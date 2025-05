Elon Musk toont eerste product van zijn AI-bedrijf X AI: 'sarcastische' chatbot

Elon Musk heeft het eerste product van zijn nieuwste bedrijf X AI getoond: een AI-chatbot in de trant van ChatGPT. Zaterdag moet de chatbot beschikbaar komen voor een 'selecte groep' gebruikers. Volgens Musk is het de bedoeling dat deze bot op termijn toegankelijk wordt voor X Premium+-gebruikers.

Op X toont Elon Musk de eerste screenshots van zijn AI-chatbot, Grok genaamd. Hij noemt niet wat het specifieke doel is van de chatbot, maar wel zegt hij dat deze, in tegenstelling tot soortgelijke modellen, 'realtimetoegang heeft tot info via X'. Ook moeten de antwoorden van de bot zich onderscheiden doordat de bot van nature gebruikmaakt van sarcasme en humor, stelt Musk.

De bot moet zaterdag beschikbaar komen voor een select aantal testers. Musk noemt niet om wat voor groep het precies gaat. Hij beweert dat de bot uiteindelijk beschikbaar moet komen voor alle X Premium+-abonnees. Dat abonnement werd vorige maand geïntroduceerd en kost 16 euro per maand.

In juli maakte Elon Musk bekend dat het een AI-bedrijf had opgericht, al werden er toen nog geen concrete toepassingen genoemd. Bij het bedrijf werken personen die eerder hebben gewerkt bij de kunstmatige-intelligentieafdelingen van verschillende techbedrijven, waaronder Google en Microsoft. Musk was een van de eerste investeerders en bestuursleden van GPT-maker OpenAI, maar is daar al een tijd niet meer bij betrokken.