Dell introduceert eerste 120Hz-UltraSharp-monitors waarvan twee met IPS Black

Dell heeft vier nieuwe UltraSharp-monitors geïntroduceerd. Alle vier hebben ze lcd-displays met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat is het dubbele van de refreshrates van eerdere UltraSharp-monitors. Twee van de vier hebben een IPS Black-paneel.

Twee van de monitors hebben een 27"-scherm, en de andere twee komen in een 24"-formaat. De grotere monitors hebben een resolutie van 1440p, en de andere twee een resolutie van 1080p. De 27"-monitors, de UltraSharp U2724D en U2724DE, hebben tevens IPS Black-panelen. Die onderscheiden zich door de hoge contrastverhouding. Bij normale ips-panelen is dat 1000:1, maar bij IPS Black gaat het om 2000:1. Vorig jaar bracht Dell zijn eerste IPS Black-monitors uit, de U2723QE en de U3223QE, van respectievelijk 27"- en in 31,5"-formaat en een resolutie van 4k. De nieuwe IPS Black-schermen hebben dus een hogere verversingssnelheid in ruil voor een lagere resolutie.

Verder hebben beide monitors 16:9-schermen die 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven, een grijs-naar-grijsresponstijd van 5ms en een helderheid van 350 nits. Ook bevatten ze allebei een DisplayPort 1.4-aansluiting, een HDMI 2.1-poort en meerdere USB-C- en USB-A-poorten. Het enige verschil is dat enkel de U2724DE een Thunderbolt 3-aansluiting heeft, met een DP Alt-modus en USB-PD tot 90W. De modellen kosten in de VS respectievelijk 480 en 650 dollar. Europese prijzen zijn nog niet bekend.

De andere twee monitors, met 'normale' ips-panelen van 24"-formaat en met 1080-resolutie, hebben als enige verschil dat enkel de U2424HE-variant een USB-C-aansluiting bevat waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden met maximaal 90W PD. Tot slot hebben ze allebei een DisplayPort 1.4- en HDMI 1.4-aansluiting. De versie zonder USB-C, de U2424H, kost 380 dollar, en de U2424HE wordt in de VS voor 460 dollar verkocht. Alle vier de schermen moeten op 9 november verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten. Een Europese releasedatum is nog niet bekend.