Windows 11 krijgt sha-3-ondersteuning en waarschuwing bij plakken van wachtwoord

De nieuwe Windows 11 Insider-previewbuild in het Canary Channel, nummer 25324, komt met ondersteuning voor sha-3-functies en -algoritmes in de cng-library. Daarnaast krijgen gebruikers nu een waarschuwing als ze een onveilig wachtwoord kopiëren en plakken.

Het gaat om specifiek te zijn om de volgende sha-3-hashfuncties: sha3-256, sha3-384 en sha3-512. De ondersteunde sha-3-hmac-algoritmes zijn mac-sha3-256, hmac-sha3-384 en hmac-sha3-512. Verder worden er ook een aantal algoritmes ondersteund die zijn afgeleid van sha-3: shake128, shake256, kmac128, kmac256, kmacxof128 en kmacxof256.

Daarnaast krijgen gebruikers die de waarschuwingsopties onder Phishing-bescherming in Windows-beveiliging hebben aangevinkt, vanaf deze build een pop-up in beeld als ze een 'onveilig' wachtwoord kopiëren en plakken in het wachtwoordenveld van een site. Voorheen verscheen de pop-up alleen als ze het wachtwoord handmatig invoerden.

De Insider-build voegt verder een groter widgetbord toe, met drie kolommen in plaats van twee. Daarbij moeten de widgets ook beter geordend zijn, stelt Microsoft, met een 'duidelijke scheiding' tussen de verschillende secties. Enkele widgets op de taakbalk, zoals het weersicoontje, krijgen tevens korte animaties indien gebruikers er met hun muis overheen bewegen.