Microsoft vraagt Windows 10-gebruikers in Instellingen in te loggen met account

Microsoft vraagt Windows 10-gebruikers in een nieuwe update om hun lokale account om te zetten in een Microsoft-account. Het gaat om een previewversie van het besturingssysteem, waardoor niet duidelijk is of het om een permanente functie gaat of niet.

De wijzigingen zitten in Preview-build 19045.4353 van Windows 10 22H2. Daar staat in de releasenotes dat er in het Instellingen-menu voortaan een 'accountgerelateerde notificatie voor Microsoft-accounts' staat. Neowin heeft een screenshot van die oproep weten te maken. In het instellingenmenu staat een oproep om in te loggen met een Microsoft-account als gebruikers dat nog niet hebben gedaan.

In de releasenotes legt Microsoft uit wat de meerwaarde zou zijn van een dergelijk account; daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld data back-uppen of maatregelen nemen om te voorkomen dat ze uit hun account worden gelockt. In de notes staat daarnaast dat gebruikers dergelijke notificaties ook in het startmenu zien. Volgens Neowin is het wel mogelijk om de notificaties uit te schakelen.