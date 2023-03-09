84 procent van inkomsten muziekindustrie VS komt uit streaming

De muziekindustrie in de Verenigde Staten kreeg in 2022 84 procent van de inkomsten uit muziekstreaming. Dat zegt de koepelorganisatie voor de Amerikaanse muziekindustrie RIAA. Fysieke verkoop zorgt voor 11 procent van de verkoop.

Het aandeel van streaming is daarmee iets hoger dan in 2021, toen 83 procent van de inkomsten daaruit kwam, schrijft RIAA. Downloads van liedjes en albums zorgden daarnaast voor 3 procent van de inkomsten.

Binnen streaming neemt de omzet uit betaalde abonnementen verder toe. Van de 13,2 miljard dollar die de muziekindustrie verdiende met streaming kwam 9,1 miljard uit betaalde abonnementen op streamingdiensten. Streamingdiensten met advertenties zorgden daarna voor de meeste inkomsten met 1,8 miljard dollar.

De inkomsten uit fysieke media vallen daarbij grotendeels in het niet. Vinyl ging cd's voorbij in 2022. In de VS werden in 2022 41,3 miljoen platen verkocht, tegenover 33,4 miljoen cd's. In 2021 werden er nog 46,7 miljoen cd's verkocht. In 2020 gingen er ook al meer platen over de toonbank dan cd's.