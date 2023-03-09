84 procent van inkomsten muziekindustrie VS komt uit streaming

De muziekindustrie in de Verenigde Staten kreeg in 2022 84 procent van de inkomsten uit muziekstreaming. Dat zegt de koepelorganisatie voor de Amerikaanse muziekindustrie RIAA. Fysieke verkoop zorgt voor 11 procent van de verkoop.

Het aandeel van streaming is daarmee iets hoger dan in 2021, toen 83 procent van de inkomsten daaruit kwam, schrijft RIAA. Downloads van liedjes en albums zorgden daarnaast voor 3 procent van de inkomsten.

Binnen streaming neemt de omzet uit betaalde abonnementen verder toe. Van de 13,2 miljard dollar die de muziekindustrie verdiende met streaming kwam 9,1 miljard uit betaalde abonnementen op streamingdiensten. Streamingdiensten met advertenties zorgden daarna voor de meeste inkomsten met 1,8 miljard dollar.

De inkomsten uit fysieke media vallen daarbij grotendeels in het niet. Vinyl ging cd's voorbij in 2022. In de VS werden in 2022 41,3 miljoen platen verkocht, tegenover 33,4 miljoen cd's. In 2021 werden er nog 46,7 miljoen cd's verkocht. In 2020 gingen er ook al meer platen over de toonbank dan cd's.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-03-2023 16:33 51

09-03-2023 • 16:33

51

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Reacties (51)

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mikeoke 9 maart 2023 16:54
De grafiek klopt niet.

De digitale media wordt weer gegeven in dollars en de fysieke media in aantallen.

De CD verkoop is ongeveer gelijk aan de download
De Vinyl verkoop is ongeveer gelijk aan de "Streaming - beperkt betaald"
stefanwitkamp @mikeoke9 maart 2023 18:27
Dit. Ik zat ook al te kijken. De grafieken zijn daarmee ook niet in lijn met de tekst. In de grafieken is ~98% streaming.

In de bron van de RIAA zelf is het gelukkig wel allemaal heel duidelijk in interactieve grafieken: https://www.riaa.com/u-s-sales-database/
F_J_K Forummoderator 9 maart 2023 17:17
De belangrijkste inkomstenbron voor de muziekindustrie wordt niet genoemd: live concerten.
"A recent study exploring the global music industry found that revenues from live music events dropped by nearly 75 percent amid the pandemic in 2020. That year, revenues stood at just 7.32 billion U.S. dollars, and even though this figure almost doubled in 2021, financial figures are not set to recover before 2023. " dan was het 30 miljard pre-covid en evenveel als streaming nu.

Edit: al vertekend dat een klein beetje doordat de RIAA alleen VS streamers telt. Geen idee of er bijv in China andere streaming-diensten zijn die serieus geld opleveren.

[Reactie gewijzigd door F_J_K op 24 juli 2024 08:17]

memphis @F_J_K9 maart 2023 17:47
Muziekindustrie dus dat omvat alles. Veel van de rechten blijft toch bij de platenlabels hangen en zien de artiesten er weinig van. Artiesten zelf verdienen vaak het meeste met de concerten.
magician2000 @memphis10 maart 2023 00:18
Nee, dat omvat dus niet "alles". Het omvat enkel de zaken die door de muziekindustrie behartigd worden.

Alle muzikanten die dus niet bij een label aangesloten zitten en zelf hun CD's / DVD's of wat dan ook laten persen worden niet in deze cijfers meegenomen. Daar zit een groot deel van de muziekverkoop in die hier dus niet in meegenomen is.

Ik kan de bron van de informatie niet meer zo snel terugvinden (ook even geen tijd om te zoeken nu).
Meiklokje @memphis10 maart 2023 11:41
Streaming is moderne piraterij. Je moet bijna bejaard zijn om de opbrengsten naar een artiest hun muziek te bezorgen voor 1 nummer en het beluisterende streams. Moet je 90 jaar het zelfde nummer af rammelen voor een habbekrats winst. Kan niet typen aan de vinyl en cd verkoop en het bezoeken van concerten. De streamingsdiensten strijken de winst op in abonnees. Er wordt amper iets uit betaalt. Het enige wie je rijk maakt is het bedrijf zelf die de muziek host. Wil je een artiest een plezier doen. Bezoek hun concert of koop hun albums. Geldt ook voor films kijken en gaming. Streaming vervangt optische media niet.
robertlinke @Meiklokje10 maart 2023 15:41
niet geheel mee eens. ja voor artiesten die onder een grote platenlabel vallen wel, maar voor indie artiesten die rechtstreeks hun muziek streamen krijgen wel het geld.

ik volg een artiest, Janet Devlin, die online concerten geeft via stageit, waarbij je als viewer zelf een bedrag betaalt, met een minimum uiteraard, en extra kan betalen voor shoutouts etc tussen de muziek door.

daarbij heb je artiesten die eigenlijk alleen maar online bestaan, en geen enkele fysieke concerten of albums hebben maar wel miljoenen volgers hebben op youtube, spotify, twitch, etc.

of artiesten die nog te jong zijn om een contract af te sluiten maar al wel hun muziek verkopen, bijv. karolina protsenko.
YangWenli @Meiklokje10 maart 2023 16:35
Spotify maakt geen winst hoor. En zonder streaming wordt je nooit beroemd genoeg om überhaupt concerten te geven.
datajuggler @Meiklokje12 maart 2023 07:12
Beetje vreemd om dit onmiddellijk piraterij te noemen wanneer je het in se hebt over een betaalde formule "onbeperkt luisteren", (of gratis en betaald door reclame).

Je vergelijkt ook onmogelijkheden: alsof iedereen die een lied 1x streamt ook de dubbelcd gekocht zou hebben gehad. Bekijk streaming als on-demand radio. En dan houdt het model meer dan steek. Fans vinden meer dan ooit hun weg naar concerten, optredens, en artiesten vinden dan weer hun weg naar tv-optredens en multimedia (print, digital).
geetwee 9 maart 2023 16:54
Voor het historisch overzicht https://www.riaa.com/u-s-sales-database

De kosten voor de muziekindustrie zullen toch wel fors lager zijn als ze geen mediadragers aan de consument hoeven te leveren.

[Reactie gewijzigd door geetwee op 24 juli 2024 08:17]

bzuidgeest @geetwee9 maart 2023 17:27
Ik denk niet dat die industrie enig medelijden behoeft. Bakken met geld, voor zero effort door streaming.
AndrewF @bzuidgeest10 maart 2023 09:49
Zero effort? En de artiesten, componisten, writers, zangers, etc?

Die zitten ook in "die industrie". Al begrijp ik dat je het waarschijnlijk over de labels en distributie hebt.
bzuidgeest @AndrewF10 maart 2023 11:11
Correct, ik heb het over distributie. Kopiëren van media kost digitaal stroom, maar dat is dan ook alles. Heel anders dan fysieke media.
Tintel @geetwee10 maart 2023 14:00
Waarom? In plaats van CD's 'persen', hoesjes printen en distributie moeten ze nog nogal wat servers in de lucht houden en data-trafic kosten betalen. Dan reken ik voor het gemak de streamers zelf ook tot de muziekindustrie. Wat misschien niet klopt omdat ze eigenlijk voornamelijk distributie doen.

Dus bij fysieke transport van een muziek-stuk is het afgelopen met de kosten als de CD verkocht is. Bij streaming blijf je kosten maken. Daar staat dan wel tegenover dat ze ook inkomsten blijven krijgen ook al heeft iemand al vele keren hetzelfde nummer beluisterd.
Victorppp 9 maart 2023 16:40
Toch grappig om te zien dat vinyl hoger eindigt dan cd.
Audione0 @Victorppp9 maart 2023 16:52
cd's worden bijna niet meer verkocht denk ik, gezien streaming. Vinyls is een markt voor puristen en is vooral hip en dat verkoopt voor nu weer wat beter dan Cd's
Orphu @Audione09 maart 2023 18:59
Toch begint de verkoop van cd's wel weer op te lopen binnen Nederland, in ieder geval de laatste twee jaar. Er zijn mensen die weer iets in bezit willen hebben in plaats van overgeleverd te zijn aan het aanbod van de streaming diensten. Bijvoorbeeld als een artiest van een platform af gehaald wordt. Mensen zijn dan geneigd om juist een cd te kopen van zo'n artiest.
Audione0 @Orphu9 maart 2023 20:39
Ik ben zelf ook in de markt van iets in mijn handen hebben, al is het maar om later weer te kunnen verkopen.

Heb laatst een PS5 disk versie gekocht om zo de gekochte spellen later weer door te kunnen verkopen.
Een kast vol cdtjes/blue rays vind ik ook leuk. Iets van verzameldrang oid :P
ymmv @Audione09 maart 2023 17:21
Prijzen van elpees zijn ook een stuk hoger. Dat zal ook een rol spelen.
Ozymandias @Victorppp9 maart 2023 16:44
Het is populair geworden bij hipsters. Toch een grote markt.
bzuidgeest @Ozymandias9 maart 2023 17:28
Je hoeft het niet eens voor het geluid te doen. De album art is ook wat en dan de plaat zelf. Komt in allerlei kleuren en stijlen.
HarryL @bzuidgeest9 maart 2023 17:33
Dat inderdaad ook nog eens!
Vooral de picture disks, ik hou er van!
HarryL @Ozymandias9 maart 2023 17:00
Ik ben ook gek op vinyl, maar wil mijzelf niet direct een hipster noemen :-)
Vind het geluid gewoon geweldig, de kraakjes etc...
Onlangs ook de oude platen van mijn ouders gekregen, dus ik kan mijn lol voorlopig nog wel even op!
Polderviking @Ozymandias9 maart 2023 18:14
Vinyl is veel leuker om te verzamelen dan cd's als muziekverzamelaar, zeker niet enkel uitbesteed aan de hipsters.

Ik stream in de praktijk eigenlijk alleen maar, maar heb ook een zooi vinyl liggen gewoon voor de heb. CD's koop ik nooit meer.
Koop wel weer veel via bijvoorbeeld Bandcamp als een soort steun van artiesten die ik echt bijzonder vind (vaak combinatie van digitale release en al dan niet beperkte oplage vinyl).
Dat blijf ik ook wel graag doen als Epic dat platform niet compleet gaat afbreken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 08:17]

PWSteal @Ozymandias9 maart 2023 21:38
In DJ kringen word er nog steeds veel met vinyl gedraaid, vooral als je verder van de populaire stromingen afwijkt.

Dat heeft meerdere redenen;
  • Vinyl only releases; vooral in de underground stromingen worden releases als vinyl only uitgebracht om te voorkomen dat het direct via illegale manieren te verkrijgen is. Vaak zijn dit ook nog de gaafste tracks van producers
  • Het voelt magisch om een plaat perfect in te mixen, alsof je een 180 gooit in de darts.
  • Je word geforceerd om creatieve keuzes te maken in je platenkeuze doordat je niet oneindig veel dingen kan kiezen om mee te nemen
  • Je traint je gehoor beter dan met digitaal draaien doordat vinyl qua tempo altijd wat schommelt tijdens het draaien.
Daarmee wil ik niet zeggen dat digitaal DJ'en ook zijn voordelen heeft; zoals geen 20 kg zware koffer hoeven mee te sjouwen bijvoorbeeld, maar om het af te doen als hipster vind ik wat te kort door de bocht.
HansvDr @Victorppp10 maart 2023 09:48
Nooit begrepen... ik heb bijna al mijn platen behalve dan diegene waar ik nog iets mee heb (mijn doe maar verzameling van de lager school bijvoorbeeld) de deur uitgedaan. 100 LP's en 300 singels.

CD collectie heb ik wel bewaard.
MrMonkE @Victorppp10 maart 2023 12:13
Toch grappig om te zien dat vinyl hoger eindigt dan cd.
Omdat CD ook maar medium is voor digitale data denk ik.
Waarom zou je dat preferen boven andere identieke digitale bestanden?
Victorppp @MrMonkE10 maart 2023 13:53
Mijn moeder heeft dat liever omdat ze dat snapt (:
YopY @Victorppp10 maart 2023 15:37
Klinkt misschien stom, maar als ze er mooiere en stevigere doosjes omheen doen (ipv de kwetsbare plastic jewel cases) en ze wat meer verzamelbaar maken zoals LPs dat nu zijn zou dat mogelijk gecorrigeerd kunnen worden. Doe ze in DVD cases met boeken en posters erbij oid.
aquinox 9 maart 2023 17:15
Hoeveel van die streamingmoneys komen bij artiesten en hoeveel bij aasgieren? Bij de 3 andere gaat proportioneel veel meer naar de artiest zeker als je onafhankelijk doet. Spotify baas Daniel Ek is een klassiek voorbeeld.. geld binnenharken op een systeem waar artiesten van afhankelijk zijn gemaakt en niet zo easy te boycotten is..
Mathijs Kok @aquinox9 maart 2023 17:57
Hoeveel van die streamingmoneys komen bij artiesten en hoeveel bij aasgieren?
Als het zulke aasgieren zijn, waarom tekenen artiesten dan die contracten? Een eigen uitgeverij starten is zeker in de VS binnen een dag te regelen en dan kan je je muziek zelf op Spotify krijgen. De reden waarom ze dat niet doen is omdat de bestaande 'aasgieren' een service bieden die de artiesten als belangrijk beschouwen.

Dat de artiesten zo wenig krijgen is omdat wij zo weinig betalen! De meeste mensen betalen op dit moment minder dan 35% van wat hun ouders betaalden voor hun muziek, voor een veel betere kwaliteit en een aanbod dan onvergelijkbaar is.
Iblies @Mathijs Kok9 maart 2023 18:48
Het is wel iets complexer dan dat.

Had je eerst een vrij strak markt waarbij grotere maatschappijen in principe beslissen wat goede muziek is en niet en daarmee veel geld verdiende,

heb je nu een compleet versnipperde markt waarbij enkele grote partijen precies als een youtube/spotify/etc hetzelfde doen.


De artiest die een eigen weg wil kiezen komt nog steeds niet fatsoenlijk aan de bak.

Wat je nu hebt is oudere muziek waarbij de rechten grotendeels bij grotere partijen liggen en geld verdienen via instanties als brein, afspelen betekent afdragen. Die muziek wordt ook talloze malen in verschillende covers opnieuw uitgebracht.

Met de versnipperde markt ga je niet snel ergens een optreden geven wat zonde is.


Kleinere landen zouden veel meer muziek van eigen bodem moeten stimuleren om er voor te zorgen dat die markt groter wordt en makkelijker geld kunt bijverdienen op vb feesten en andere kleinere evenementen.
bzuidgeest @Mathijs Kok9 maart 2023 23:56
Wij betalen als consument wat het waard is en muziek heeft gewoon weinig waarde. Er is een overschot van een duplicatie is nagenoeg kostenloos. Met fysieke media was het een door de maatschappijen in stand gehouden schaarste, maar dat is over met streaming.
Wat mij betreft moet een artiest het verdienen met optreden of merch, ofwel werken zoals de rest van ons dat doen. Ik zie geen reden waarom een artiest het recht zou moeten hebben om na een half uur werk de rest van zijn leven achterover te zitten en geld te eisen voor kosteloze, moeiteloze duplicatie. Dat is alsof de nazaten van Rembrandt geld zouden vragen voor iedere keer dat er iemand naar de Nachtwacht kijkt. Rijk worden is geen recht. Dat ze er wat voor krijgen prima, maar verder is het gewoon supply and demand. En supply is enorm. Kun je niet rondkomen van zingen? Dan moet je net als de rest gewoon een andere baan nemen.
aquinox @bzuidgeest25 maart 2023 14:48
Ik kots van jou
bzuidgeest @aquinox27 maart 2023 09:27
Dwijlen dan maar. Want dan moet je kotsen van een hoop mensen :) :0
Groningerkoek @aquinox9 maart 2023 17:18
Artiesten hoeven niet te tekenen, dankzij streaming is het gemakkelijker dan ooit om als artiest je releases in eigen beheer te doen.
Jan Onderwater @Groningerkoek9 maart 2023 17:30
Ja, klopt, maar daar krijg je nog geen airplay en promotie mee. Muziekindustrie is erg goed geweest altijd zichzelf er tussen consument en artiest te zetten.
Jan Onderwater 9 maart 2023 17:32
Ik ben heel ouderwets, muziek koop ik op een fysieke drager, vooral op CD
croc @Jan Onderwater9 maart 2023 19:39
En dan daarna rippen om toch af te kunnen spelen? Ik kwam een tijdje geleden tot de conclusie dat ik nergens geen cd's meer kan afspelen. Geen aparte cd-speler, geen in laptop, noch desktop, noch in de auto.
Jan Onderwater @croc9 maart 2023 19:48
Heb mijn eerste cd speler nog, Philips cd 150
Kocht ik in 1986 of 87, doet het nog steeds. Koste me destijds 500 gulden
bzuidgeest @Jan Onderwater9 maart 2023 23:59
Dat is mazzel dan, want steeds meer lasers geven de geest, net als een elastiekje in een cassette deck is het aan slijtage onderhevig. En zie maar een vervanging te vinden als hij eenmaal stopt.
batjes
@bzuidgeest10 maart 2023 07:51
Ze zijn er nog: categorie: CD-spelers
Die laser units zijn ook nog wel te vinden, desnoods van Chinese makelij.
bzuidgeest @batjes10 maart 2023 09:07
Ja nieuwe spelers zijn er nog. Maar dat is wat anders dan een vintage unit van 30 jaar oud. Laser modules komen in soorten en maten en eentje voor een 30 jaar oude speler als die van Jan zal echt wel moeilijker zijn te vinden.
pejoar 9 maart 2023 18:32
Wat krijgen artiesten is mijn vraag.
Je weet dat on tour gaan voor de grotere artiesten lucratief is.
Maar de rest?
bzuidgeest @pejoar10 maart 2023 00:02
Als het voor de rest niet lucratief is kunnen ze toch net als de rest van ons een andere baan zoeken? Parttime of zo wellicht?
Dat iemand zichzelf artiest noemt is geen rechtvaardiging om er van rond te moeten komen. Anders wordt het tijd dat ik mijzelf artiest ga noemen zodat ik automatisch mag vangen.
Tokus @pejoar9 maart 2023 23:51
voor de kleinere waarschijnlijk niet, maar als je niet op tour gaat, gaat het ook nooit lucratief worden.
JDx 9 maart 2023 16:44
Ik dacht even dat ze 84% van de inkomsten kregen die Youtube en Spotify enzo binnenhalen, maar het is het deel van alle mediums.
skillet @JDx10 maart 2023 07:29
Dat dacht ik ook. Waarschijnlijk mede omdat ik een week geleden nog The illigal rise of Spotify heb gezien.
Palindrome 9 maart 2023 16:53
Hoe vergelijkt zich dit tot voor streaming zijn intrede deed ? Wat brachten de de verkoop van losse CD's toen op ?
croc @Palindrome9 maart 2023 19:37
Zie link uit reacties van hierboven :

https://www.riaa.com/u-s-sales-database/
Jazco2nd 9 maart 2023 18:02
Is dat inkomsten uit streaming wereldwijd, voor Amerikaanse platenmaatschappijen/artiesten?

Of streaming aan US accounts only?
Of streaming naar US IP adressen?

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