wave 3 en de nieuwe Wave 4 zien er goed uit. Wave 1 en 2 hadden levels die een beetje 'leeg' aanvoelde.
4. Als je Tour langs de Booster Pack houd dan is de Booter Pack zoveeel mooier dan Tour. Het is niet zomaar 'een port van een mobiele game'.
5. 25 euro, 48 courses. Ik herhaal, 25 euro, 48 courses. Ik vind de kwaliteit voor hoeveelheid tracks vs kosten prima acceptabel. Daarboven op: nee het is niet 25 euro p.p. Je hebt maar 1 Booster Pack in je party nodig en iedereen kan meespelen op de nieuwste tracks.
6. Persoonlijk: de nieuwe tracks zijn ontzettend leuk om te spelen. In verhouding zitten er meer DLC tracks dan originele tracks in onze setlist. Als je alleen om het grafische element geeft, sla dan a.u.b. de booster pack over.
7. Orginele discussie ging over melkkoeien. Elke Nintendo generatie krijgt maar 1 Mario Kart release. Dit is eerder een fanservice. Weet je wat een melkkoe is? F1 2023, 2024, 2025 of FIFA 3000 of whatever. Volle mep, zelfde content in een ander jasje.

Heb je zelf speel ervaring of papagaai je mee met 'populistische' gamerpraat?

[Reactie gewijzigd door snoopdoge90 op 24 juli 2024 21:10]

MenN @snoopdoge9010 maart 2023 13:58
Oh ik heb genoeg Mario Kart gespeeld, en die nieuwe banen zullen zeker geen mindere spelbeleving zijn. Maar ik wilde wel even een side note plaatsen. Er zitten echt veel banen in de DLC die voor idd een zeer schappelijke prijs weg gaat, maar we moeten ze wel op waarde beoordelen. 1 op 1 vergeleken zijn ze niet op het niveau van de base game maps. Maar ik zou niemand de DLC hierop afraden.
AYCE @Orangelights239 maart 2023 18:42
Zoals gezegd: Je krijgt voor 25€ plots een verdubbeling van het aantal banen en ze nemen veel banen waar mensen in het verleden tevreden over zijn en vernieuwde deze visueel én in gameplay.

Het is een keuze aan de mensen om voor 25€ een product van 50€ compleet te laten herleven. Het is ook nog eens veel meer dan de port van de WiiU naar de Switch en voor veel minder.

Je bent vrij je mening te hebben, maar je onderbouwing slaat plat bij het aanbod en is ook nog eens erg laat. Mensen weten tenslotte al sinds een jaar terug dat er 6x een uitbreiding aan kwam en nu pas bij de vierde ga je erover klagen? Dat het misschien niet jouw smaak is, is je goed recht, maar je zou het niet vreemd moeten vinden dat mensen je mening irrelevant of zelfs flamebait vinden.
hawke84 @Orangelights239 maart 2023 23:49
Het is een grensgevalletje richting de "wel ok"-kant, die 25 eur.

Sommige games verkopen skinpacks voor 20 tot 40 euro vandaag de dag. De content die je hier krijgt, is toch aanzienlijk
Enai @Orangelights2310 maart 2023 08:56
Developer brengt nog eens een relatief goedkope expansion uit in plaats van eindeloos sequels te lanceren of honderden euro's aan aparte DLC uit te brengen; en deze expansion heeft tot doel de meest populaire circuits uit alle spellen samen te brengen tot de ultieme Mario Kart.

Orangelights23: "melkkoe!" terwijl ie €8 neerlegt voor de zoveelste skin in League of Legends.
Armselig @Froster10 maart 2023 00:41
Voor het geld hoeven ze het niet te doen, ze prijzen hun games nooit af omdat ze weten dat het toch wel blijft verkopen en MK8 is hun bestverkochte Switch game ooit die als warme broodjes over de toonbank blijft gaan. Het zou denk ik best gratis kunnen, of voor minder. Maar zoals gezegd maken ze volledig mis... gebruik van het feit dat mensen toch wel weer shut up and take my money schreeuwen.
bzzzt @Armselig10 maart 2023 10:17
Als ze 10 euro hadden gevraagd was het alsnog te duur geweest voor sommige mensen. En gratis? Je onderschat echt hoeveel werk zit in het oppoetsen van 48 banen, daar zit manjaren werk in.
Ik vind 25 euro een koopje voor een verdubbeling van de content (dat is nog geen 50 cent per baan!). Ze hadden het ook MK9 kunnen noemen en 60 euro kunnen vragen...
Andros @ChiLLeR9 maart 2023 17:40
Ja, dat is gek gezien de hoeveelheid banen en extra's. Tot nu toe is die booster pass zijn geld meer dan waard, ook al komen ze er jaren te laat mee.
Ike. @ChiLLeR9 maart 2023 19:24
Een code voor de Booster Course Pass is altijd wel te koop voor rond de €20,00 ;)
BOBO22 @ChiLLeR9 maart 2023 21:19
Ja ik vind het best gek 25€ is tegenwoordig niks en dat voor heel wat leuke avondjes met gelach en plezier
cricque @ChiLLeR9 maart 2023 21:03
Tsja ik dacht dit ook ... maar als je de uitbreiding koopt krijg je wel alles. Nu veel mensen spelen online, dus hebben ze dit er gewoon bij. Hier hebben we pas een switch sinds kerstmis. Zoon is net 5 jaar, die amuseert em rot met mario kart spelen. Maar online hoeft echt niet voor mij. Ik zal hem wel de uitbreiding eens kopen. Maar Nintendo is ook wel de "duurste" console, en op zich vind ik zoveel extra banen voor 25 nog niet. Het is beter dan een season pass, die voor de meeste games ook al vlug op 10 euro (of meer) komt en een season is 3-4 maanden soms. Dan vind ik 25 euro voor alle extra banen nog wel meevallen.
Robin4 @ChiLLeR10 maart 2023 02:42
Vind het nog wel acceptable voor wat je krijgt. En het is een eenmalige uitgave wat veel extra content geeft.
DominoNL 9 maart 2023 16:43
Vanaf donderdag? Vandaag? Of volgende week?
glennoo @DominoNL9 maart 2023 16:43
Vanaf vandaag!
glenn456 @DominoNL9 maart 2023 16:44
vandaag
crimby 9 maart 2023 18:01
Is die €25 euro voor het totaal van alle DLC’s of is dat per uitgave (vorig jaar €25, nu weer etc)?
L23
@crimby9 maart 2023 18:07
Voor alle 48 nieuwe tracks. Momenteel zijn er met Wave 4 in totaal 32 tracks beschikbaar. Met Wave 5 en 6 volgen de laatste 16 tracks.
crimby @L239 maart 2023 18:16
Ooooh dat is mega goedkoop, meteen even aanschaffen. Was altijd in de veronderstelling dat het per wave was.
ShadLink @crimby10 maart 2023 00:02
Nee, Nintendo released voor hun games eigenlijk alleen maar "dlc passes" wat een verzameling van alle DLC is voor die game. (enige uitzondering is Super Smash Bros, die heeft meerdere passes en losse Mii fighter outfits) De DLC verspreiden ze dan in waves die een X aantal keer uitkomt.
teun2408 @crimby9 maart 2023 19:02
Eenmalig 25 euro voor alle 6 de releases met 8 maps per stuk.
jnz 9 maart 2023 16:56
Hopen op Diddy Kong en Funky Kong!
Andros @jnz9 maart 2023 17:42
Of DK Jr uit de eerste Super Mario Kart nog eens laten opdraven :*)
chimnino 9 maart 2023 18:53
Licht gerelateerde vraag: ik zit nu in een family NSO+ groep. Is het nu net zoals bijv. met PS+ dat als ik de groep verlaat, de DLC content niet meer te spelen is en deze weer unlocked als je weer deel neemt aan NSO+?
Ike. @chimnino9 maart 2023 19:21
Correct.
Xfade 9 maart 2023 16:54
Ik had inmiddels wel een nieuwe Mario Kart verwacht. Ze blijven de WiiU game maar oppoetsen.
Verwijderd @Xfade9 maart 2023 17:01
Don't fix a wining team? Als ze nou echt nieuwe gameplay verzinnen, mag er van mij een nieuwe mario kart komen. Maar ik moet zeggen dat ik het geweldig vind om te zien dat je nu gewoon één mario kart game hebt met een gigantische hoeveelheid racetracks, nieuw en oud :).
Xfade @Verwijderd9 maart 2023 17:03
Dat is zeker waar. Het is nu inmiddels wel een compleet pakket.
Mitchelll010 @Verwijderd9 maart 2023 17:18
Geweldige typo, wining ipv winning
FrankoNL @Xfade9 maart 2023 16:58
Nouja ze breiden hem uit. Ben dan wel benieuwd wat je van een nieuwe Mario kart verwacht wat deze game niet heeft?
VonDudenstein @Xfade9 maart 2023 17:23
Ze hebben de game opnieuw uitgebracht met extra content + 1 keer een dlc pakket.... in 6 jaar. voor 25,- piek of gratis bij abbo. Als overbrugging naar een nieuwe Kart op nieuwe hardware.

Op een game die meer dan 50 miljoen stuks heeft gedaan.
Ubisoft, EA en Actiblizz hadden 5 packs per jaar erin gepropt. Loot boxes erbij en weet ik wat.

Deze uitrol is gewoon prima.
novasurp @Xfade9 maart 2023 23:48
Ja, ik heb 8 Deluxe nooit gekocht omdat ik de Wii U versie al had.
whiner @Xfade10 maart 2023 10:06
Heel veel beter gaat het kwa GFX niet worden op de switch.
Bij de switch 2 krijg je waarschijnlijk pas een nieuwe.

Soms heb ik zelfs het idee dat de wii u op grafisch gebied zelfs beter is.
VonDudenstein 9 maart 2023 16:43
Kamek en Petey Piranha. Lets go.
Mirickle 9 maart 2023 17:03
Hopelijk stoppen ze in de laatste twee DLC cups met banen uit Mario Kart Wii, aangezien die vrij matig zijn. Er zijn nog zoveel betere. Shy Guy Bazaar, DK Mountain, Daisy Cruiser bijvoorbeeld.

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