Microsoft test mogelijkheid om wifiwachtwoorden te delen via QR-code

Microsoft voegt in Windows 11-previewbuild 25977 van het Canary Channel de mogelijkheid toe om wifiwachtwoorden te delen via QR-codes. In dezelfde update is het ook mogelijk gemaakt om gehoorapparaten via Bluetooth Low Energy te koppelen met Windows-pc's.

In de previewupdate is het mogelijk om in de wifi-instellingen van Windows 11 een QR-code te genereren met de inloggegevens van het wifinetwerk. Als gebruikers die code scannen, worden ze automatisch ingelogd en hoeven ze dus niet het wachtwoord handmatig over te tikken. Overigens werkt dit ook voor mobiele hotspots, laat Microsoft weten. Android-telefoons hebben deze methode om wifiwachtwoorden te delen al enige tijd.

Verder biedt build 25977 ondersteuning voor gehoorapparaten met de Bluetooth Low Energy-audiocodec. Na de update kunnen ze direct gekoppeld worden met Windows 11-pc's, waarna audio van de pc via het gehoorapparaat te horen is. Overigens moeten deze apparaten wel ondersteuning bieden voor Bluetooth LE. Nu heeft nog een beperkt aantal apparaten ondersteuning voor deze codec, al wordt het aantal pc's volgens Microsoft in de komende maanden uitgebreid. Ook worden er later meer functies voor gehoorapparaten toegevoegd, zoals de mogelijkheid om audiopresets via de Windows-instellingen te beheren.

Daarnaast komt de update met een nieuwe privacyfunctie. Als een applicatie voor het eerst toegang wil krijgen tot de locatie of wifi-informatie van de gebruiker, verschijnt er een pop-up waarin toestemming gevraagd wordt. In de Windows 11-instellingenpagina 'Privacy & beveiliging > Locatie' is het mogelijk om deze notificaties uit te schakelen.