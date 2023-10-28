X introduceert twee nieuwe abonnementsformules: Premium Basic en Premium+

X heeft twee nieuwe abonnementsformules geïntroduceerd. Premium Basic kost drie euro per maand en geeft gebruikers de mogelijkheid om posts te bewerken. Premium+ kost 16 euro per maand en weert onder andere advertenties uit feeds. Het huidige Twitter Premium blijft bestaan.

Basic Premium-gebruikers krijgen, net als alle andere betalende abonnees, de optie om langere posts te schrijven, posts ongedaan te maken en langere video’s te publiceren. Ze kunnen ook video’s downloaden en video’s in de achtergrond afspelen. De antwoorden die ze bij een post plaatsen, krijgen ook een kleine opwaardering. Hierdoor zullen ze volgens X beter zichtbaar worden. Gebruikers die intekenen op deze formule krijgen geen toegang tot de makershub en kunnen dus ook niet betaald krijgen voor een post. Deze abonnementsformule komt ook niet met een blauw vinkje.

Gebruikers van Premium+ krijgen wel een blauw vinkje, maar kunnen dit ook verbergen als ze dat willen. Deze gebruikers krijgen toegang tot alle opties van het Basic en Premium-abonnement en zullen daarbovenop ook geen advertenties meer te zien krijgen in de tijdlijnen ‘Voor Jou’ en ‘Volgend’. De antwoorden van de Premium+-gebruikers krijgen een grotere opwaardering waardoor ze het zichtbaarst zouden moeten worden van alle gebruikers.

Twitter Premium blijft bestaan voor acht euro per maand. In vergelijking met het Basis-abonnement krijgen Premium-gebruikers de helft minder advertenties te zien en een iets grotere opwaardering bij antwoorden op een post. Alle andere functies van deze abonnementsformule blijven behouden.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-10-2023 09:22 195

28-10-2023 • 09:22

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Reacties (195)

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Knetterhard 28 oktober 2023 09:29
Jeetje; 16 euro is niet niets. Als je een adblocker hebt, betaal je dus in principe om meer/sneller aandacht te krijgen.

Het is bizar hoe gemakkelijk je tegenwoordig maar overal een abonnement moet aanschaffen om iets meer te kunnen. Hopelijk komt er ergens nog een kantelpunt en gaan we weer terug naar een iets normalere internet waarbij je niet met abonnementen om de oren wordt geslagen…
Rhinosaur @Knetterhard28 oktober 2023 09:39
Ja, het is compleet verkeerd gegaan. Helaas bewijst het wel een goed verdienmodel te zijn. Het aantal gebruikers dat je door prijsverhogingen verliest, is relatief klein vergeleken met de extra inkomsten.

Niet alles was vroeger beter, maar gewoon eenmalig iets kopen was wel beter. Zo heb ik nog steeds een office 2019 licentie eenmalig gekocht en ga ik in 2029 weer een keer iets nieuws kopen. Dat is €15 per jaar voor de basic office applicaties zonder Outlook.
bvloon @Rhinosaur28 oktober 2023 10:06
Als je het afpelt dan is betalen om de hele dag je nutteloze mening te verkondigen een prima manier om het af te leren.

Het kan dus niet duur genoeg zijn, al die platforms waar mensen de hele dag proberen om vanuit hun luie stoel de wereld te verbeteren.

Het beste pricingmodel is wat mij betreft ‘gratis, maar dan moet je wel eerst je identiteit valideren’. Dat zou een enorme kwaliteitsimpuls zijn.
Herko_ter_Horst @bvloon28 oktober 2023 10:41
En waar zitten dan de inkomsten voor het bedrijf dat zaken op die manier aanbiedt? Het verkopen van die geverifieerde data aan advertentiepartijen?
bvloon @Herko_ter_Horst28 oktober 2023 11:55
Ja dat lijkt me een goed verdienmodel. Privacy zegt de gemiddelde gebruiker toch niets. Gewoon op pagina 19 van de gebruiksvoorwaarden verstoppen. Mocht iemand het lezen.
divvid @Rhinosaur28 oktober 2023 10:09
mijn grootste aankoop op software gebied, onlangs nog, een whopping 100 euro voor de laatste versie van WinTrack (er zijn ook nog andere hobbies ;) ). Gelukkig éénmalig.

Mijn conclusie: software die je maar een korte periode gaat gebruiken blijft 'te koop'. Alles was je regelmatig gaat gebruiken over een langere periode gaat naar een abonnementsvorm óf naar een OSS alternatief.

Al te aggressieve strategieen kunnen zich ook tegen je keren. Je ziet het bij Oracle. Ze gaan schandalig te keer m.b.t. fees voor non-profits. Het gevolg: de hele organisatie wordt uitgekamd en het gebruik van enige Oracle software wordt VERBODEN, letterlijk.
Jacques-Oh @divvid28 oktober 2023 11:12
Daar noem je ook een bedrijf... Oracle is echt de ziekte onder de IT-licenties. Bij een bedrijf waar ik gedetacheerd was hadden ze een keer op een testsysteem per ongeluk een Oracle database optimalisatie techniek aangezet en direct weer uitgezet. Was letterlijk 1 vinkje en had geen enkele winst opgeleverd. Dus was niet daadwerkelijk gebruikt.

Wij hadden zelf enige tijd later een licentie-onderzoek gestart en daar kwam dit aan het licht. Meteen de optie: "of een veel te dure licentie kopen of er zou een rechtszaak gestart worden". En of je die rechtszaak nu wint of verliest, hun legertje juristen maakt je het leven dusdanig zuur dat je al gauw geneigd bent te "schikken". Heeft die licentieverkoper zijn bonus ook weer binnen...

Nee, als je enigzins weg kan blijven bij Oracle, vooral doen.
1Mark @Jacques-Oh28 oktober 2023 17:02
Dat lijkt me zo'n dood bedrijf dat nog wat stuiptrekken heeft zoals dit, om nog winst te maken.

Welk nieuw talent droomt ervan om bij Oracle te werken tijdens hun studiejaren? Dat voelt voor mij als een soort benchmark of een bedrijf over 10 jaar nog relevant is...
bvloon @divvid28 oktober 2023 10:27
Wat is daar letterlijk aan? Als iets verboden wordt dan kan dat niet figuurlijk.
divvid @bvloon28 oktober 2023 11:32
ik wil geen taal strijd ontketenen, maar hier wat achtergrond:
https://www.vlaanderen.be...ezen/letterlijk-betekenis

Je kan dus prima zeggen:
het is verboden om in het fietsenhok te roken.... (je krijgt een 'foei' als je het toch doet)
het is verboden om bij de gasfabriek te roken, letterlijk (als in: 'de boel vliegt de lucht in' als je het toch doet)

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 21:18]

FreshMaker @divvid28 oktober 2023 19:26
ik wil geen taal strijd ontketenen, maar hier wat achtergrond:
https://www.vlaanderen.be...ezen/letterlijk-betekenis

Je kan dus prima zeggen:
het is verboden om in het fietsenhok te roken.... (je krijgt een 'foei' als je het toch doet)
het is verboden om bij de gasfabriek te roken, letterlijk (als in: 'de boel vliegt de lucht in' als je het toch doet)
Dat is dan ook weer niet per definitie waar natuurlijk.
Zo'n lek kost veel te veel geld.

De reden van het verbod is dan ook niet 'want dan ontploft de boel' maar eerder ALS er een lek zou zijn, is de kans op ontploffing ernstig
Dinoxl @divvid30 oktober 2023 19:03
Verkeerde plek een reactie

[Reactie gewijzigd door Dinoxl op 22 juli 2024 21:18]

Dinoxl @divvid30 oktober 2023 19:04
Dibbel

[Reactie gewijzigd door Dinoxl op 22 juli 2024 21:18]

Dinoxl @divvid30 oktober 2023 19:04
mijn grootste aankoop op software gebied, onlangs nog, een whopping 100 euro voor de laatste versie van WinTrack (er zijn ook nog andere hobbies ;) ). Gelukkig éénmalig.

Mijn conclusie: software die je maar een korte periode gaat gebruiken blijft 'te koop'. Alles was je regelmatig gaat gebruiken over een langere periode gaat naar een abonnementsvorm óf naar een OSS alternatief.

Al te aggressieve strategieen kunnen zich ook tegen je keren. Je ziet het bij Oracle. Ze gaan schandalig te keer m.b.t. fees voor non-profits. Het gevolg: de hele organisatie wordt uitgekamd en het gebruik van enige Oracle software wordt VERBODEN, letterlijk.
Kan ik me helemaal in vinden, heb dezelfde hobby alleen gebruik ik scarm om te ontwerpen ;)
Jonathan-458 @Rhinosaur28 oktober 2023 10:03
Totaal geen issue om MS365 af te nemen, volledig up to date office pakket met online storage en skype minuten welke ik kan delen met 5 andere.

Zeker als je het dagelijks gebruikt is het erg fijn en verdien je het zo terug.

Twitter abonnementen daarin tegen, betalen voor een standaard functie zoals editten van je post is toch wel heftig vindt ik. Voor “influencers” of bedrijven zijn de extra features misschien leuk maar zie het nog niet.
roffeltjes @Rhinosaur28 oktober 2023 10:06
Volgens mij zijn er bijzonder weinig winstmakende bedrijven qua social media.
Blokker_1999
@Rhinosaur28 oktober 2023 09:52
Office 2019 is end of support over 2 jaar, oktober 2025. Zelfde datum als Office 2016.
Rhinosaur @Blokker_199928 oktober 2023 10:12
Dan betekent niet dat het niet meer werkt? Ik kan het prima blijven gebruiken tot ik vind dat het echt niet meer werkt en ik iets nieuws nodig heb.

@Jonathan-458 Als je het niet dagelijks gebruikt, maar gewoon af en toe wat bestanden moet lezen en bewerken dan heb je het totaal niet nodig al die functies. Helaas wordt dat nu wel meeverpakt als een goede deal, maar dat is het voor veel mensen niet.
Blokker_1999
@Rhinosaur28 oktober 2023 10:55
Er is een verschil tussen werken en veilig werken. Ik heb het lieft dat tweede om eerlijk te zijn. En als het een kwestie van gewoon werken is snap ik ook niet waarom je 2019 gebruikt wanneer zelfs een 2003 nog altijd gewoon werkt vandaag. Je eigen einddatum van 2029 lijkt ook te suggereren dat je zelf uitging van 10 jaar ondersteuning van Microsoft wat de standaard levenscyclus is van de meeste van hun producten. Maar om 1 of andere bizarre reden is dat voor meerdere van hun 2019 producten niet het geval.
amigob2 @Blokker_199928 oktober 2023 11:05
office applicaties en niet veilig ?
Ik weet niet wat jij met office applicaties doet, maar ik gebruik die volledig offline
want outlook gebruik ik niet.
DataGhost @amigob228 oktober 2023 11:13
Als je ooit bestanden opent die je niet zelf hebt gemaakt loop je risico dat er iets in zit waar je niet zo blij van wordt. Daar hoeft je office-programma niet zelf voor met internet te praten.
killerbie @amigob228 oktober 2023 15:32
Lol, je gebruikt een applicatie offline op een online apparaat en denk dat je dus veilig aan het werk bent?!?!
klaaskeesrand @killerbie28 oktober 2023 18:05
Als ik met metasploit een exploit in een bestandje steek en ik zet dit op een usb stick. Dan kan ik die exploit zodanig instellen dat vanaf het moment de pc waarop het bestand staat of geopent is verbinding maakt met het internet er bij mij een belletje rinkelt. Het uitstellen van een exploit is een veel gebruikte antivirus detection evasion. Dat is om het niet te laten opvallen dat het door dat specifieke bestand komt
Praetorian @amigob229 oktober 2023 00:29
Kwaadaardige code in office bestanden is zeer populair. Je wil eigenlijk al je software op je computer up-to-date houden. Zelfs paint ;) De tijden van if it ain't broke don't try to fix it zijn officieel al een poosje over.
!mark @Blokker_199928 oktober 2023 11:37
2003 had natuurlijk nog wel het oude bestandsformaat en werkt niet helemaal lekker met de .*x documenten van nu. Maar idd functioneel voldoet zeg 2010 prima voor 99.9% van de mensen.

Overigens is Office 2021 nog korter geworden qua levenscyclus, want die gaat er in 2026 al weer uit. M.a.w. als je nu de meest recente stand-alone Office aanschaft dan krijg je slechts 3 jaar beveilingsupdates. Nu wil ik geen alu hoedje opzetten, maar het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat MS maximaal 365 wil pushen, de jaarlijkse afschrijving op een los Office pakket is nu immers veel hoger geworden rekenend tot einde support.

En dan gek vinden dat de mensen wie absoluut geen abonnement voor dit soort dingen willen hun heil zoeken op de grijze markt met keys voor een paar tientjes. Ik zou best bereid de volledige retail prijs te betalen voor het thuisgebruik Office pakket eens per 10 jaar zoals 'vroeger', maar elke 3 jaar zo'n duur pakket opnieuw aanschaffen, nope.

Het is erg jammer dat bedrijven het eenmalig aanschaffen van hun producten steeds minder aantrekkelijk maken en allemaal richting semi verplicht abonnementsmodellen gaan doorzetten. Het is een kwestie van tijd totdat Twitter/X het posten van berichten voor mensen die niet betalen helemaal dicht zet verwacht.
HDijk79 @Blokker_199928 oktober 2023 16:31
Ik vind de reactie hier toch bijzonder. Omdat een product EOL is houdt dit niet automatisch in dat een product onveilig is noch dat beveiliging niet op orde is. Het grootste risico is nog altijd de gebruiker zelf. Als deze dus met een stukje logica en common sense werkt kom je al een heel eind.
Als er dan al een malafide bestand is en je hebt een up-to-date antivirus/internet security-pakket zal er nog weinig misgaan.

Het kan uiteraard altijd misgaan, maar stellen dat het direct onveilig is, lijkt mij niet correct. Daarbij blijft het altijd een kat-en-muisspel waarbij de maker van virussen/malware de tegenpartij(softwaremakers) probeert voor te blijven.

Als bedrijf dat met een klantenbestand te maken heeft, heb je een verantwoordelijkheid naar je klanten toe zodat je kunt "waarborgen" en kunt aantonen dat je alles hebt gedaan om dataverlies en/of datalekken. Dan wordt het een andere zaak.
Pepperoni @Rhinosaur28 oktober 2023 11:25
Voor af en toe wat bestanden lezen en bewerken is Libre Office ook prima geschikt en helemaal gratis. Wel even wennen aan andere interface maar dat is een eenmalige prijs.
Cybje @Pepperoni28 oktober 2023 11:53
Ik kan grappig genoeg juist niet wennen aan de moderne MS Office interface. Dan werkt LibreOffice voor mij prettiger. Privé gebruik ik het dus ook regelmatig. Voor m’n werk is het wel onhandig, want documenten uit MS Office bewerken/reviewen in LibreOffice en dan weer terug openen bij een collega met MS Office geeft wel eens gekke dingen.
Pepperoni @Cybje28 oktober 2023 11:54
Ben ik het persoonlijk mee eens hoor, doe mij ook maar de "ouderwetse" menu's en knoppen van Libre.
Sluuut @Blokker_199928 oktober 2023 10:15
End of support staat natuurlijk compleet los van het feit dat je het pakket naar alle waarschijnlijkheid nog jaren probleemloos kunt gebruiken.

Security updates komen tot 2025 en zeer ernstige lekken blijft MS langer patchen.
Verwijderd @Blokker_199931 oktober 2023 09:35
Vind dit zo waardeloos, dat gepush naar M365, Ze konden makkelijk Office 2019 ondersteunen tot bijv okt 2028.

Wij kopen zakelijk de office licenties en doen er 9 jaar mee,
BartjeBoos @Rhinosaur28 oktober 2023 10:30
Legale Office licenties koop je al voor onder de 15 euro inclusief Outlook.
Dus niet Office 365 waar je een abonnement voor moet afnemen maar de eenmalige Office 2021.
com2,1ghz @BartjeBoos28 oktober 2023 11:10
Ja en met de trein kan je ook met de 40% studentenkorting mee :+

Er is iets als licentievoorwaarden. Ik koop ze vrolijk ook hoor maar officieel is het niet legaal maar een valide key die MS accepteert.
Verwijderd @BartjeBoos31 oktober 2023 09:36
msguides geeft hem gratis
Deadsy @Rhinosaur28 oktober 2023 10:55
Kijken hoe lang het nog een goed verdien model is.
Betalen zodat meer mensen je tweets geforceerd te zien krijgen wanneer er steeds minder mensen zijn die op Twitter zitten.
Dutch2007 @Rhinosaur28 oktober 2023 11:52
Ik heb office365 family, €70 euro/jaar dit mag ik met vrienden en familie delen met 5 andere

Kost me minder dan die €15/jaar, heb altijd alle features en iedereen krijgt er 1TB onedrive storage bij.

Wel jaarlijks handmatig een key kopen.
Urk @Rhinosaur29 oktober 2023 01:54
Hehe eindelijk lijk ik toch niet de enige te zijn die al die abonnementen haat! Verschrikkelijk. Had laatst een klant die had een licentie Cerberus FTP server nodig: wat denk je: ook subscription geworden en daardoor slechts 380% duurder! Absurd! Maximaal geklaagd maarja je doet er niks tegen....
Ben ook al jaren ESET partner: wat denk je: ook dit jaar in sommige gevallen 91% duurder geworden door het schrappen van sommige abonnementen en algemene prijsverhogingen en schrappen van meerjarige kortingen.

Tot slot wat je noemt over Office 2019: vergeet niet dat sinds Office 2019 Microsoft die pakketten nog maar 5 jaar ondersteund. Extended support voor Office 2019 loopt gelijk met Office 2016 af in oktober 2025. Doen ze natuurlijk express zodat je overstapt naar Microsoft 365 Personal of Business. Sterker nog Office los kopen is bijna net zo kostbaar als Microsoft 365 abonnement kopen. Als je natuurlijk de normale licenties koopt en niet voor € 8 op de grijze markt...
Blokker_1999
@Knetterhard28 oktober 2023 09:45
We zijn met zen allen massaal reclame gaan blokkeren en zo zelf de oorzaak van al die paywalls en abbonementsdiensten geweest.

Welke alternatieven zie jij nog? Hosting is niet gratis, personeel kost ook geld. De inkomsten moeten ergens vandaan komen.
Thekilldevilhil @Blokker_199928 oktober 2023 09:56
Wat een onzin zeg. We hebben jaren lang prima kunnen functioneren met advertenties en reclame op sites. Het ging mis toen advertenties belangrijker werden dan de content. Overlays, advertenties die geluid begonnen af te spelen, ads over de content heen en sites die werkelijk gebroken waren omdat de ads alles verschoven. Dat is de werkelijke reden, niet andersom.

De advertentie boeren bedrijven achter de sites zijn inhalige geworden en hebben hun hand overspeeld. En nu zit een substantieel deel van de bevolking met ad blockers.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 21:18]

codeneos @Thekilldevilhil28 oktober 2023 10:00
Dat is toch echt de keuze van de website, dan moet je beter je ads selecteren of de ad-provider. Advertenties op een site plaatsen is een keuze van de beheerder.
Thekilldevilhil @codeneos28 oktober 2023 10:02
Je hebt gelijk, het zijn de sites die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop we ads zien. Het verandert helaas alleen weinig aan mijn punt... Een banner boven de site en wat reclame aan de zijkant is tot daar aan toe en stoort me weinig. Maar sommige sites zijn werkelijk gebroken zonder ad blocker...

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 21:18]

roffeltjes @Thekilldevilhil28 oktober 2023 10:34
Een banner en wat adds aan de zijkant kan je geen dienst mee financieren.

Wat jij acceptabel vind is leuk, maar heeft weinig pragmatische waarde. Uiteindelijk moeten mensen betaald worden
Thekilldevilhil @roffeltjes28 oktober 2023 15:23
En uiteindelijk moet je een dienst leveren die het waard is om voor te betalen. Als je business case enkel is om zoveel mogelijk advertenties te tonen met zo weinig mogelijk content, heb je misschien ook wel geen enkel bestaansrecht. Er zijn genoeg diensten waar mensen wel geld voor willen uitgeven. Sport clubs, netflix en thuismaaltijden zijn nogal wat uiteenlopende abonnementen die blijkbaar wel aanslaan.
Wat jij acceptabel vind is leuk, maar heeft weinig pragmatische waarde. Uiteindelijk moeten mensen betaald worden
Nou ja, wel dus. Uiteindelijk ben ik de klant die ze zullen moeten verleiden om te betalen, of dat nou via een abo is of via reclames. En als sites een beetje normaal doen dan zet ik ze gewoon op mijn whitelist, zoals tweakers.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 21:18]

Verwijderd @roffeltjes29 oktober 2023 19:25
Tja, jammer dan. Als ik dat spul kan blokkeren, dan blokkeer ik het. Lukt dat niet meer en maakt de site het te gortig, dan stop ik met de site. Het is van de zotte dat het allemaal van 1 kant moet komen.
Een site heeft bezoekers nodig, maak je van je site iets wat tegen de haren van de bezoekers in strijkt, dan ben je ze kwijt, of in ieder geval de inkomsten ervan.
roffeltjes @Verwijderd29 oktober 2023 23:13
Als je alles blokkeert is jouw komen of gaan van geen invloed op de inkomsten. In feite vaar je onder de zwarte vlag, want hoe zeer je ook de site waardeert, je consumeert zonder inkomsten op te leveren.

Je snapt toch dat vanwege de adblockers er nu steeds mee abonnementen komen? Dat zeg ik niet omdat ik tegen adblockers ben, maar omdat het een causaal verband heeft.

Ik snap dat het heel onpopulair is onder vraag te stellen "hoe willen jullie dan dat er inkomsten worden gegenereerd", gezien de waardering, maar het is in deze discussie extreem relevant.
roffeltjes @Thekilldevilhil28 oktober 2023 10:32
De vraag blijft, hoe ga je een online dienst financieren? Morele verontwaardiging is op dat punt niet relevant.

Of het nou terecht of niet is dat advertentie opbrengsten afnemen, het zorgt wel voor een gat dat door de consument gedicht zal moeten worden.
nst6ldr @roffeltjes28 oktober 2023 10:38
(...) het zorgt wel voor een gat dat door de consument gedicht zal moeten worden.
Dat hoeft dus helemaal niet, sowieso vind ik termen die dwang impliceren hier al heel ongepast.

Als Twitter/X niet iets kan bieden waar men voor wilt betalen, is er dus gewoon geen business case.
roffeltjes @nst6ldr28 oktober 2023 11:17
Als er niet genoeg inkomsten zijn gaan bedrijven failliet. Het idee dat elk bedrijf Meta of Amazon achtiige winsten maakt is absurd. En dwang? Ja, als je mij in dienst neemt zal je me moeten betalen, zal je huur moeten betalen voor je panden, zal je spullen moeten afschrijven die de zaak draainend houden. Links of rechtsom zal je winst moeten maken. Dat geldt voor alle private sector banen. Die dwang komt niet vanuit een authoritair punt, maar omdat je lonen zal moeten betalen wil je mensen in dienst hebben en services betalen.
.
Je zegt dan ook precies hetzelfde als ik alleen langs de andere kant. Je " dat hoeft dus helemaal niet" is een volledig beamen van het punt dat een bedrijf op de een of andere manier winst zal moeten maken. Een product moet winstgevend zijn, anders verdwijnt het. Als je het niet winstgevend krijgt is het jammerdebammer.

En dit alles beantwoord nog steeds niet de vraag: Hoe moet je je bedrijfsmodel inrichten? Subscription, advertenties?

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 21:18]

nst6ldr @roffeltjes28 oktober 2023 13:16
En dit alles beantwoord nog steeds niet de vraag: Hoe moet je je bedrijfsmodel inrichten? Subscription, advertenties?
Niet.

En tussen neus en lippen door is dat ook mijn punt, in de huidige vorm valt Twitter/X niet winstgevend te maken: nst6ldr in 'X introduceert twee nieuwe abonnementsformules: Premium Basic en Premium+'
EnigmA-X @Blokker_199928 oktober 2023 10:07
Beetje kort door de bocht, tenminste, als je alles achter een paywall/abbo zomaar onder dezelfde waarde van content schaart.

Dat je voor een kwaliteitskrant als NRC/Volkskrant moet betalen vind ik heel normaal. Daar werken journalisten en redacteurs om de kwaliteit te waarborgen.

Een social platform als X is 99,9% absolute pulp en bagger qua content en feitelijk gewoon een dopamine fabriek dat vrijwel niets aan waarde levert.

Twitter was gratis. Musk heeft een groot deel van het personeel naar huis gestuurd. Advertenties zijn toegenomen op het platform.

Kortom: alles wijst erop dat je nu ook financieel wordt uitgemolken in ruil voor dopamine.
Annihilism @EnigmA-X28 oktober 2023 12:26
Ik vind dat je het mooi verwoord hebt. Bij Twitter betaal je voor user generated rotzooi, daarnaast verkopen ze jou data voor ontiegelijk veel geld. Dat Twitter geen winst draait heeft voornamelijk te maken met dat het al op sterven na dood was en dat Elon er nu nog een grotere puinhoop van maakt.

Ik vind het daarom ook lachwekkend dat mensen het blijven verdedigen ("Leave the multibillion dollar company alone" :+ ). Ze mogen zoveel geld vragen als ze willen, dat is hun goed recht. Maar ga niet doen alsof de gebruiker het probleem is van een falend platform en het zielig is dat ze niet willen betalen/adblockers gebruiken.
nst6ldr @Blokker_199928 oktober 2023 10:33
De inkomsten moeten ergens vandaan komen.
Nee hoor, net als in ieder andere branche kan je nooit een garantie op inkomsten krijgen. Leuk dat je hosting kosten hebt, de bakker is een godsvermogen aan gas kwijt. Als laatstgenoemde dat niet kan balanceren met een prijs/kwaliteit verhouding waar de consument zich in kan vinden dan gaat de tent ophouden te bestaan.

Diezelfde bakker kan wel met een dikke lening/investering gratis brood weggeven en de zaak vol zetten met LCD reclameborden die op basis van gezichtsherkenning bepaalde reclame laat zien, maar dat is ook niet vol te houden. De enige reden dat dit online wel kon was omdat het in het begin stiekem ging.

Nu zie je dat het niet meer uit kan en zal er toch iets van diensten of producten geleverd moeten worden waar men voor wil betalen. Mis- en desinformatie kan je overal vinden (er is zelfs een overschot: men betaald ervoor om het te verspreiden) dus dan rest de vraag wat Twitter/X gaat bieden voor dat bedrag. De consensus hier is in ieder geval dat alleen toegang/advertenties niet genoeg is.
Blokker_1999
@nst6ldr28 oktober 2023 11:13
Je bevestigd uiteindelijk gewoon mijn punt. Ik schrijf simpelweg dat de inkomsten ergens vandaan moeten komen.Ik had die zin kunnen vervoledigen met een "want anders gaan de boeken toe."

En als jij denkt dat reclame en profilering ooit stiekem zijn gegaan, mijn God man, wat heb jij een periode gemist in de jaren 90.
roffeltjes @Blokker_199928 oktober 2023 11:26
Spaar acties ;)
skralan @Knetterhard28 oktober 2023 09:53
Bereid je maar eerder voor op abonnementen cultuur die overslaat naar het niet-internet-diensten leven. BMW probeerde het al op de zetelverwarming in je auto. Zoiets gaan enkel erger worden.

Abonnement voor:
- printer inkt, anders kan je niet printen, zelfs al heb je nog inkt
- zetelverwarming, ook al zit de hardware in de wagen
- game abonnementen per publisher ipv dat je games koopt, en dan uiteraard ook nog per game zelf voor 'extra content'
- geen auto meer te koop, enkel huurdiensten
- je deurbel werkt tegenwoordig niet zonder abonnement
- je babyfoon idem
- ...

You will own nothing and you will be happy
HDoc @skralan28 oktober 2023 10:24
Moderne slavernij, ik doe er niet aan mee.

Elke vorm van abonnement/lease/etc heeft overheadkosten. Het kan ook anders: koop gewoon een goede NAS en je hebt geen cloud meer nodig. Gebruik gewoon LibreOffice in plaats van Microsoft Office en doneer precies zoveel euro's als dat jij het voor jou waard vind. Doe gewoon de deur open in plaats van te kijken op je telefoon wie er voor de deur staat. Koop een auto als je het geld er voor op de bank hebt staan. Koop een fiets en plak je fietsband zelf in plaats van elke maand geld aan Swapfiets te geven.

Zet het geld dat je zo bespaart liever op een spaarrekening of beter nog, zet het in op de beurs, dan werkt het geld voor jou!
roffeltjes @HDoc28 oktober 2023 11:32
Met alle respect, dit is praat die de rijken grijnzend doet rondkijken "yes, onze propaganda heeft effect!". Ayn Rand en bootstrap theory is geland!.

Het idee dat financiele zekerheid voortkomt uit verstandig leven is schadelijk. Het probleem is structurele fundamentele ongelijkheid. Een Netflix abonnement is daar geen oorzaak aan. Sterker nog, een Netflix of Spotify is een verdomd kosten effectieve manier van media consumptie. Een Nas en alles kopen is veel duurder, tenzij je onder de piratenvlag gaat varen.

Het is allemaal veel simpeler. X levert een dienst die het niet waard is om voor te betalen. En dat geldt zowel voor de consument als de adverteerder. Dat betekent niet dat elk subscription model onvoordelig is voor de consument.
HDoc @roffeltjes28 oktober 2023 12:46
Wat is dat, structurele fundamentele ongelijkheid?

Volgens mij wordt iedereen in ons land gelijk geboren en heeft iedereen de zelfde rechten. Wat er aan ongelijkheid is, is wellicht deels te verklaren door afkomst maar ook maar voor een beperkt deel. Voor de rest ben je er zelf verantwoordelijk voor. Elke euro die je uitgeeft heb je niet meer. Je mag vervolgens klagen dat je minder hebt dan een ander, maar dat is dan wat het is, klagen, niet meer en niet minder. Je mag gerust al je geld uitgeven aan abonnementje hier, telefoontje daar, swapfiets hier, auto op afbetaling of "personal lease" daar en ga zo maar door. Als je vervolgens weinig overhoudt, dan heb je door te klagen echt boter op je hoofd.

Begrijp me goed, ik heb niets tegen een abonnement als het iets toevoegt. Ik heb ook abonnementen: gas en elektriciteit, telefoonabonnement, internetabonnement maar ook Youtube premium, satelliettelevisie, Apple iCloud, Google weet ik veel wat en wat nog meer. Maar ik weiger mijzelf daarmee vast te klinken aan een cloud provider die zomaar de TOS naar believen kan wijzigen.

Tegelijk doneer ik elke maand structureel aan goede open source initiatieven omdat ik het belangrijk vind dat die voor iedereen (inclusief mijzelf) beschikbaar blijven.

[Reactie gewijzigd door HDoc op 22 juli 2024 21:18]

Blokker_1999
@HDoc28 oktober 2023 11:17
En je huis brandt af en al je data is weg want die NAS stond in je huis. Koop een tweede NAS en zet deze bij je ouders en met een sync heb je dan nog een kopie.

En dan komt er een cryptovirus langs, al je bestanden op beide NASen encrypted, ben je alsnog alles kwijt want je hebt geen echte backups, alleen maar kopies van je data.

Investeer in meer storage en zet alles goed op ...

Nee, geef mij dan maar de cloud. Lekker zorgeloos, altijd en overal beschikbaar. Mijn tijd is ook geld waard.

En op de beurs hoort geen geld te staan dat je niet kan missen. Je bent anders 1 beurscrash verwijderd van een faillisement.
HDoc @Blokker_199928 oktober 2023 12:09
En je huis brandt af en al je data is weg want die NAS stond in je huis. Koop een tweede NAS en zet deze bij je ouders en met een sync heb je dan nog een kopie. // En dan komt er een cryptovirus langs, al je bestanden op beide NASen encrypted, ben je alsnog alles kwijt want je hebt geen echte backups, alleen maar kopies van je data.
Heb ik gezegd dat je geen backups moet maken? En jouw bestanden in de cloud kunnen net zo goed door ransomware worden versleuteld. Snapshots en backup zijn natuurlijk noodzakelijk maar dat is de basis. Mijn belangrijke data gaat voor de zekerheid periodiek ook nog op BD-R.

Het zelfde geldt voor je kapitaal. Niemand zegt dat je daar onvoorzichtig mee om moet gaan. Er komt altijd wel weer een beurscrash maar daar kan je je ook voor indekken middels spreiding. En plannen voor de lange termijn.

[Reactie gewijzigd door HDoc op 22 juli 2024 21:18]

e-calc @skralan28 oktober 2023 10:45
BMW stopt dus met het abonnement op stoelverwarming en schrapt ook andere abonnementen. https://www.autovisie.nl/...ement-op-stoelverwarming/
PCG2020 @skralan28 oktober 2023 10:49
(Ietwat off-topic reactie:)

Een auto (of meerdere!) voor élke huisdeur is ook nergens voor nodig - mits je met fiets en openbaar vervoer kunt komen waar je wilt. En heb je toch een keer een auto nodig, dan is huren inderdaad een optie.

Veel mensen kunnen daarnaast prima vanuit huis werken. Ga maar na hoeveel kantoorpersoneel er (inmiddels weer) dagelijks eigenlijk onnodig onderweg is. Als de coronaperiode iets heeft uitgewezen, dan is het dat een flink deel van de beroepsbevolking nutteloos kilometers en reistijd in de auto spendeert.

(Weer on-topic:)

Het essay van Ida Auken is natuurlijk bedoeld om discussie op te roepen over verregaande abonnementsdiensten, niet om een utopisch beeld van een samenleving te creëren waar we naartoe moeten werken.
FreshMaker @PCG202028 oktober 2023 19:43
(Ietwat off-topic reactie:)
Veel mensen kunnen daarnaast prima vanuit huis werken. Ga maar na hoeveel kantoorpersoneel er (inmiddels weer) dagelijks eigenlijk onnodig onderweg is. Als de coronaperiode iets heeft uitgewezen, dan is het dat een flink deel van de beroepsbevolking nutteloos kilometers en reistijd in de auto spendeert.
Alleen vinden veel werkgevers personeel nog steeds een speeltje.
En speeltjes moet je in de buurt hebben om te laten zien als je vrienden op bezoek krijgt.
Want wat is een CEO van een groot bedrijf, als hij een collega of grote (toekomstige) klant ontvangt in een leeg en kaal kantoorpand.

* dat het voor veel beroepen ook praktischer is, dat men bij elkaar 'live' in de buurt zit, is vaak ondergeschikt
PurifieR1980 @PCG202028 oktober 2023 16:10
Of een auto voor de huisdeur nodig is bepaald ieder voor zich wel.
Openbaar vervoer is een lachertje op het platteland, en met de fiets boodschappen doen kan niet.

Bovendien, ik wil een auto die van mij is. Die ik niet hoef te delen, en waar ik geen 'app' voor hoef te gebruiken.

Ik weiger mee te doen aan het steeds verder digitaliseren en in abonnementen stoppen van ons leven. Wie dat wil gaat z'n gang maar, maar ik doe niet meer mee. En zo denken er gelukkig velen over.

Hetzelfde geldt voor films en spellen. Geef mij maar muurkasten vol met dvd's/blu-ray's/laserdiscs/etc. Dan zijn de media tenminste mijn bezit voor een éénmalige betaling, en hoef ik niet de rest van m'n leven geld te blijven betalen om m'n favorieten te zien. De enige reden dat de grote bedrijven ermee weg komen is omdat iedereen braaf als schaapjes erin mee gaat. Mij niet gezien.
Sissors
@Knetterhard28 oktober 2023 09:40
Tegelijk we willen geen advertenties, geen abonnementen, wat willen we wel?
nijntje82 @Sissors28 oktober 2023 09:47
En willen we 0 impact op het milieu. Wat heeft meer impact. Maken en weggooien van fysieke producten of 'de cloud' ?

Ik weet oprecht het antwoord niet en hecht soms ook wel waarde aan fysieke producten, maar dat lijkt wel af te nemen omdat online vaak meer gebruiksgemak (geen disc opzoeken en in lade doen etc) levert..

Ik hoop iig dat beide bestaansrecht blijven houden anders zitten we totaal in de greep van de grote bedrijven met hun subscriptions.

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 22 juli 2024 21:18]

Miglow @nijntje8228 oktober 2023 09:57
0 impact op het milieu is een utopie. Uiteindelijk gaat het gewoon om geld.
Rhinosaur @Sissors28 oktober 2023 09:44
wat willen we wel?
Eenmalig voor iets betalen en het blijvend gebruiken OF toegang tot een onbeperkte bibliotheek voor een vaste prijs. Daarom werkt muziekstreaming bijvoorbeeld wel en social media/videostreaming niet.
Blokker_1999
@Rhinosaur28 oktober 2023 09:50
Als je baas morgen zegt: ik betaal je een miljoen maar in ruil werk je nog 30 jaar voor mij. Ga jij daar mee akkoord gaan?

Ik niet.

En er is geen muziekstreamingdienst die een totaal aanbod heeft en de prijs kan ook daar veranderen. En als ik dan kijk naar de schuld put van een Spotify...
SgtElPotato @Blokker_199928 oktober 2023 09:58
Nee omdat een miljoen voor 30 jaar werk nou niet echt een bepaald leuk salaris is…

Maar als mijn baas zegt, hier heb je 2,5m voor de komende 30 jaar, makkelijk verdient! Met een kleine 4% aan jaarlijkse rente hou je een prima salaris over’
Blokker_1999
@SgtElPotato28 oktober 2023 11:03
En dan kan ik vragen: wat is dan wel een eerlijk bedrag om levenslang een bepaalde online dienst te kunnen gebruiken met een eenmalige betaling zoals Rhinosaur wenst te kunnen doen?

En dat is het punt dat ik hoop te maken, we hebben het hier niet over dat je iets dat een tientje per maand kost dat je dat eenmalig zou moeten kunnen betalen voor enkele honderden euro en er dan levenslang gebruik van moet kunnen maken. Zo werkt de wereld niet en bedrijven die het geprobeerd hebben, hebben het zich beklaagd.

Zoek bijv. maar eens naar United Airlines Lifetime Pass. Een ticket dat je 30 jaar terug kon kopen voor net geen $300k en waarmee je onbeperkt in eerste klasse kon vliegen. Daar heeft men heel kort goed aan verdiend, maar er zijn vandaag nog altijd houders van die tickets die er mee rondvliegen. Wie denk je dat het laatst lacht?

Als een Musk morgen zou zeggen dat je voor eenmalig $100k levenslang recht hebt op het beste abbonement dat X te bieden heeft, hoeveel mensen denk je dat er op in zouden tekenen?
Rhinosaur @Blokker_199928 oktober 2023 10:08
Je vergelijking slaat nergens op. Producten hebben een economische levensduur en moeten een bepaalde tijd meegaan. Daarom brengt Microsoft om de zoveel jaar nieuwe versies van Windows en Office uit. Als je eenmalig iets koopt, mag je verwachten dat het in ieder geval net zo lang meegaat als de verwachte levensduur.

Ik wil geen abonnement op producten en ze voor eeuwig gebruiken. Ik wil ook geen abonnement op applicaties waar relatief gezien nauwelijks werk in zit (tegenwoordig moet je een abonnement nemen voor een simpele timer app of een simpele rekenmachine app, slaat helemaal nergens op).

Een totaalaanbod wat voor de meeste mensen werkt. Als het aanbod 30 of 40 miljoen nummers is, zit er vast wel iets tussen. Dat is anders als Spotify alleenrecht heeft op Taylor Swift en Apple Music alleen Jay Z muziek heeft. Dan zou je opmerking opgaan, maar nagenoeg alles is te vinden op elke muziekstreamingdienst. Daarom ervaart men dat ook niet als probleem.
Blokker_1999
@Rhinosaur28 oktober 2023 11:07
Alleen gaat je vergelijking mis, je betaald niet voor een product, je betaald voor een dienst. En met software heb je zelfs nog een andere situatie want daar betaal je voor een gebruiksrecht en een beperkte periode van updates.

En ook in de muziekwereld zie je wel degelijk exclusiviteitsdeals ondertussen. En die zijn ook niet nieuw. Bijkomend mis je mijn laatste punt. Spotify heeft een schuldenput van miljarden. Of een YouTube ooit winst heeft gemaakt is ook twijfelachtig. Hoe lang denk je dat zoiets kan blijven doorgaan? Maar van zodra men van prijsverhogingen spreekt regent het klachten van gebruikers, toch zeker in comments, dat men dan maar terug zal gaan naar illegaal downloaden.
martin_v_z @Rhinosaur28 oktober 2023 12:03
Zolang die simpele timer apps of rekenmachines elk jaar een update krijgen voor de nieuwste versie van je os betaal je dus voor een service en niet een eenmalige product. Je kan niet jaren lang updates verwachten tegen een eenmalige aankoop.

Dit is een beetje een issue met app stores. Als ontwikkelaar wordt je gedwongen updates uit te brengen om je app werkbaar te houden met recente os versies. Tegelijkertijd kan je bij een eenmalige aankoop niet afdwingen dat een persoon die niet betaald ook geen update krijgt.

Dus of de ontwikkelaar moet elk jaar zijn app opnieuw onder een nieuwe naam in de store zetten. (Wat tegenwoordig vaak niet is toegestaan volgens de store voorwaarden)
Of de ontwikkelaar hanteert een prijs model waarbij een gebruiker tijdelijk toegang krijgt. Namelijk een abbonement.

Dit hoeft geen probleem te zijn zolang de prijs redelijk is. Betaalde je vroeger 1 malig 10 euro voor een app, betaal je nu 2 euro per jaar. Dit is redelijk. Als een ontwikkelaar volgens jou teveel vraagt voor zijn product dan heb je altijd nog de keus om het niet te gebruiken en op zoek te gaan naar alternatieven.
FreshMaker @martin_v_z28 oktober 2023 19:30
Zolang die simpele timer apps of rekenmachines elk jaar een update krijgen voor de nieuwste versie van je os betaal je dus voor een service en niet een eenmalige product. Je kan niet jaren lang updates verwachten tegen een eenmalige aankoop.

Dit is een beetje een issue met app stores. Als ontwikkelaar wordt je gedwongen updates uit te brengen om je app werkbaar te houden met recente os versies. Tegelijkertijd kan je bij een eenmalige aankoop niet afdwingen dat een persoon die niet betaald ook geen update krijgt.

Dus of de ontwikkelaar moet elk jaar zijn app opnieuw onder een nieuwe naam in de store zetten. (Wat tegenwoordig vaak niet is toegestaan volgens de store voorwaarden)
Of de ontwikkelaar hanteert een prijs model waarbij een gebruiker tijdelijk toegang krijgt. Namelijk een abbonement.

Dit hoeft geen probleem te zijn zolang de prijs redelijk is. Betaalde je vroeger 1 malig 10 euro voor een app, betaal je nu 2 euro per jaar. Dit is redelijk. Als een ontwikkelaar volgens jou teveel vraagt voor zijn product dan heb je altijd nog de keus om het niet te gebruiken en op zoek te gaan naar alternatieven.
Als het werkelijk een dienst zou zijn, akkoord.
Ik betaal jaarlijks 6 euro voor een programma die mijn mediafiles hernoemt, verplaatst en daar de bijbehorende metadata bijzoekt.
Er zijn ook gratis alternatieven, maar ik vind deze fijn.
Er veranderd niet zo heel veel in het programma, maar elke update die er is, is er geluisterd naar de gebruikers en eventueel bugs aangepakt, de maker is er actief aan bezig.

Maar een timer of calculator ... Dat is geen dienst, er veranderd niet zo heel veel in het aftellen van secondes, of een berekening dat zo'n app elk jaar een betaling vereist.
Voor mij valt het dan gewoon af, en gebruik ik een andere, desnoods met de beperkingen waar je voor zou moeten betalen.
martin_v_z @FreshMaker29 oktober 2023 00:17
De dienst kan zijn updates uitbrengen zodat hij blijft draaien op nieuwe os versies.

Wat dat mag kosten is natuurlijk een tweede. Maar stel ze vragen een prijs van 1 euro per jaar en het is een fijne app, dan is dat vast het geld waard.

Punt is dat zonder updates de app gewoon op een gegeven moment niet meer op je nieuwe toestel draait. Kost bij de meeste apps niet veel werk maar er zijn bij elke os update wel punten die problemen kunnen geven.
FreshMaker @martin_v_z31 oktober 2023 13:10
Maar stel ze vragen een prijs van 1 euro per jaar en het is een fijne app, dan is dat vast het geld waard.
Als het inderdaad een fijne app is, ja.
Maar er zijn 100+ calculators en timers.
99% daarvan staan alleen maar in de appstore om advertenties te kunnen vertonen.
Je betaald dus vaak tussen 1€ - 6€ per jaar om dat te voorkomen, heeft niets met updates of verbeteringen te maken.
Ik heb diverse apps in gebruik die ik inderdaad prettig, of nuttig vindt.
Het liefste betaal ik per versie, niet per tijdseenheid.
Stopt de betreffende versie door OS, kijk ik wel of ik de nieuwe versie wil.

PC's hebben dat tegenwoordig ook, een partitiemanager die 50€ per jaar moet kosten ...
Terwijl de gemiddelde gebruiker zelfs nooit zijn PC her-installeert ( en daar zijn partities ook kan aanmaken )
Ik heb 10 j geleden een partitiemanager aangeschaft, en deze V3 werkt voor bijna 99% hetzelfde als de huidige V12.
De nieuwe heeft wat bootable en recovery extra's. maar ik hoef alleen maar een HDD/SSD leeg te maken, en evt een andere partitievorm te creëren ( sneller om een FAT32/EXT4 te maken daarin, dan via windows zelf )
Mijn oude versie is zelfs portable, dus leeft op mijn externe utility drive, samen met de iso's van verschillende OS'en
divvid @Blokker_199928 oktober 2023 10:11
dat zou wel een heel laag minimum loontje zijn. Voor 3 miljoen praten we verder...
roffeltjes @Blokker_199928 oktober 2023 10:21
1 miljoen voor dertig jaar is zonder inflatie dik onder modaal dus dat is geen geweldig bod. Zelfs met lage inflatie van 1 procent ga je dan aan het einde flink onder modaal duiken. Al vertroebelen rente en kapitaal belasting het wel, je zal echter ook je huis meteen moeten betalen, dus je kapitaal reserve zal.niet die volle 1mln zijnl

Met twee procent inflatie zit je al snel boven de twee miljoen in dertig jaar.

Nogmaals, de rekensommen zijn niet heel nauwkeurig, maar 1mln voor dertig jaar is te weinig voor hbo/wo.
DJ Henk @Blokker_199929 oktober 2023 09:47
Als je baas morgen zegt: ik betaal je een miljoen maar in ruil werk je nog 30 jaar voor mij. Ga jij daar mee akkoord gaan?
Er zijn nogal wat gradaties. Laatst zocht ik een app om met mijn telefoon documenten te kunnen scannen. Vond eentje die het prima deed en was best bereid om daar wat voor te betalen. Echter, eenmalig betalen kon niet, ik moest per se een abonnement van enkele dollars per maand afsluiten. Fuck dat. Dat is echt onzin. Ik ga niet elke maand betalen om met exact dezelfde app een paar PDF'jes te kunnen scannen.

Met het abonnementmodel is op zich niets mis, maar omdat het zo lekker verdient wordt het nu overal geforceerd toegpast, ook voor producten waar het nergens op slaat.
litebyte
@Rhinosaur28 oktober 2023 11:48
Een eenmalig bedrag is voor beursgenoteerde bedrijven niet een echt verdienmodel waar aandeelhouders warm voor lopen. :)
sfc1971 @Rhinosaur28 oktober 2023 13:12
Oh? When has Spotify recorded a profit?
badflower @Rhinosaur28 oktober 2023 16:03
Eenmalig voor iets betalen en het blijvend gebruiken OF toegang tot een onbeperkte bibliotheek voor een vaste prijs.
Eenmalig iets betalen is een illusie, een bedrijf kan alleen bestaan bij terugkerende klanten en aankopen. Of dit nou een abo is, of elk jaar een nieuwe versie van een product introduceren, of er wordt in aandacht/gegevens betaald, mensen moeten altijd blijven kopen/betalen in ons economische model.

En laten we ook niet vergeten, voor de bieb moet je ook al sinds begin der tijden een jaar-abo betalen om toegang te krijgen. En dat geldt eigenlijk voor alle media consumptie.

Waar het fout is gegaan is dat online bedrijven dit model zijn gaan veranderen, door diensten "gratis" aan te bieden, waarbij we betalen met A) onze aandacht/tijd en/of B) met onze gegevens. Dat model is uiteindelijk voor alle partijen zeer problematisch.

Maar je zult hoe dan ook als bedrijf een soort van terugkerende betaling moeten ontvangen, of je houdt simpelweg op met bestaan.
FreshMaker @badflower28 oktober 2023 19:34
[...]
Maar je zult hoe dan ook als bedrijf een soort van terugkerende betaling moeten ontvangen, of je houdt simpelweg op met bestaan.
Mits je een geod product levert, komt de klant wel terug.
Een slechte bakker verkoopt ook broo, alleen de klant zal snel naar een betere verhuizen
Als je niet in staat bent om je bedrijf gaande te houden, heb je OF de verkeerde keuzes gemaakt, OF je product is gewoon niet goed genoeg.

Er is niets mis met abonnementen of herhaalde aankopen, maar dat moet dan wel enigzins te verantwoorden zijn.
nst6ldr @Sissors28 oktober 2023 10:13
Advertenties zijn prima, dat is niet synoniem aan tracking - wat wèl ongewenst is.
roffeltjes @nst6ldr29 oktober 2023 23:22
Advertenties leveren steeds minder op. Adblockers zijn op dat punt een doodsteek voor dat model.

Want ondanks dat je zegt dat het niet belangrijk is is de hamvraag wat voor inkomsten model gaat wel werken? Tuurlijk voor X gaat dit niet werken (te weinig waarde, teveel controverse, teveel shitposts), die discussie hoeft niet gevoerd worden, maar in bredere zin is dit wel een belangrijke vraag.

Advertenties kan je gevoeglijk vergeten, daarmee valt de overgrote meerderheid van de sites niet mee te betalen. Dat dat dan maar allemaal dood moet gaan is een kapitalistisch gegeven, maar je krijgt dan wel conglomerates van grote spelers die wel het hoofd boven water houden, vaak terend op de schatkist die ze begin deze eeuw vulden.
theduke1989 @Knetterhard28 oktober 2023 09:39
Subscription is iets wat booming is voor vele. Alles lekker digitaal huren. Daar willen we het voor doen niks meer zelf hebben.

Fysieke kopieën wordt een taboe. Uiteindelijk wordt dat in een museum gezet. Onze voorouders zullen zich tig keer omdraaien wat de hedendaagse mens bereikt heb. Dat we niks meer zelf hebben maar allee huren.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 21:18]

blinchik @theduke198928 oktober 2023 09:41
Ik denk absoluut niet dat we dat allemaal willen doen, maar het probleem is dat er veel monopolies zijn en subscription / cloud based is gewoon zo'n gigantische melkkoe dat je als bedrijf gek zou zijn om het niet te doen. En dan heeft de klant vaak geen keus meer, want fysiek / one shot pay verdwijnt gewoon.
roffeltjes @blinchik28 oktober 2023 10:05
Voor heel veel dingen is subscription een prima idee ( en niet nieuw!). Ook is het idee dat fysieke dragers zo geweldig zijn enorm overtrokken.

Over het eerste; vroeger hadden we een videotheek. Nu hebben we Netflix etc. Wat we nu kunnen krijgen voor een bedrag waarvoor we vroeger een losse film huurden is enorm. Hetzelfde zie je bij Spotify.

Dat wordt echter heel anders op een social media platform waarbij de waarde komt uit de interactie met de community. Zeker omdat het ad model de interactie negatief beïnvloed. (De community waar het op draait vindt ads vervelend). Dat je dan moet betalen om je eigen input te bewerken zal niet lekker vallen.

Betreft fysieke kopien. Mijn ouders hebben een paar kuub aan boeken (hij was Neerlandicus). De kinderen kunnen het überhaupt niet kwijt, antiquairs zijn niet geïnteresseerd, tweedehands boekwinkeltjes zitten zelf ook a mudvol.

Hetzelfde gaat voor die enorme mappen die ik heb met game CDs. Ik heb niet eens een cd speler in mijn pc en mis het totaal niet. Mijn oude consoles staan te verpieteren, ik heb mijn ps3 weggegeven met mijn collectie, scheelde weer zooi in de kast.

Het is niet alsof we Rembrandts bewaren. Het is allemaal massa spul met een beperkte shelf life en waarbij digitaal een op veel punten veel beter medium is. En dat geldt ook voor die prachtige boekenverzameling van mijn vader. Behalve een paar uitzonderingen die een tientje waard zullen zijn is het allemaal oud papier.

Ja, ik snap dat mensen games doorverkopen en ik zelf koop ook wel eens wat tweedehands, maar het gros eindigt ergens in een doos op zolder en uiteindelijk in de kliko. Dat is toch niet houdbaar.
CAPSLOCK2000
@roffeltjes28 oktober 2023 11:35
Voor heel veel dingen is subscription een prima idee ( en niet nieuw!). Ook is het idee dat fysieke dragers zo geweldig zijn enorm overtrokken.

<knip>

Het is niet alsof we Rembrandts bewaren. Het is allemaal massa spul met een beperkte shelf life en waarbij digitaal een op veel punten veel beter medium is. En dat geldt ook voor die prachtige boekenverzameling van mijn vader. Behalve een paar uitzonderingen die een tientje waard zullen zijn is het allemaal oud papier.
We moeten even een paar dingen uit elkaar houden.
1. prijs,
2. medium,
3. rechten.

Die spelen alledrie een rol in deze discussie.

1. Prijs: de gouden regel is dat huren duurder is dan kopen. Alle streaming services zijn een vorm van huren: als je stopt met betalen ben je alle muziek kwijt. Er staan ook voordelen tegenover (zoals een enorm aanbod) maar puur financieel gezien kosten abonnementen best veel, over een heel mensenleven gerekend. Een fors nadeel van abonnementen is dat je moet blijven betalen voor toegang. Als het finaniceel een tijdje minder goed met je gaat kun je niet eenvoudig bezuinigen door even geen nieuwe dingen te kopen maar te leven met wat je al hebt. Zodra je stopt met je abonnement te betalen ben je alles kwijt.

2. Medium: vind ik zelf niet zo interessant, digitaal opslaan heeft inderdaad enorme voordelen. Jammer voor toekomstige archeologen maar daar kan ik me niet echt druk over maken. Ik vind het echter wel belangrijk wie controle heeft over de opslag. Als er effectief maar één digitale kopie op de wereld is dan is het risico erg groot dat die vroeg of laat verloren gaat, of dat nu met opzet is (te duur) of een foutje of een ramp. Als je eenmaal 100.000 kopietjes van een boek hebt gedrukt zal dat niet snel meer van de aardbodem verdwijnen.

3. Rechten & cultuur: dit is voor mij het belangrijkste punt. Ons hele culturele erfgoed is tegenwoordig in handen van een paar grote bedrijven die er mee omgaan als handelswaar. De meeste muziek/films/boeken die wij goed vinden zullen onze kinderen en kleinkinderen waarschijnlijk nooit kunnen horen/zien/lezen. We kunnen ze namelijk niet zelf meer bewaren als we zelf geen kopie hebben. Omdat copyright stuk is duurt het meer dan 100 jaar voor werken in het publieke domein komen. Tegen die tijd zijn de illegale kopietjes echt wel verdwenen en is er geen mens meer in leven die het werk ooit echt heeft gezien of gehoord. Dat is gewoon einde cultuurgeschiedenis.

Ja, de top 10 van financieel succesvolle werken zal het wel langer overleven maar dat is maar een fractie van onze cultuur en niet echt het belangrijkste deel.

Mijn vaders was ook Neerlandicus en mijn ouders hebben ook een enorme boekenkast. Ik zie die boekenkast als deel van hun persoonlijkheid. Als tiener heb ik veel gelezen in de boeken die zij belangrijk genoeg vonden om te bewaren. Ik heb (een deel van) de boeken gelezen die mijn ouders hebben beinvloed en begrijp ze daardoor beter en dat heeft mij ook weer gevormd. Ik betwijfel of volgende generaties die kans nog krijgen.
Het is niet alsof we Rembrandts bewaren. Het is allemaal massa spul met een beperkte shelf life
Waar bewaren we de Rembrandts van nu? Wat zijn de Rembrandts van nu eigenlijk en wie bepaalt dat?
Ik weet niet wie die title verdient maar de Rembrandt van nu maakt in ieder geen portretten in olieverf.
Martin Sorces? De Wachowski's? John Carmack? De Beatles? Taylor Swift? John Williams? Tetris? Super Mario? Lord of the Rings? Als je het aan de industrie over laat is het antwoord "Bored Ape".

Als Vincent van Gogh nu had geleefd dan was al zijn werk al lang de bitbucket in gegaan als insignificant gepruts (want zo werd het in zijn tijd gezien) en Rembrandt zou geen portret verkocht krijgen omdat we selfiecamera's hebben die veel nauwkeuriger zijn dat hij kon schilderen. Zijn werk was overigens ook commercieel "massa spul" (veel werk werd door leerlingen gedaan). Hij was daar erg goed in maar hij heeft al die portretten niet voor de kunst geschilderd maar omdat hij er voor betaald kreeg.

Cultuur kan niet meer zonder commercie (iedereen moet een boterham verdienen en dat 'kustenaar' een full time beroep kan zijn is een verdienste van onze beschaving) maar het is een grote vergissing om de waarde van cultuur alleen in geld uit te drukken en over te laten aan een paar bedrijven die aangestuurd worden door anonieme aandeelhouders die het alleen om het geld gaat.

Ik weet nog niet helemaal waar in het culturele spectrum Twitter geplaatst moet worden, maar het is echt wel een medium van nu. Het meeste van Twitter is het inderdaad niet waard om te bewaren maar een deel ook wel. Relaties en informatiestromen die je op Twitter ziet zijn uniek voor deze tijd. We hebben onmiddellijk contact tussen mensen die het nieuws maken, die het verslaan en die het volgen. Iets daar van is het bewaren waard, maar het is moelijk om vanuit het het heden te zien wat echt significant is. Laat de volgende generatie maar bepalen wat de moeite van het bewaren waard is.

Maar doordat er steeds meer achter abonnementen verdwijnt is het maar de vraag of we het over 1 jaar nog hebben.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 21:18]

roffeltjes @CAPSLOCK200028 oktober 2023 11:51
Betreft je nadelen, ja, eens. Maar ik betwist dat het abonnement systeem een fundamenteel probleem is. De kosten tot toegang waren altijd al hoog (mensen die klagen over Office kosten hebben volgens mij niet door hoe hoog de kosten waren in het begin van deze eeuw).

https://www.cnet.com/tech...tails-office-2000-prices/

En ja, daar zit 20 jaar inflatie in. Een gemiddeld inkomen was in 2002 2160,- in 2021 was dat 2800. (dat is dus pre recente inflatie klap).

Links of rechtsom zit het probleem in de inkomensongelijkheid, abonnements kosten zijn eerlijk gezegd vooral een afleiding.
Als Vincent van Gogh nu had geleefd dan was al zijn werk al lang de bitbucket in gegaan als insignificant gepruts (want zo werd het in zijn tijd gezien)
Groot deel van de tragiek van Van Gogh is dat hij geen bestaanszekerheid had, dus ik snap het argument niet helemaal.
en Rembrandt zou geen portret verkocht krijgen omdat we selfiecamera's hebben die veel nauwkeuriger zijn dat hij kon schilderen. Zijn werk was overigens ook commercieel "massa spul" (veel werk werd door leerlingen gedaan). Hij was daar erg goed in maar hij heeft al die portretten niet voor de kunst geschilderd maar omdat hij er voor betaald kreeg.
Ja, oftewel, links of rechtsom moet er een "verdienmodel"(vies woord) aan. Ik ben een verdomde far-out linkse rakker die de nadelen van het groot-kapitalisme kan opdreunen. Alleen is het zoals het is en zijn mijn idealen niet relevant voor deze discussie.
Cultuur kan niet meer zonder commercie (iedereen moet een boterham verdienen en dat 'kustenaar' een full time beroep kan zijn is een verdienste van onze beschaving) maar het is een grote vergissing om de waarde van cultuur alleen in geld uit te drukken en over te laten aan een paar bedrijven die aangestuurd worden door anonieme aandeelhouders die het alleen om het geld gaat.
Cultuur is ten allen tijde gekoppeld aan financiele zekerheid.

Maecenas was een Romein. Het is niet nieuw, het is zelfs geen ding wat tegenwoordig veel erger is geworden. het is wel veel zichtbaarder.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 21:18]

CAPSLOCK2000
@roffeltjes28 oktober 2023 12:02
Groot deel van de tragiek van Van Gogh is dat hij geen bestaanszekerheid had, dus ik snap het argument niet helemaal.
Mijn argument is dat als het voortbestaan van zijn werk afhankelijk was geweest van commercieel succes dat zijn werk dan was weggegooid en hij nooit was ontdekt als een de grootste kunstenaars van deze tijd.
Cultuur is ten allen tijde gekoppeld aan financiele zekerheid.

Maecenas was een Romein. Het is niet nieuw, het is zelfs geen ding wat tegenwoordig veel erger is geworden. het is wel veel zichtbaarder.
De reden dat we Maecenas nog steeds kennen is nu juist dat hij niet commercieel was ingesteld maar cultuur sponsorde zonder er zelf rijk van te willen worden. Maar voor deze discussie is belangrijker wat er met het werk gebeurde nadat het was geproduceerd. Het werk van Vergillius is de hele wereld over gegaan en wordt tot op de dag van vandaag gelezen. Het werkt heeft overleefd omdat het massaal gekopieerd is. Als Vergillius het als DRM-beveiligde ePub had uitgegeven denk ik niet dat we zijn boeken nu nog zouden hebben.

Voor de duidelijkheid: ik heb geen bezwaar tegen commercie op zich. Iedereen moet een boterham verdienen. Ik heb wel bezwaren tegen commerciele bedrijven als enige hoeders van onze cultuur.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 21:18]

roffeltjes @CAPSLOCK200028 oktober 2023 12:19
[...]

Mijn argument is dat als het voortbestaan van zijn werk afhankelijk was geweest van commercieel succes dat zijn werk dan was weggegooid en hij nooit was ontdekt als een de grootste kunstenaars van deze tijd.
Dat is vooral mazzel dat hij al herkend werd door een paar man, anders was het ook allemaal de toenmalige kliko ingegaan. Er is heel veel kunst verdwenen omdat mensen het niet herkenden en er is heel veel kunst nooit gemaakt omdat de kunstenaar er geen geld mee kon verdienen.
De reden dat we Maecenas nog steeds kennen is nu juist dat hij niet commercieel was ingesteld maar cultuur sponsorde zonder er zelf rijk van te willen worden.
Als historicus moet ik je heel erg corrigeren. Kunst en cultuur sponsoren was een politieke en economische flex. Maecenas was verbonden aan de stichter van de grootste dictator van de oudheid. De kunst die werd gebruikt was een politiek middel (en door die politiek bleef Maecenas zo rijk en machtig).

Maecenas was een soort Koch Brother on steroids.
Maar voor deze discussie is belangrijker wat er met het werk gebeurde nadat het was geproduceerd. Het werk van Vergillius is de hele wereld over gegaan en wordt tot op de dag van vandaag gelezen. Het werkt heeft overleefd omdat het massaal gekopieerd is. Als Vergillius het als DRM-beveiligde ePub had uitgegeven denk ik niet dat we zijn boeken nu nog zouden hebben.
Ook dit vind ik als historicus heel erg dubieus. Vergillius kennen we omdat hij full-on product was van het politiek economische elite kringetje. Juist schrijvers autheurs die niet dit soort banden hebben zijn compleet verdwenen anders dan een paar vage referenties.

Ik twijfel dan ook over het probleem met DRM beveiligde epubs. Ik ben totaal niet overtuigd of dat dat minder duurzaam houdbaar is dan een stenen inscriptie, laat staan een papyrus rol. Er is namelijk zo absurd veel verloren gegaan voor de twintigste eeuw.
Voor de duidelijkheid: ik heb geen bezwaar tegen commercie op zich. Iedereen moet een boterham verdienen. Ik heb wel bezwaren tegen commerciele bedrijven als enige hoeders van onze cultuur.
Voor de duidelijkheid, ik deel je zorg compleet. Ik weet echter dat wat ik als ideaal zie pragmatisch geen zoden aan de dijk zet. En ik denk dat veel mensen met een roze brik terugkijken op het (nabije en verre) verleden.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 21:18]

blinchik @roffeltjes28 oktober 2023 11:33
Over het eerste, daar zeg je het al. "Wat we nu kunnen krijgen", het is een vaak aangehaald argument. Bijvoorbeeld met Office 365, kijk eens hoeveel producten je krijgt, terwijl je het helemaal niet nodig hebt. Je office heb je eigenlijk absoluut wel nodig, je weet dat je dit de volgende 5 jaar zal gebruiken, maar je kan het niet meer kopen, dus eigenlijk is het product gewoon enorm veel duurder geworden dan die eenmalige aankoop. Bovendien zit je in een volledige lock-in: je kan eigenlijk niet meer weg want alles zit ook nog eens in de cloud. En hoeveel keer heeft Microsoft ondertussen van de een op andere moment prijzen met 5 tot 10% opgetrokken? Als je toegang hebt tot facturen, kijk dan eens na hoeveel dit is gestegen tegenover vroeger. Ja, ik krijg er allerlei rommel bij. Maar die gebruik ik niet, en zou even goed af zijn met een one-shot buy.

Het argument van boeken gaat niet helemaal op tegenover zo'n subscription, een boek is iets wat je 1x of max 2x a 3x leest. Dat is eigenlijk een huurvorm (veronderstel dat je bv. 1x office zou moeten gebruiken). Het is niet zo dat je weet dat je er 5 jaar wil over doen om een boek te lezen en dat de bib opeens zegt: hey, volgende maand betaal je geen 5 maar 10 euro.

Ons bedrijf biedt sinds enkele jaren ook subscription aan hoor. We hadden nooit zo kunnen groeien zonder subscription based, we hebben recurring inkomsten terwijl we vroeger moesten vechten om opnieuw te verkopen en inderdaad, de klant kan eigenlijk nog moeilijk tot zeer moeilijk weg. Dus vanuit het company standpunt begrijp ik het volledig. Maar voor de klant? In sommige cases zoals kleine setups kunnen er wel voordelen zijn, maar meestal is de klant toch echt wel de pineut.
roffeltjes @blinchik28 oktober 2023 11:44
Als je toegang hebt tot facturen, kijk dan eens na hoeveel dit is gestegen tegenover vroeger.
Als je inflatie erbij pakt zijn media en software prijzen niet hard gestegen. Om maar aan te geven, een AA titel voor de C64 kostte in de jaren tachtig 100 gulden plus. Cd's waren drie tientjes in de jaren negentig. Office was begin deze eeuw ettelijke honderden euros (en dat is dus ruim voor de huidige inflatie), een volledige adobe licentie liep volgens mij richting de duizend euro (in bepaalde gevallen ging je daar overheen).

Ga eens een biertje drinken in een goede kroeg of kijk op je supermarkt rekening om te zien waar het probleem van de laatste twee jaar zit. (Hint: en kijk eens naar de gezondheidszorg)
Het argument van boeken gaat niet helemaal op tegenover zo'n subscription, een boek is iets wat je 1x of max 2x a 3x leest. Dat is eigenlijk een huurvorm (veronderstel dat je bv. 1x office zou moeten gebruiken). Het is niet zo dat je weet dat je er 5 jaar wil over doen om een boek te lezen en dat de bib opeens zegt: hey, volgende maand betaal je geen 5 maar 10 euro.
ASllereerst, laten we geen strooen pop optrekken, ik zei:

Voor heel veel dingen is subscription een prima idee
Ik kwam daarmee met media abbonnementen als voorbeeld, niet met office/Adobe, al vermoed ik dat ook daar het niet half zo beroerd is dat als jij denkt.
In sommige cases zoals kleine setups kunnen er wel voordelen zijn, maar meestal is de klant toch echt wel de pineut.
Ik ben niet overtuigd. Uiteraard is het media argument zwaar in mijn voordeel, ook qua andere software kosten is het een roze bril waar mensen mee kijken, of speelt de aloude zwarte vlag ook een rol in de herinnering.

Dat een verwarmde stoel abbonnement kolder is heeft de markt ook aangegeven, dat is vooralsnog geen blijvertje.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 21:18]

blinchik @roffeltjes28 oktober 2023 12:06
Als je inflatie erbij pakt zijn media en software prijzen niet hard gestegen.
Als we kijken naar 2021, 2022 en nu, dan zien we dat de inflatie tot 12% is gegroeid. Subscription based maandelijks is bijvoorbeeld bij Microsoft maar liefst meer dan 30% duurder geworden.

Ja, dan kan je natuurlijk optimaliseren om abonnementen af te sluiten voor 1 of meerdere jaren. Maar dan is de flexibiliteit weg (en dat was het argument toch om monthly subscription te nemen?). Dus dan betaal je toch per jaar, alleen heb je het product dan niet gekocht.
Voor heel veel dingen is subscription een prima idee
Meestal is het een heel goed idee voor de bedrijven, zoals ik al zei. Recurring income inplaats van one-shot en lock-in.

Netflix kan voor velen wel een voordeel zijn qua kosten, maar ook hier zijn er nadelen: de dingen die je wil zien staan dan niet net op jouw streaming dienst of iets wat je wil kijken is net verdwenen. Ook hier verkies ik dan eigenlijk eerder een dienst zoals Pathe Thuis (waar je kan huren), zeker omdat ik zeer weinig televisie kijk.
Kapotlood @roffeltjes28 oktober 2023 11:39
Het hangt er een beetje af waar het om gaat inderdaad. Netflix en Spotify hebben een heleboel voordelen, en hooguit enkele nadelen (muziek/film kopen en afspelen wanneer en waar je wilt, én de media ook kunnen verkopen als 2ehands bijv.).

Voor software zoals het Adobe pakket is bij mij al snel een meer grijs gebied. Dat kost in verhouding een veelvoud meer omdat gebruikers die éigenlijk nagenoeg dezelfde functies gebruiken, voorheen eens in de zoveel jaar upgraden. Die zijn nu om überhaupt diezelfde features te kunnen gebruiken een maandbedrag kwijt, en de ontwikkelaar komt ofwel vaker met "hype" features, of ze voelen zich sowieso niet erg genoodzaakt om stabiele software uit te brengen.

Voor mediums als X/Twitter zal het meer om een persoonlijke keuze gaan denk ik: een stukje platform-gunnen, een stukje extra features, een stukje toonbaarheid van steun (een vinkje bijvoorbeeld), en de extra opval van je berichten waarmee je meer volgers kunt krijgen.
roffeltjes @Kapotlood28 oktober 2023 12:05
Het hangt er een beetje af waar het om gaat inderdaad. Netflix en Spotify hebben een heleboel voordelen, en hooguit enkele nadelen (muziek/film kopen en afspelen wanneer en waar je wilt, én de media ook kunnen verkopen als 2ehands bijv.).

Voor software zoals het Adobe pakket is bij mij al snel een meer grijs gebied. Dat kost in verhouding een veelvoud meer omdat gebruikers die éigenlijk nagenoeg dezelfde functies gebruiken, voorheen eens in de zoveel jaar upgraden. Die zijn nu om überhaupt diezelfde features te kunnen gebruiken een maandbedrag kwijt, en de ontwikkelaar komt ofwel vaker met "hype" features, of ze voelen zich sowieso niet erg genoodzaakt om stabiele software uit te brengen.
Eens hoor. Zeker met Adobe waar ik eens in de zoveel jaar iets wil doen is het huidge model niet fijn. Maar Adobe was altijd al absurd duur. Er is een reden dat de zwarte vlag zo populair was.
Voor mediums als X/Twitter zal het meer om een persoonlijke keuze gaan denk ik: een stukje platform-gunnen, een stukje extra features, een stukje toonbaarheid van steun (een vinkje bijvoorbeeld), en de extra opval van je berichten waarmee je meer volgers kunt krijgen.
Ik betwijfel of een online dienst als social media uberhaupt nog winstgevend te maken (Meta was early adopter) is en zeker als subscription geloof ik er niet in. Maar we gaan het meemaken (of niet zoals wel vaker met Elon).
HDoc @blinchik28 oktober 2023 10:14
Ik ben er klaar mee en ga zo veel mogelijk voor open source. Ik doneer liever vrijwillig dan dat ik mijzelf gedwongen zie te betalen. Ben nu per maand iets van € 30 kwijt aan vrijwillige donaties voor software en doe dat graag. Wellicht zal ik door een ander voor gek worden versleten om te doneren aan "gratis" software maar voor niets gaat de zon op, ook bij software/ontwikkelaars.
CAPSLOCK2000
@HDoc28 oktober 2023 11:53
Ik ben er klaar mee en ga zo veel mogelijk voor open source. <knip> Wellicht zal ik door een ander voor gek worden versleten om te doneren aan "gratis" software maar voor niets gaat de zon op, ook bij software/ontwikkelaars.
Ik heb het daarom heel pedant over "Vrije Software" om te benadrukken dat het om Vrij-als-in-vrijheid gaat en niet om Gratis-als-in-bier.
Rembert @blinchik28 oktober 2023 11:06
Dit gaat ook over Adobe. Met abonnementen verdwijnt ook de incentive om er echt voor te zorgen dat je product het abo geld waard blijft, met name als er geen alternatief is.
Tegelijk biedt een abo model kansen voor anderen die met een concurrerend product komen. Je hebt geen enorm bedrag geïnvesteerd in je software, in plaats daarvan kun je elke maand overstappen.

Affinity brengt dit bv naar next level: voor een laag, eenmalig, bedrag brengen ze een meer dan behoorlijk alternatief voor Adobe op de markt. Major upgrades kosten wel geld maar in al die jaren dat ze bestaan is dat nog maar 1x gebeurd. Hoe de kachel daar blijft branden? Veel nieuwe klanten en veel addons.

Voor veel subscription-based oplossingen zijn eenmalige-licentie alternatieven of zelfs open source. Mastodon is bv zo’n alternatief voor Twitter.

Ik heb zelf geen subscription-based software op Jetbrains na, wel betaal ik voor een aantal services zoals hosting en mijn internetpijp. Adobe heb ik al lang geleden gedumpt voor Affinity. Wel doneer ik af en toe op aan open source, zo’n € 150 per jaar.
roffeltjes @Rembert28 oktober 2023 12:10
Dit gaat ook over Adobe.
Adobe is ook wel een geval apart. Het was altijd al erg duur en het gros van de gebruikers komt niet in de buurt van de mogelijkheden. Ook al omdat het voor veel mensen niet iets is wat ze wekelijks gebruiken is het een vrij slechte deal voor het gros van de mensen. Dat gaat trouwens ook op voor Prive gebruik van Office.

Anderszijds, als je de hele suite bijna dagelijks gebruikt en op de cutting edge wil zitten is het financiele verschil vrij klein. Elke vijf jaar een nieuwe office voor 500 euro (met minder mogelijkheden) was nou ook niet ideaal. Nu betaal ik voor family (vijf man) 100 euro per jaar.
C64Boy @blinchik29 oktober 2023 09:21
Een gigantische melkkoe? Tot op heden maakt Twitter / X verlies…
PurifieR1980 @theduke198928 oktober 2023 16:19
Dan ga ik met alle plezier in een museum wonen. Ik weiger mee te doen aan het steeds verder alles naar abonnementen forceren. Geen bezit meer, enkel huur? Mij niet gezien.
Dan maar minder keuze. En dan maar geen consoles meer na de huidige generatie.
mjl @Knetterhard28 oktober 2023 09:36
Maak je geen illusies, we zijn allemaal ondertussen zo ‘verslaafd’ aan allerlei socials en zijn de populaire platformen in handen van slechts enkele grote spelers dat we er op moeten rekenen dat dit steeds meer de standaard wordt.
divvid @mjl28 oktober 2023 09:59
totdat de trend ophoud. Wie kent nog Hyves, MySpace, etc.

Ik zie het hier bij de kids. Eerst was het FB, daarna Insta, Snapchat en TikTok en nu....tot onze stomme verbazing spreken ze weer fysiek af. (ik maak me geen illusies hoor, gezellig in een kringetje allemaal op de mobiel, zoiets... :+ ).
kftnl @Knetterhard28 oktober 2023 10:40
Als je daadwerkelijk Twitter veel gebruikt is 16 euro niet zo veel vind ik. Entertainment kosten vergelijkbaar met een bioscoopkaartje, een ticket voor een sportwedstrijd, of 4k Netflix. Als je dan minder reclame hebt en meer bereik dan geeft dat toch wel aardig wat meer plezier lijkt me.

Ik weet niet of ik echt fan ben van dit pay-to-win commenten. Als Tweakers betaalde abbo's een punt extra op hun commentaar zouden hebben zou ik daar wel gemengde gevoelens over hebben.
MsG @Knetterhard28 oktober 2023 10:32
En op wat voor lucht moet de dienst dan draaien? Juist die adblocker maakt dat straks betalen voor alles de nieuwe norm gaat worden. Het magische "andere businessmodel" die iemand niet iets kost maar een ander wel iets brengt lijkt na 30 jaar internet nog niet te zijn ontdekt. Terug naar web 1.0 websitejes gehost door IT-ers op zolderkamertjes lijkt me nou ook niet iets waar je naar terug wil. Behalve om de rooskleurige nostalgie af en toe even weer te ervaren.
litebyte
@Knetterhard28 oktober 2023 10:51
Je hoeft natuurlijk helemaal niets. Er zijn opties genoeg. Voor bedrijven en andere organisaties is het qua kosten peanuts.
obimk1 @Knetterhard28 oktober 2023 11:07
Mijn mening,

Ik wordt ziek van VS bedrijven die dure abonnementen introduceren met ads.

Adblocker is een geweldige uitvinding.

En ik wordt ook heel moe van sites die niet laden door een adblocker.
HuisRocker @Knetterhard28 oktober 2023 11:13
Je mag o.a. de vele mede-Tweakers bedanken die, nog in de beginjaren van 'abbo's voor alles', bij hoog en laag bleven volhouden dat het goedkoop zou blijven vanwege concurrentie.

Het is toch echt al heel lang duidelijk dat 'langdurig lage prijzen door concurrentie' niet bestaat, zo heeft X (Twitter) geen echte concurrentie. Ook daar waar wel concurrentie is zie je dat 'veel voor weinig' extreem zeldzaam is, alle streaming services bijvoorbeeld bieden tegenwoordig een steeds kariger aanbod voor een steeds hogere prijs, dit in tegenstelling tot hoe Netflix ooit begonnen is.

Dit was ook destijds allemaal prima te voorspellen; aanbod door veel verschillende aanbieders vraagt veel middelen en daarmee hogere prijzen... In gevallen waar er maar weinig aanbieders zijn zal de prijs toch ook alleen maar omhoog gaan omdat; aandeelhouders... Wonderen bestaan niet!
roffeltjes @HuisRocker29 oktober 2023 00:55
Abonnementen voor media zijn goedkoop en voor software is het verdomd lastig om te beweren dat je voor zowel office als Adobe nu duurder uit bent
Tenzij je op student licenties/zwarte vlag kopien draaide kostte office 3-400 euro en Adobe kon over de 1000,- knallen met alle toeters en bellen.

Dat het voor Twitter niet gaat werken ben ik het mee eens.
Cambionn @Knetterhard28 oktober 2023 18:37
Het is bizar hoe gemakkelijk je tegenwoordig maar overal een abonnement moet aanschaffen om iets meer te kunnen.
Ik vind het eerder bizar hoe er voor alles tegenwoordig een gratis optie moet zijn. En wel boos doen als er vervolgens minder netjes wordt gehandeld met bijv. privacy. En nee, eenmalige betalingen voor diensten werkt vaak niet op lange termijn. Voor losse software is dat wat anders, die hebben veel minder continuë kosten en onderhoud/support. Maar het gaat hier om Twitter.

Overigens hóef je niet 16 euro te betalen he? Dat is het duurste abbo. Nou zou ik zelf echt geen cent betalen voor Twitter, maar om dezelfde reden als waarom ik het überhaupt niet gebruik dus zou dat ook niet nodig zijn in mijn geval. Maar voor diensten die ik wel gebruik betaal ik liever met geld dan data.
HuisRocker @Cambionn29 oktober 2023 08:34
Maar voor diensten die ik wel gebruik betaal ik liever met geld dan data.
Alsof (bijvoorbeeld) Microsoft en Google bij hun betaalde diensten niet ook je data meepakken, het is dus niet zoals jij het omschrijft 'het één of het ander'...
Cambionn @HuisRocker29 oktober 2023 13:12
Klopt. En daar heb ik ook genoeg over te zeggen. Daarom gebruik ik die diensten vrijwel niet (en waar wel via privacy-frontends zoals NewPipe), en hou ik me bezig met alternatieven die wel om mijn privacy denken.

Maar dat maakt betalen voor diensten niet minder normaal. Alles altijd maar gratis willen is gewoon vragen om problemen, want niks is écht gratis. En dát is waar ik me nu tegen uitsprak.
Verwijderd @Knetterhard28 oktober 2023 20:50
Ik denk dat dat kantelpunt vast wel gaat komen. Steeds meer abonnementen voor steeds hogere prijzen (zoals bv. ook bij de streamingsdiensten, en zoals enkele dagen geleden Apple), het kan niet anders dan dat een keer het punt bereikt wordt dat mensen er genoeg van krijgen.
RaJitsu @Knetterhard29 oktober 2023 10:26
Met adblocker heb je toch nog steeds van die 'adtweets' of worden die ook geblokkeerd?
brknbrkn 28 oktober 2023 09:43
Heeft Musk uberhaubt al echt iets verbeterd aan Twitter, of is het alleen maar dit soort crap en blauwe vinkjes toevoegen?
Keypunchie
@brknbrkn28 oktober 2023 09:51
Dat geweldige nieuwe logo en alle ruimte voor anti-semitische trollen.
Amdwarrior @brknbrkn28 oktober 2023 09:51
Het is nu 9gag variant geworden. Dus er is wel degelijk iets veranderd, helaas kunnen veel mensen niet onderscheid maken tussen fantasie en realiteit.
deathparadenl @brknbrkn28 oktober 2023 09:58
Voor mij? Nee niet echt.
Krijg telkens crypto reclame waar dan community notes bij staan van THIS IS A SCAM!! (Community notes wordt ook vaak vals als een inventie van Musk genomen maar dat bestond als ver voor de overname als volgens mij Birdcage) Ik krijg ook advertenties in gewoon compleet andere talen die ik niet eens spreek, iets wat voor de overnamen nooit gebeurde. De hidden replies van tweets zit ook bijna onmiddelijk vol met crypto spam bots van de "hey check me profiel voor dit en dat" onder wat grotere accounts.
Dus Elon Musk wilt dat je gaat betalen om minder hiervan te zien en dat je een nog grotere boost krijgt wat dus al hard wordt misbruikt door trollen en andere verspreiders van desinfo.
Om https://www.theverge.com/...ormation-israel-hamas-war dit artikel te quoten:
A new study finds that most of the ‘false or unsubstantiated narratives’ go viral on X before spreading to other platforms, with verified users responsible for 74 percent of the most engaged content.
jip_86 @deathparadenl28 oktober 2023 10:25
Het is niet uitgevonden nee maar wel serieus uitgerold wereldwijd. Had het voor de overname nooit gezien eigenlijk. Daar voor was het alleen US en ook niet eens zichtbaar voor iedereen volgens mij. Heel veel wat nu uitkomt was er deels wel maar niet serieus afgerond.
kiang @brknbrkn28 oktober 2023 12:29
Het enige goede hieraan is dat musk 44 miljard dollar armer is. Voor de rest heeft hij alleen maar problemen veroorzaakt, voornamelijk voor zijn werknemers die hij als vee behandeld, maar ook voor gebruikers op Twitter, waar minderheden sinds de overname absoluut platgespamd worden met haat en bedreigingen.

Als je je dan bedenkt dat Musk met die 44 miljard dollar ook malaria had kunnen uitroeien... En dan nog 10 miljard dollar over had om leuke dingen te doen, dan kan je niet anders zijn dan bedroefd over hoe miljardairs met hun absurde monetaire macht omgaan.

Maar goed, het "genie" Elon Musk koos er niet voor om op die manier miljoenen levens te redden en de geschiedenis in te gaan als de man die dit voor elkaar kreeg (terwijl he alsnog een multimiljardair zou zijn en dus niet zou inleveren qua absurde luxe), en in plaats daarvan is dat geld besteed aan... Beter kunnen shitposten?

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 21:18]

Gulpen @brknbrkn28 oktober 2023 14:43
Heeft Musk uberhaubt al echt iets verbeterd aan Twitter, of is het alleen maar dit soort crap en blauwe vinkjes toevoegen?
Alstu een paar lijstjes (met 15% van het originele personeelsbestand):
59 nieuwe features in eerste 9 maanden
11 engineering verbeteringen (back-end, servers, etc.) in eerste jaar
Steeds meer code open-source van het algoritme
Andere gedeailleerde lijst 70 verbeteringen in eerste 9 maanden
23 veranderingen na 1 jaar.

Tot slot, voornemens features voor X komende jaar/jaren :
- X is aiming to roll out full payment+financial services by end of 2024
- Creator payouts will increase "significantly"
- X could launch a dating feature
- X's video player will be integrated into TVs
- X can build a viable LinkedIn competitor
- X is rapidly achieving feature parity with Youtube in its video player, and could exceed it.
- X is reportedly planning to introduce a rival to Cision’s PR Newswire service called XWire.

[Reactie gewijzigd door Gulpen op 22 juli 2024 21:18]

Spatienazi @Gulpen29 oktober 2023 09:50
Hij vroeg of Musk dingen had verbeterd, niet of ie dingen had veranderd. Lijstjes waarin dingen staan als het slopen van verificatievinkjes ten faveure van abo's, matig tot niet werkende "features", het omharken van code en infrastructuur waardoor de website slechter is gaan werken, en "plannen voor de toekomst", dat zijn geen verbeteringen.

Nou ja, het jaagt mensen wel weg van de Twitter-beerput. Dat is dan wel weer mooi.
Wolfos @brknbrkn29 oktober 2023 22:10
Jazeker. Er zijn veel meer mensen naar Mastodon verhuist :+
Amdwarrior 28 oktober 2023 09:46
Waarom zou ik betalen voor een man die desinformatie aan lopende hand verspreid. Zich nergens wat van aantrekt en schadelijk complottheorieën verspreid
Pete80 @Amdwarrior28 oktober 2023 10:03
En dat zie je ook terug op je tijdlijn sinds zijn veranderingen. Ik heb mijn account ook gedeactiveerd en er moet heel veel gebeuren wil ik het weer structureel gaan gebruiken.
nst6ldr @Amdwarrior28 oktober 2023 10:20
Door een deel van de advertentieinkomsten uit te betalen aan gebruikers op basis van aandacht heeft hij een ecosysteem opgezet dat controverse (en dus vaak mis- en desinformatie) beloont. Deze stap in combinatie met het kunnen uitschakelen van comments van niet-betalende gebruikers 'sluit' het ecosysteem omdat alleen de trouwe volgers van zijn retoriek geld over hebben voor hun dagelijkse dosis aan boos.
kodak
@Amdwarrior29 oktober 2023 17:49
Waar staat volgens jou dat je bij betaling verplicht bent dat soort content moet volgen?
Creadion 28 oktober 2023 09:35
Geen advertenties in For You en Following, wel op andere plekken?
Xeneonic @Creadion28 oktober 2023 09:44
Dit is een terechte vraag en heeft ook betrekking op dit artikel, dus ik weet niet waarom jij een 0 krijgt. Helaas kan ik zelf het antwoord ook niet vinden. Hier worden de "perks" wel duidelijker uitgelegd, en ook de verdere verschillen tussen Premium en Premium+:

https://help.twitter.com/en/using-x/x-premium

Premium krijgt dus 50% minder ads dan mensen die geen premium nemen in de " For You en Following" gedeelte, en Premium+ dus inderdaad geen ads in de "For You en Following". Maar er wordt geen woord gerept over andere vormen van ads, als die er zijn. Ik gebruik zelf helemaal geen Twitter/X dus ik heb geen idee.
jip_86 @Xeneonic28 oktober 2023 10:18
Toch beter lezen dan. Oa op profielen en replies zit wel reclame. Anders word het ook wel lastig reclame inkomsten te delen met die gebruikers denk ik.
LanTao @jip_8628 oktober 2023 13:33
Zo lastig is dat niet: Twitch krijgt het prima voor elkaar. Als je "Twitch Turbo" koopt en de stream waar je naar kijkt 'n advertentie zou tonen dan krijgt de streamer naar ratio betaald als zou je de advertentie toch gezien hebben, bekostigd door het abonnementsgeld in plaats van door de adverteerder.

Twitch Turbo kostte tot voor kort $8 (€8) per maand, nu $12 (€12). Xitter vraagt met $16 dus substantieel meer.
player-x 28 oktober 2023 09:56
Het is bizar, sommige superslimme mensen, zulke grote idioten kunnen zijn.
Ik denk dat er veel vergelijking kunnen worden gemaakt met Howard Hughes, alleen denk ik dat geschiedenis een minder positief over Musk zal zijn, iig over zijn menselijkheid.

Vraag me af dat het komt, omdat veel mensen hem op een sokkel plaatsen, en het een vorm van ster allures is?
af_bert @player-x28 oktober 2023 10:11
Mensen die veel macht hebben, verliezen de band met de realiteit. Zij denken dat iedereen hetzelfde denkt als zij en wie niet zo is, bestreden moet worden.
Regels opgelegd door anderen, gelden niet (meer) voor hen. Omdat ze ook omringd worden door ja-knikkers en personen met dezelfde gedachten, raken ze nog verder verwijderd van de werkelijkheid.
Daarom dat ze hun bubble (gekend sinds coronatijden) willen uitbreiden. Wat Musk doet, is niets anders dan proberen enkel mensen die hem adoreren rond hem te krijgen, maar dan via sociale media. In zijn geval via het voormalige Twitter. De rest kan best vertrekken van het eX-Twitter platform.

Niet vergeten dat SpaceX, Tesla en dergelijke vooral geleid worden door een raad van bestuur, door aandeelhouders, zodat de macht van Musk toch beperkt wordt in zekere mate. Vandaar dat die bedrijven succesvol zijn. Wat Musk zelf volledig in handen heeft, zoals het voormalige Twitter, draait uit op chaos en warboel. Wat betekent dat hij vooral veel geluk heeft gehad in het begin met zijn ideeën, maar dat dat geluk hem nu wegvloeit als hij dingen zelf gaat (moet) aanpakken, cfr Twitter.

Maar ja, als cultfiguur blijft hij zijn volgers hebben, wars van elke realiteitszin.
Jacques-Oh @af_bert28 oktober 2023 11:05
Het is een vorm van selection bias. Veel idioten cowboyden er op los. En een paar zijn succesvol omdat ze op het juiste moment het juiste idee brachten. Dan denk je al gauw: ow dat is een genie, precies alles goed getimed. Maar het is hetzelfde als iemand die toevallig 3x achter elkaar wint met Roulette een genie noemen. Als er maag genoeg mensen dat spelletje zo spelen is er altijd wel iemand die dat lukt.

Het typische is wel dat door de cult status veel mensen hem blind volgen, wat hem dan weer zoveel exposure oplevert dat je alleen al op basis daarvan succes kunt afdwingen. Een beetje als de moderne kunstenaar die een paar lijntjes op een doek zet en dat voor veel geld verkoopt, terwijl als jij of ik hetzelfde zou doen we worden uitgelachen.
CAPSLOCK2000
@Jacques-Oh28 oktober 2023 12:17
Het typische is wel dat door de cult status veel mensen hem blind volgen, wat hem dan weer zoveel exposure oplevert dat je alleen al op basis daarvan succes kunt afdwingen. Een beetje als de moderne kunstenaar die een paar lijntjes op een doek zet en dat voor veel geld verkoopt, terwijl als jij of ik hetzelfde zou doen we worden uitgelachen.
Elon Musk doet mij aan Kim Kardashian denken. Over de Kardashians wordt gezegd dat ze beroemd zijn omdat ze beroemd zijn. Zo ook Musk. Musk is zakelijk succesvol omdat hij als succesvol zakenman wordt gezien.

Wat Musk heel goed kan is aandacht trekken. Daarmee krijgt hij deuren geopend die voor anderen gesloten blijven.
Doet hij iets bijzonders? Nee, eigenlijk niet.
Kan iemand anders het ook? Nee!

Een ander kan precies hetzelfde zeggen en doen als Musk maar zal daar niet de aandacht voor krijgen die Musk wel krijgt.

Het is een vreemde zichzelfondersteunende spiraal, maar zolang er mensen zijn die geld investeren in de projecten die Musk onder de aandacht brengt blijft het werken. Voor die projecten maakt het niet uit waar het geld vandaan komt zolang het er maar is.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 21:18]

af_bert @CAPSLOCK200028 oktober 2023 13:13
Eigenlijk is dit een prachtige vergelijking.

(Ik kan helaas geen plusjes geven wegens een of andere ding dat Tweakers niet graag had.)
roffeltjes @CAPSLOCK200029 oktober 2023 23:33
Musk is de extreemste influencer is de teniet van een artikelen dat ik laatst las:

https://www.theverge.com/...usk-lawsuit-adl-twitter-x
Spatienazi @player-x29 oktober 2023 09:54
De meeste beroemde mensen proberen met hun persoonlijkheid uit de spotlight te blijven. Musk is terminaal online, dus het is makkelijker te zien wat een knuppel het is.
Server.1968 28 oktober 2023 09:25
Het idee dat je betaalt en nog steeds reclame te zien krijgt spreekt me niet erg aan. Denk dat ik geen abbo neem om Musk te helpen zijn 44 miljard investering terug te verdienen.
theduke1989 @Server.196828 oktober 2023 09:36
Voor jou misschien niet. Maar genoeg andere mensen die van Twitter leven.
litebyte
@theduke198928 oktober 2023 11:00
Exact los of X achteruit of vooruit is gegaan, het aantal gebruikers dat ik zelf volg is vrijwel nog net zo actief op X als toen het nog Twitter heette, ookal zijn een aantal ook op Bluesky al actief.
Zodra wereldwijd grote org vanuit media, commercie en politieke org. Het gaan mijden zul je pas verandering gaan zien, dat is nog nauwelijks
e-calc @theduke198928 oktober 2023 11:34
Dat is wat er dus ook aan het veranderen is. Musk is er een commercieel platform van aan het maken i.p.v. een sociaal platform.
batteries4ever 28 oktober 2023 11:59
Geweldig: ik spaar dus steeds meer geld door van die viezigheid weg te blijven! Meer en duurdere abonnementen graag!
af_bert @batteries4ever28 oktober 2023 13:11
Je spaart vooral meer tijd die je voor nuttiger dingen kunt spenderen als je wegblijft van (anti)sociale media.
Social-Media-verslaving is een echte plaag aan het worden voor de mentale en lichamelijke gezondheid van heel wat mensen.

Dus hoe duurder het wordt, hoe minder mensen het gebruiken. Alleen gaat die vlieger niet op... Het pakje sigaretten wordt ook maar steeds duurder, de rokers kennen de schadelijke eigenschappen van de sigaret en toch blijven de mensen maar roken. De jeugd van nu rookt meer dan in mijn jeugd. (Vijftiger)
Ik vrees dat duurdere abonnementen voor social-media-verslaafden geen duurzame oplossing zal zijn.
bommel 28 oktober 2023 09:38
Voor mij wordt het platform steed slechter sinds de overname door Musk en gebruik het daardoor steeds minder, een abonnement zou ik daarom op dit moment zeker niet overwegen. Laat staan eentje waarbij je nog steeds advertentie te zien krijgt. De optie om het blauwe vinkje te verbergen alleen al geeft een beetje de huidige staat van X aan: je staat zo ongeveer voor aap als zichtbaar is dat je betaalt aan "Space Karen" .
Finraziel 28 oktober 2023 10:08
Premium basic, is dat zoiets als lichtzwart? :+
SRI @Finraziel28 oktober 2023 10:28
Het is een ‘grijs’ gebied ja 😅
shades 28 oktober 2023 11:33
Ik weet een betere naam voor het X (voorheen Twitter): "soap" - een betere benaming voor deze soap is er gewoon niet. Of een nadere variant bijv. TwiX- maar die naam is al als merknaam gedeponeerd

Hoe kan iemand die zo "slim" is, een toch wel goed platform (of het achter de scherm ook goed was qua management etc. geen idee), in een jaar tijd naar de klote kan helpen. Betalen, betalen, betalen. Gebruikers denken echt "joh doe ff normaal" - en ik kan er niet bij dat grote bedrijven die wel kapitaalkrachtig zijn deze bizarre prijzen gaan/willen betalen. Door dit soort acties schiet er gewoon een andere twitter variant uit de grond.

[Reactie gewijzigd door shades op 22 juli 2024 21:18]


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