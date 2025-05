Microsoft wil authenticatieprotocol NTLM op termijn uit Windows 11 verwijderen

Microsoft wil NTLM uit Windows 11 halen. Het besturingssysteem moet dan volledig over op Kerberos als authenticatieprotocol, met nieuwe achtervangmethodes voor als Kerberos niet goed werkt. Kerberos krijgt een toevoeging waardoor dat in de toekomst ook lokaal werkt.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het op termijn van NT Lan Manager, of NTLM, af wil. Daar is op dit moment nog geen concreet plan voor, zegt Microsoft. Het bedrijf wil aanvankelijk meer beheersopties voor NTLM toevoegen waarmee systeembeheerders in kaart kunnen brengen hoe vaak NTLM wordt gebruikt. De logs worden bijvoorbeeld gedetailleerder en beheerders krijgen de optie om NTLM specifieker per gebruiker uit te rollen of bepaalde uitzonderingsregels op te stellen.

Niet alleen beheerders, maar ook Microsoft wil meer van zulke inzichten krijgen. Het bedrijf zegt een 'datagedreven aanpak' op te zetten om te kijken 'wanneer het veilig is om NTLM-gebruik uit te schakelen'. In de toekomst moet het protocol dan standaard worden uitgeschakeld, maar er blijft volgens Microsoft een mogelijkheid het weer opnieuw in te schakelen. Microsoft raadt beheerders en ontwikkelaars aan in kaart te brengen waar ze NTLM nog gebruiken. Het bedrijf zegt dat dat mogelijk ook hardcoded in applicaties staat en dat ontwikkelaars daar ook op moeten letten. Microsoft gaat dat ook voor Windows 11 doen; die componenten worden vervangen door een dynamische component die in de eerste plaats Kerberos gebruikt.

NT Lan Manager is een authenticatieprotocol in Windows, maar het wordt al jaren niet meer als standaard gebruikt. Sinds 2000 heeft Kerberos die rol al, maar NTLM heeft verschillende voordelen die Kerberos niet heeft. De voornaamste ervan is dat NTLM het enige ondersteunde protocol is voor lokale accounts, maar NTLM heeft ook geen lokale verbinding nodig met een domaincontroller. In gevallen waarbij zulke verbindingen de enige opties zijn, valt Windows nog automatisch terug op NTLM.

Microsoft zegt dat er voor die processen alternatieven zullen komen in Windows 11. Een daarvan is IAKerb, wat staat voor Initial and Pass Through Authentication Using Kerberos. Daarmee kan een client zonder verbinding met een domaincontroller alsnog zo'n verbinding opzetten door de handshake via Windows te laten verlopen. Ook komt er een lokaal Key Distribution Center voor Kerberos waarmee authenticatie op afstand kan plaatsvinden.