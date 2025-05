Microsoft voegt 34 eerder verwijderde Intel Xeon-cpu's toe aan Windows 11-eisen

Microsofts Windows 11 ondersteunt sinds begin oktober weer de meeste Intel Xeon-cpu's die eerder uit de systeemeisen voor het besturingssysteem waren verwijderd. Het gaat om 34 Xeon E-serie cpu's.

De betreffende processors werden in augustus niet meer in de systeemeisen genoemd en werden dus officieel niet meer door Microsoft ondersteund. Nu merkt Deskmodder op dat de cpu's weer in de lijst van ondersteunde processors zijn opgenomen. Van de 44 verdwenen Intel Xeon E-varianten zijn er 34 weer opgenomen in Microsofts lijst. Tien Xeon E-23-varianten worden volgens Microsofts documentatie nog steeds niet ondersteund.

Het was niet duidelijk waarom Microsoft de Intel Xeons in eerste instantie verwijderde uit de lijst en het bedrijf geeft nu ook geen duiding over waarom de processor er weer aan toegevoegd zijn. Deskmodder suggereert dat het om een fout zou kunnen gaan. Gebruikers merkten hier in de praktijk nog niks van, maar bij een functie-update controleert het besturingssysteem of het systeem voldoet aan de systeemeisen en het is vooralsnog onduidelijk of de ontbrekende Xeon-processors nu officieel wel of niet ondersteund worden.

Intel Xeon E-2104G

Intel Xeon E-2124

Intel Xeon E-2124G

Intel Xeon E-2126G

Intel Xeon E-2134

Intel Xeon E-2136

Intel Xeon E-2144G

Intel Xeon E-2146G

Intel Xeon E-2174G

Intel Xeon E-2176G

Intel Xeon E-2176M Intel Xeon E-2186G

Intel Xeon E-2186M

Intel Xeon E-2224

Intel Xeon E-2224G

Intel Xeon E-2226G

Intel Xeon E-2226GE

Intel Xeon E-2234

Intel Xeon E-2236

Intel Xeon E-2244G

Intel Xeon E-2246G

Intel Xeon E-2254ME

Intel Xeon E-2254ML Intel Xeon E-2274G

Intel Xeon E-2276G

Intel Xeon E-2276M

Intel Xeon E-2276ME

Intel Xeon E-2276ML

Intel Xeon E-2278G

Intel Xeon E-2278GE

Intel Xeon E-2278GEL

Intel Xeon E-2286G

Intel Xeon E-2286M

Intel Xeon E-2288G Intel Xeon E-2314

Intel Xeon E-2324G

Intel Xeon E-2334

Intel Xeon E-2336

Intel Xeon E-2356G

Intel Xeon E-2374G

Intel Xeon E-2378

Intel Xeon E-2378G

Intel Xeon E-2386G

Intel Xeon E-2388G

De Intel Xeon-cpu's in de eerste drie kolommen staan intussen weer op de lijst van ondersteunde processors voor Windows 11.