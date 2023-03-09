Analist: leveringen Xiaomi-wearables dalen met 41 procent

Xiaomi heeft in 2022 fors marktaandeel verloren op de markt voor wearables. Dat heeft analistenbureau Canalys becijferd. De fabrikant leverde volgens de inschatting 17 miljoen wearables, tegenover 29 miljoen in 2021. Dat is een daling van 41 procent.

Xiaomi was daarmee van de grote fabrikanten degene die het meeste verloor, claimt Canalys. Xiaomi verkocht afgelopen jaren veel fitnesstrackers, zoals zijn Mi Band-serie. Ook Google, waar de leveringen van dochterbedrijf Fitbit inzitten, verloor marktaandeel en leverde 11,8 miljoen wearables gedurende het jaar. Huawei leverde 21 procent minder wearables en kwam uit op 15,2 miljoen geleverde wearables.

Apple blijft marktleider en leverde 41,4 miljoen exemplaren van zijn smartwatches, zo zegt het analistenbureau. Daarmee groeide het als enige grote fabrikant en nam het een grotere voorsprong op de concurrentie.

Dat Xiaomi en Google fors verloren, komt vooral door de terugval van de verkoop van bandjes. Die liep met 39 procent terug. Smartwatches als categorie groeide iets en de leveringen van basale verbonden horloges groeide met 21 procent, vooral door populariteit in India. Die trends zijn wel aan het keren, want in de laatste maanden van het jaar liep de hele markt voor wearables terug.