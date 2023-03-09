Analist: leveringen Xiaomi-wearables dalen met 41 procent

Xiaomi heeft in 2022 fors marktaandeel verloren op de markt voor wearables. Dat heeft analistenbureau Canalys becijferd. De fabrikant leverde volgens de inschatting 17 miljoen wearables, tegenover 29 miljoen in 2021. Dat is een daling van 41 procent.

Xiaomi was daarmee van de grote fabrikanten degene die het meeste verloor, claimt Canalys. Xiaomi verkocht afgelopen jaren veel fitnesstrackers, zoals zijn Mi Band-serie. Ook Google, waar de leveringen van dochterbedrijf Fitbit inzitten, verloor marktaandeel en leverde 11,8 miljoen wearables gedurende het jaar. Huawei leverde 21 procent minder wearables en kwam uit op 15,2 miljoen geleverde wearables.

Apple blijft marktleider en leverde 41,4 miljoen exemplaren van zijn smartwatches, zo zegt het analistenbureau. Daarmee groeide het als enige grote fabrikant en nam het een grotere voorsprong op de concurrentie.

Dat Xiaomi en Google fors verloren, komt vooral door de terugval van de verkoop van bandjes. Die liep met 39 procent terug. Smartwatches als categorie groeide iets en de leveringen van basale verbonden horloges groeide met 21 procent, vooral door populariteit in India. Die trends zijn wel aan het keren, want in de laatste maanden van het jaar liep de hele markt voor wearables terug.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-03-2023 15:44 37

09-03-2023 • 15:44

37

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Reacties (37)

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teron-gorefiend 9 maart 2023 16:07
Ik vind het niet meer dan logisch. Apple heeft een paar modellen en je weet direct wat de verschillen zijn.

Huawei en Xiaomi maken zoveel modellen dat je zelf niet eens weet wat je moet kopen. Je moet gigantisch veel huiswerk doen om te weten wat de verschillen zijn en ik weet zeker dat non-tweakers daar absoluut geen zin in hebben.
Johan9711 @teron-gorefiend9 maart 2023 16:09
De reden dat Xiami zo groot was was de enorm concurrende prijs voor de activity trackers. De Mi band 7 kost inmiddels 55 euro, dat komt steeds dichter in de buurt van de concurrentie.
teron-gorefiend @Johan97119 maart 2023 16:11
Zeker de mi band is een fantastisch product wat ze hebben uitgebracht sinds het begin. Ik heb genoeg xiaomi producten.

Maar zoek maar eens naar hun product benaming en producten in wearables. Dan ga je toch echt af vragen wat is een nieuw model, wat is een oud model en wat kan het?.
PinusRigida @teron-gorefiend9 maart 2023 16:58
Idd, ik ben er al even uit, (was ook een Mi-band drager, van de 2 t.e.m. de 5) maar het voelt nog niet zo lang aan eigenlijk dat ik 'm nog droeg, maar ondertussen zitten ze dus al aan v.7!
Als ik de 4 t.e.m. de 6 bekijk zie ik ook geen uiterlijk verschil, moet me wel nog 's verdiepen in de specs zal ik hier meteen toegeven.

Heb ze een aantal jaar met plezier gedragen maar... noem het midlife-crisis maar ik heb het zo wat gehad met schermpjes aan m'n pols. Draag al een paar jaar terug 'gewone' horloges.

Maar ik volg je wel dat het een fantastisch product is: voor z'n belachelijk lage prijs doet 't echt veel waarvan dat het ook veel goéd doet, bouwkwaliteit is ook niet beroerd, sure, silicone band, plastic front en body etc.. maar het voelde -i.m.o.- nooit 'cheap' aan, het scherm vanaf de v.4 was best goed en idd. de lange accuduur was wat mij het meeste aansprak, dat + de waterdichtheid, zelfs van de versies die het officieel niet waren >> meerdere keren mee gaan zwemmen, nooit problemen gehad.

Het sleep-tracken hadden/hebben ze ook op orde maar op een gegeven moment verloor ik interesse in het willen weten van al die dingen; 'hartslag, stepcounter, slaapritme'... plots had ik gewoon geen behoefte meer om het allemaal te tracken en het kwam idd. nagenoeg 'plots'... op een ochtend beslist nog 's een normale horloge te dragen, sindsdien Mi-Band niet meer aangeraakt...

...dus ik ben eigenlijk een heel klein beetje oorzaak van die dalende grafiek, alhoewel ik al eind 2020 gestopt was 'm te dragen.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 20:26]

Harrie D @PinusRigida9 maart 2023 18:11
Ik heb om mijn pols een eenvoudig maar mooi Citizen Ecodrive horloge. Wordt opgeladen met zonlicht. Geen kabeltjes, geen batterijwissel, blijft waterdicht. Ik wil ook geen horloge meer met allerlei wijzertjes en knopjes en al helemaal geen smartwatch. Ik wil zien hoe laat het is, niet meer en niet minder.
Voor sport (racefiets/MTB) een Garmin fietscomputer met GPS en hartslagband en Google fit op de telefoon houdt mijn stappen wel bij tijdens de wandelingen.
PinusRigida @Harrie D10 maart 2023 08:59
Hehe, hier ook een Citizen-fan. Heb nog een Skyhawk Titanium (ook ecodrive) liggen, nu al zo'n pfff... 15 jaar oud ofzo... nog nooit een batterijwissel nodig gehad. De Skyhawk is weliswaar wat drukker 8)7 ... Ik tracht 'm regelmatiger te dragen en ik wissel m'n horloges bijna dagelijks maar qua comfort moet ie het toch afleggen tegen de meeste Casio's. (da's ondertussen zo wat het modernste dat nog rond m'n arm komt: een digitale Casio uit de jaren '80 - '90) :D

Nu we het toch over Citizen hebben: poos geleden voor m'n vader deze gekocht, een pak minder druk dan m'n Skyhawk en ik ga 'm voor mezelf ook bestellen... al zal ik dat wel ergens anders moeten doen want hier issie niet meer leverbaar.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 20:26]

teron-gorefiend @PinusRigida9 maart 2023 17:20
Ik weet precies wat je bedoelt. Het is leuk om in het begin te dragen, maar daarna houd het ook op na een tijdje, ook voor mij.
EXCalibur_EeK @teron-gorefiend9 maart 2023 17:52
Ik verwacht ook dat nu een groot deel van deze functies naar ringen zal verschuiven zodra de bekende smartphone merken deze introduceren (denk aan een Samsung Galaxy Ring).
WillySis @PinusRigida9 maart 2023 19:19
ik heb eigenlijk al sinds mijn 12e een horloge om. In verband met een revalidatie na een lange ziekte heb ik dat horloge vier jaar geleden vervangen door een activity-tracker. In het begin was ik ook veel meer geïnteresseerd in de diverse waarden en grafiekjes. Nu eigenlijk alleen nog maar tijdens het sporten, maar ook daarbij vergeet ik steeds vaker de activiteit aan te zetten of netjes op tijd te stoppen. Als ik dat al doe, dan kom in de gegevens vaak na een aantal dagen pas tegen.

De meest gebruikte functie is eigenlijk het doorsturen van de appjes en om te kijken wie er belt.
TheDudez @Johan97119 maart 2023 16:22
De hype is ook over denk ik.
SED @teron-gorefiend9 maart 2023 16:14
De beperkte keuze werkt met name bij apple users die daaraan gewend zijn.
Veel alternatieven zijn gemakkelijk te vinden met heldere omschrijving van opties.
Het is ook vooral wat je er van verwacht.
Ik zit zelfs na twee jaar nog steeds op een batterijduur van ruim drie weken met mijn amazefit/zepp horloge met alle apps die ik ook daadwerkelijk gebruik
Als ik dat Vergelijk met de twee apple watches in mijn omgeving dan begrijpen die er niets van. Die liggen vrijwel elke nacht aan de lader.
Meer apps op de apple watch, absoluut. Maar de meeste zijn nauwelijks bruikbaar op een dergelijk klein scherm en vooral gadget.
Gelukkig is er keuze dus. Ieder maakt daarbij zijn eigen afweging en apple heeft nu eenmaal een naam.
krflyer @SED9 maart 2023 17:29
Die verschil in accuduur zit hem oa in schermgrootte maar ook functionaliteit. Mijn Samsung Watch 4 Classic doet het veel beter met metingen, dus ik leg hem iedere dag gewoon naast mij op het buro te laden, ik heb er geen last van.
SED @krflyer9 maart 2023 18:09
Schermgrootte heeft vwb Xiaomi/amazefit nauwelijks invloed. Ook de grote schermen zoals ik heb , gaan 3 tot 4 weken mee . Voortdurend whatsapp notificaties en hartslag, stappen etc actief.
Alleen wanneer ik de ingebouwde gps module activeer valt de gebruiksduur terug naar een aantal dagen ipv weken
teron-gorefiend @SED9 maart 2023 16:16
En dat is ook te zien aan de verkoop aantallen. Marketing technisch is het gewoon een goed idee. Je ziet nu zelfs dat ondanks dat Apple watches ieder dag opgeladen moeten worden, dat mensen daar geen moeite mee hebben.

Ik ging Xiaomi/Huawei alle sales in de wereld, maar ze moeten het wel makkelijker maken voor de leek om een keuze te maken.
Zackito @SED9 maart 2023 22:50
Je vergelijkt een fit band met een smartwatch? Zijn echt twee verschillende producten die wel eigenschappen van elkaar kunnen hebben.

Nou zou ik persoonlijk ook eerder een fitband kopen dan een smartwatch, zie het nut er niet van in om een smartwatch te hebben.
SED @Zackito10 maart 2023 15:04
Ik heb het over een smartwatch en geen filband.
Al zal net name de gebruikte definitie bepalen hoe je het ding wil noemen.
Jeroen_HD 9 maart 2023 16:24
Ik heb verschillende activity trackers/horloges gehad en de Apple Watch is met voorsprong de beste. Niet alleen de hardware,maar ook de software. Fitness en Health zijn uitstekende apps.
d3x @Jeroen_HD9 maart 2023 16:56
De meeste mensen in mijn buurt die met name echt bezig zijn met intensief fitness, sporten zie ik eerder toch andere dingen gebruiken (Garmin, fitbit, etc...) De Watch blijft een tussenin dingetje waar velen het eerder nog steeds als een alledaags item gebruiken waarbij natuurlijk ook een deel occasioneel sport en health device.

SW is dan ook veelal een gewoonte samen met het OS.....

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 20:26]

Verwijderd @d3x9 maart 2023 17:32
Mensen die intensief met sport bezig zijn kiezen toch voor veel accuratere apparatuur (zoals een hartslag monitor band). Dat is veel accurater dan een polsmeting.

Maar je ziet Apple wel terrein winnen. Zeker na de Ultra editie.
Z100 @Verwijderd9 maart 2023 17:55
Yup. Voor serieuze hartslagmetingen is een borstband nog steeds de beste optie.

Polsapparaten kunnen redelijk accuraat zijn, maar bij bepaalde activiteiten raken ze verdwaalt. Sommige bij zware cardio; andere bij intense krachttraining.

Ik heb liever een borstband en dat ik die dan koppel met een telefoon of watch. Kan je de data net zo gemakkelijk uitlezen, en daarbovenop wordt gaat je watch langer mee op een acculading. Een borstband kan een week mee gaan op een lading, en uiteindelijk merk je niet dat je er een draagt.
Highlands @Jeroen_HD9 maart 2023 23:32
Hmmmm probeer eens een Whoop, dan zeg je dat nooit meer. Draag ik naast mijn Apple Watch 7 overigens.
Jeroen_HD @Highlands10 maart 2023 10:47
Ja...264 euro per jaar. Dan hou ik het wel bij Health en Fitness :/
Highlands @Jeroen_HD18 maart 2023 12:34
Mja iets met kosten en baten. Ik vind de roi positief ….
krflyer 9 maart 2023 17:16
Ik heb er een aantal Xiaomi Mi Bands gehad. Zelf ben ik overgestapt op een Samsung Galaxy Watch, vanwege de Chinese achtergrond van het bedrijf maar ook de belabberde software. Ik ga nooit meer terug.
d3x @krflyer9 maart 2023 17:24
Die Zepp life is nogthans niet slecht voor zulke goedkope tracker.... jij krijgt wat je betaald zou ik zeggen. Als ik een item rond mijn arm heb dat 2-3-400eur kost dan verwacht ik idd ook automatisch wat meer van de SW. Dat is ook voor mij een reden om nog wat af te wachten wat de toekomst brengt met wearOS, want de own bread SW alle oneplus en vele andere is altijd zeer specifiek voor een bepaald merk....

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 20:26]

krflyer @d3x9 maart 2023 17:26
Als notificaties iedere keer niet doorkomen, en je alles opnieuw moet installeren om het aan de praat te krijgen en je daardoor oproepen mist, is goedkoop toch te duur. Vandaar mijn overstap.
d3x @krflyer9 maart 2023 17:28
Ik gebruik dat nogthans net zo al sinds de MII band 5 en heb nu een 6 en bij mij werken alle connecties goed. Dit op zowel de Oneplus als de Pixel series.

Dus mogelijks een slechte android combo
panterarosso @d3x9 maart 2023 22:06
idem, het enige zwakke punt zijn de bandjes, die moet je echt vervangen
GekkePrutser @krflyer10 maart 2023 01:31
Ik heb juist het omgekeerde gedaan. Mijn Samsung Galaxy Active (1) was een drama. Traag, bijna nooit updates (en vaak bugs waar je dus lang mee liep te kloten tot de volgende update). Heel slechte accuduur. Hooguit 1,5 dag en een uur of 2-3 met GPS aan (en dan werd hij echt bloedheet!). Samsung Pay deed het vaker niet dan wel en had ook een heel irritante bug op het eind. Ik droeg hem steeds minder want het ding irriteerde me vreselijk. Zonde van die 200 euro.

Uiteindelijk eens voor de gein een Amazfit GTS 2 Mini gekocht voor 76 euro en dat was me toch een fijn ding. Die draag ik nu al twee jaar. Hij is een heel stuk lichter en dunner dan de Samsung. Doet een week op accu (in het begin bijna 2 weken). 1,5 dag hiken met GPS logging aan. Barometer en kompas zit erop. En het fijnste nog: Met Gadgetbridge is hij heel erg privacybewust want er kan geen data meer uit lekken (gadgetbridge is een open source companion app). Voor wie er wat meer functies wil is er ook Notify for Amazfit maar die heeft toch wat meer tracking erin.

Het enige dat de Amazfit niet heeft is apps. Maar op de Samsung waren de apps echt om te huilen. De enige app die ik wel eens gebruikte was GO Maps maar die klapte het beperkte geheugen meteen helemaal vol, en was bovendien nauwelijks bruikbaar omdat hij zo extreem traag was en het scherm niet groot genoeg. Uiteindelijk pakte ik toch de telefoon erbij.

Voor mij gaat het puur en alleen om notificaties, always-on klok (must have) en GPS logging van de telefoon. Wat ik ook fijn vind aan de Amazfit is dat je de functies die je niet gebruikt helemaal kan verbergen. Daardoor werkt hij veel fijner en overzichtelijker dan de Samsung.

En hij is ongetwijfeld een stuk minder robuust dan de Apple Watch Ultra maar hij heeft al 2 jaar hiking overleefd. En voor de prijs van een AW Ultra kan ik hier 13 van kopen :') Of 3 Samsungs.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 20:26]

Advanced03 9 maart 2023 18:03
Mi Band 4 is nog steeds een beest. Gaat makkelijker 1 maand mee :)
roT- @Advanced039 maart 2023 18:56
Dat is wel relaxt had ook ooit een mi band die deed 2 a 3 weken inderdaad.

Jammer en ergens teleurstellend dat Apple blijft steken op 1 dag battery life. (AW Ultra laat ik even buiten beschouwing)
Gerrit_v_B 9 maart 2023 16:42
Doe mij maar de Galaxy Watch 5, doet niet onder voor Apple, maar ziet er beter uit. En werkt naadloos met mijn Samsung smartphone ;)
virtualjoe 9 maart 2023 16:54
Als jarenlange en zeer tevreden gebruiker van de Amazfit (=Xiaomi) smartwatches denk ik dat ze een verkeerde kant op gaan. Het nieuwste flagship Falcon is qua specs niet vernieuwend t.o.v. de Trex 2, maar wordt wel als premium en hoog geprijsd (210 vs 500 euro) in de markt gezet. Dan schiet je jezelf in de voet. De strategie was altijd om een zeer goede prijs kwaliteit verhouding te hebben. Jammer...
landroval5 9 maart 2023 21:14
Mi band5 gekocht als wekker. Trilt me wakker zonder de echtgenote te storen. En de watchfaces met grote cijfers zijn erg prettig voor senioren ogen. Stappenteller ed is leuke bijkomstigheid.
Miglow 9 maart 2023 23:53
Ik heb een Mi Watch Lite, maar die gaat er hier uit zodra hij versleten is. Belangrijkste reden daarvoor: Hij registreert alleen slaap als je voor 06:00 gaat slapen. In mijn geval dus maar 9 vd 14 nachten aangezien ik de ene week van 6-18 werk en de andere week 18-6.
CivLord 10 maart 2023 11:57
Is het een daling in algemene zin (gezien over de afgelopen paar jaar), of is het alleen een daling ten opzichte van een piekjaar?
Tijdens corona hadden veel mensen de behoefte om naast het gedwongen thuiswerken en minder uit kunnen gaan, wat meer lichaamsbeweging. Dan was het leuk om dat via een activity tracker bij te houden. Dat zal vooral een flinke lift gegeven hebben aan de verhoudingsgewijs simpele en goedkope modellen, zoals die van Xiaomi. Nu is die rage over en dat extra wandelingetje hebben de meeste mensen ook wel gezien.
Bij Apple (en ook Samsung) is de wearable niet zo zeer een activity tracker, maar een extensie van de smartphone die toevallig ook als activity tracker werkt. Daar zou ik dat effect dus veel minder sterk verwachten.
telenut 10 maart 2023 14:32
Verschillende Mi bandjes gehad al, nu ook nog één. De 6 denk ik...
Waarom de 7 nog niet gekocht? Omdat die dingen gewoon lang mee gaan...
Die doen wat ze moeten doen, gaan makkelijk een week en langer mee.
Daarom is de verkoop gezakt, iedereen heeft er gewoon al één.

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