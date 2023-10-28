X introduceert twee nieuwe abonnementsformules: Premium Basic en Premium+

X heeft twee nieuwe abonnementsformules geïntroduceerd. Premium Basic kost drie euro per maand en geeft gebruikers de mogelijkheid om posts te bewerken. Premium+ kost 16 euro per maand en weert onder andere advertenties uit feeds. Het huidige Twitter Premium blijft bestaan.

Basic Premium-gebruikers krijgen, net als alle andere betalende abonnees, de optie om langere posts te schrijven, posts ongedaan te maken en langere video’s te publiceren. Ze kunnen ook video’s downloaden en video’s in de achtergrond afspelen. De antwoorden die ze bij een post plaatsen, krijgen ook een kleine opwaardering. Hierdoor zullen ze volgens X beter zichtbaar worden. Gebruikers die intekenen op deze formule krijgen geen toegang tot de makershub en kunnen dus ook niet betaald krijgen voor een post. Deze abonnementsformule komt ook niet met een blauw vinkje.

Gebruikers van Premium+ krijgen wel een blauw vinkje, maar kunnen dit ook verbergen als ze dat willen. Deze gebruikers krijgen toegang tot alle opties van het Basic en Premium-abonnement en zullen daarbovenop ook geen advertenties meer te zien krijgen in de tijdlijnen ‘Voor Jou’ en ‘Volgend’. De antwoorden van de Premium+-gebruikers krijgen een grotere opwaardering waardoor ze het zichtbaarst zouden moeten worden van alle gebruikers.

Twitter Premium blijft bestaan voor acht euro per maand. In vergelijking met het Basis-abonnement krijgen Premium-gebruikers de helft minder advertenties te zien en een iets grotere opwaardering bij antwoorden op een post. Alle andere functies van deze abonnementsformule blijven behouden.