Xiaomi maakte in het afgelopen kwartaal de grootste omzetdaling tot dusver mee

De Chinese smartphonefabrikant heeft in het vierde kwartaal van 2022 een recorddaling qua omzet meegemaakt. De omzet daalde met 22,8 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor. In totaal daalde de omzet van het afgelopen jaar met 14,7 procent ten opzichte van 2021.

Xiaomi wijt de omzetdaling aan de coronabeperkingen in China. Onder meer de omzet uit smartphoneverkopen en 'iot- en lifestyleproducten' daalde. De omzet uit internetdiensten steeg lichtelijk. Xiaomi verwacht dat de daling in de eerste helft van 2023 blijft toenemen, maar dat er daarna weer een stijging te zien zal zijn.

In het vierde kwartaal van 2021 boekte Xiaomi nog een omzet van 85,58 miljard yuan, omgerekend zo'n 11,56 miljard euro, maar vorig jaar was dat nog maar 66,05 miljard yuan, of 8,92 miljard euro. Volgens Reuters is dat de grootste omzetdaling in een kwartaal van Xiaomi tot dusver. In totaal behaalde de Chinese fabrikant in 2022 een omzet van 280,044 miljard yuan, terwijl dat een jaar eerder nog 328,3 miljard was.