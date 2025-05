De monitors in Dells UltraSharp-serie zijn over het algemeen prima schermen voor de dagelijkse werkzaamheden. Wij bij Tweakers kunnen het weten: op alle bureaus in ons kantoor staat de UltraSharp U2722DE: een prima 27"-ips-monitor met 2560x1440 pixels, USB-C met powerdelivery en een zakelijk, zilvergrijs design. De lage 60Hz-refreshrate is geen probleem tijdens het tikken van reviews of het raadplegen van de AI-ndredacteur.

We zeiden het al in ons overzichtsartikel eind vorig jaar: 60Hz-monitors zijn zelfs op kantoor op hun retour. De Dell UltraSharp U2724D en U2724DE, opvolgers van de U2722D en onze U2722DE, vormen een mooi voorbeeld. Het waren eind 2023 de eerste UltraSharp-monitors met 120Hz-refreshrate. Dat maakt deze zakelijke schermen voor thuisgebruik extra interessant. Door de overstap naar een IPS Black-paneel ligt het contrast van U2724D en U2724DE hoger dan bij veel andere ips-schermen. Met prijzen van 340 en 485 euro zijn het allicht niet de goedkoopste 27"-monitors met wqhd-resolutie. Dell stuurde ons recent een U2724D op en die hebben we uitgebreid getest.

Design en featureset

Het design van de Dell UltraSharp U2724D(E) lijkt sterk op dat van de voorganger U2722D(E). Als je de schermen direct naast elkaar zet, valt op dat de nieuwe behuizing net wat afgeronder is en wat fijner aanvoelt in de hand als je de monitor eens moet verstellen. De relatief smalle poot biedt daartoe de nodige mogelijkheden: kantelen, roteren, van links naar rechts draaien en 15cm omhoog of omlaag.

Het verschil tussen de geteste U2724D en de U2724DE zit hem in de aansluitingen. De U2724D heeft opvallend genoeg maar twee beeldingangen, terwijl de meeste schermen buiten het absolute budgetsegment drie of meer poorten hebben. Het -E-model beschikt wel over een derde poort: een USB-C-ingang die tot 90W aan de aangesloten laptop kan terugleveren. Dat kon de oude U2722DE ook al en dat scherm had ook al een USB-C-out en DisplayPort-out om meerdere monitors te daisychainen. Nieuw voor de U2724DE is USB4/Thunderbolt 4-ondersteuning, wat dat doorlussen ook mogelijk maakt met een Apple MacBook en voldoende bandbreedte biedt voor twee 120Hz-schermen. Als je laptop niet beschikt over Thunderbolt maar wel DisplayPort 1.4 over USB-C kan uitsturen, draaien beide schermen op maximaal 60Hz.

De U2724D heeft geen USB-C-out, maar behoudt wel de DisplayPort-uitgang. Zo kun je zelfs vier schermen op 60Hz laten draaien of twee op 120Hz, via één DisplayPort-kabel naar je pc.

Dell UltraSharp U2724D Dell UltraSharp U2724DE Beeldingangen 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1* 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1*

1x USB4/Thunderbolt 4 (90W PD) Beelduitgangen 1x DisplayPort 1.4 1x DisplayPort 1.4

1x USB4/Thunderbolt 4 USB 3x USB3.2 Type-A

1x USB3.2 Type-C

1x USB3.2 Type-C (upstream) 3x USB3.2 Type-A

1x USB3.2 Type-C

1x USB3.2 Type-C (upstream) Overig 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang 2,5Gbit/s-ethernet

3,5mm-hoofdtelefoonuitgang

*De HDMI 2.1-poort ondersteunt dezelfde doorvoersnelheid als een HDMI 2.0-poort.

Beide monitors hebben verder nog een 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang en een vierpoorts USB-hub. Een type-A- en een type-C-poort zitten aan de linker onderkant van de monitor en zijn vanaf de voorkant makkelijk bereikbaar. Bij de U2724D sluit je de hub aan op je pc via de USB-C-upstreampoort. Bij de U2724DE kan de dataverbinding via deze poort of de Thunderbolt-poort verlopen. Het scherm kan dus dienen als kvm-switch. De U2724DE heeft verder een 2,5Gbit/s-ethernetpoort om je laptop te verbinden met een bekabeld netwerk, waar de oude U2722DE nog een 1Gbit/s-ethernetaansluiting had.

De 120Hz-refreshrate van de U2724D(E) is voor desktopgebruik natuurlijk niet essentieel, maar het is ook bij het dagelijkse kantoorwerk al merkbaar, vooral nu we ook in smartphones en tablets 120Hz-schermen gewend zijn. Bij het scrollen ziet het beeld er vloeiender uit en het verslepen van vensters voelt directer aan. Nieuw ten opzichte van de U2722D(E) is ook de mogelijkheid om de helderheid en kleurtemperatuur van het beeld op de omgeving af te stemmen, vergelijkbaar met Apples True Tone. Beide functies kunnen onafhankelijk van elkaar kunnen worden geactiveerd en doen het ook als je een preset voor een bepaalde kleurruimte activeert. Bij meerdere U2724D(E)'s in een daisychain kun je helderheid en kleurtemperatuur van alle monitors met elkaar synchroniseren.

Verpakking De Dell UltraSharp U2724D wordt geleverd in een kartonnen doos met gekleurde opdruk. In plaats van het gebruikelijke piepschuim zit in de doos een milieuvriendelijkere constructie van karton die de inhoud op zijn plek houdt. Kabels, voet en het paneel zelf zijn ter bescherming in foamzakjes verpakt.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays' Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan.

Met een maximale helderheid van meer dan 300cd/m² en een minimale helderheid van slechts 33cd/m² is de U2724D in nagenoeg alle ruimtes prettig bruikbaar. Opvallend is wel dat de maximale helderheid minder hoog is dan de beloofde 350cd/m². Het IPS Black-paneel zou een 2000:1-contrastwaarde bieden, maar ook dat zien we in de meting niet helemaal terug. Evengoed ligt de 1869:1 die we bij de U2724D meten een stuk hoger dan bij veel reguliere ips-schermen zoals bijvoorbeeld de oude U2722DE, die maar half zo hoog scoort.

Voor kleurmetingen stellen we de helderheid voor alle schermen af op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. We kiezen bovendien de optimale beeld-, gamma- en kleurtemperatuurinstelling voor kleurruimtes zoals sRGB en Display P3. Deze instellingen vind je voor de U2724D in de tabel hieronder.

Standaardweergave sRGB Display P3 Beeldmodus Standard Color Space: sRGB Color Space: Display P3 Kleurtemperatuurinstelling 6500K 6500K 6500K Gamma-instelling 2.2 2.2 2.2 Helderheid instelbaar? Ja Ja Ja

De grafiek hieronder bevat de sRGB-metingen. De Dell U2724D kan ook het bredere Display P3-kleurbereik voor een groot deel weergeven (95,7 procent). De testresultaten voor dit kleurbereik en voor de standaardmodus vind je op de productpagina.

Dell UltraSharp-monitors hebben vaak een erg goede kleurafstelling en de U2724D is geen uitzondering. Of we nu kijken naar de primaire kleuren, de grijstinten of de mengkleuren: we noteren voorbeeldig lage afwijkingen. De U2724D scoort nog beter dan de oude U2722DE en verslaat zelfs nipt de Dell UltraSharp UP2720Q, een monitor uit Dells beeldbewerkingslijn die meer dan 1000 euro kost. Dat scherm beschikt wel over uitgebreidere kalibratiemogelijkheden via een ingebouwde colorimeter, ondersteuning voor de AdobeRGB-kleurruimte die de U2724D niet heeft, plus een hogere 4k-resolutie. Er blijft kortom reden om meer uit te geven.

Opvallend genoeg heeft de U2724D geen enkele vorm van hdr-ondersteuning. Dat is een keuze die ik kan waarderen: bij veel andere schermen van dit kaliber zit hdr er weliswaar voor de vorm op, maar heeft het paneel niet de juiste eigenschappen om hdr-beeld goed tot zijn recht te laten komen.

Om de kijkhoeken te bepalen meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. De horizontale kijkhoeken van de U2724D zijn iets bovengemiddeld voor een ips-scherm en een stuk beter dan bij monitors met een VA-paneel. Van boven of onder bekeken doet de U2724D het juist iets slechter dan gemiddeld.

Uitgebreide meetresultaten van uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op 15 meetpunten

Dell UltraSharp U2724D - Backlightfoto

Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Let wel dat het om onze reviewsamples gaat; we kunnen niet extrapoleren naar alle exemplaren. De U2724D die wij hebben getest blijkt een goede wituniformiteit te hebben, maar de zwartuniformiteit is onder de maat. In de rechterbovenhoek en aan de linker onderkant lekt licht door het paneel. Backlight bleeding is een probleem dat we helaas vaker zien bij Dell-schermen, zelfs bij monitors die nog veel duurder zijn.

Dell UltraSharp U2724D - Diagram responstijden

De U2724D(E) is een stuk beter geschikt voor (casual) gaming dan de U2722D(E) door de 120Hz-refreshrate. Hoewel het scherm officieel geen FreeSync ondersteunt, werkt dat in de praktijk wél, in tegenstelling tot bij de U2722D(E). De responstijden van de U2724D, gemeten met een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop, blijken wat sneller dan bij het oude model. Een rappe monitor is het zeker niet. In de optimale overdrivemodus Normal duren de meeste overgangen maar nipt korter dan de tijd dat één beeld op het scherm staat bij een 120Hz-refreshrate: 8,3ms. De enige andere overdrivemodus, Fast, is zoals de naam zegt sneller, maar geeft te veel zichtbare overshoot. De U2724D vertoont iets meer inputlag dan gemiddeld: onze Leo Bodnar-tester meet 12,3ms bij 60Hz-weergave.

De U2724D gebruikt bij dezelfde helderheid iets meer stroom dan de U2722DE. Dat levert een gemiddeld energiegebruik op voor een 27"-wqhd-monitor.

Conclusie

De Dell UltraSharp U2724D en U2724DE volgen de U2722D en onze U2722DE op met een paar fijne verbeteringen. Het IPS Black-paneel heeft een dubbel zo hoog contrast en de 120Hz-refreshrate en FreeSync zijn mooi meegenomen voor thuisgebruik. De U2724DE heeft USB-C met ruime powerdelivery, een ethernetpoort en kvm-switch, en de mogelijkheid om een tweede scherm door te lussen. In onze testresultaten van de U2724D, die afgezien van de beperkte aansluitingen hetzelfde is als de U2724DE, zien we verder een voldoende breed helderheidsbereik, prima kijkhoeken en een voortreffelijke kleurafstelling als pluspunten. Zoals helaas vaker bij Dell-schermen valt de uniformiteit tegen, al kan dat van scherm tot scherm verschillen.

Het grootste minpunt voor consumenten die een U2724D of U2724DE willen bestellen is de prijs: de U2724D zonder Thunderbolt en USB-C kost al bijna hetzelfde als de ASUS ProArt PA278CGV, de 27" wqhd-monitor die we momenteel aanraden in onze Best Buy Guide. De concurrent heeft weliswaar een veel lager contrast, maar wel vier beeldingangen waaronder USB-C met powerdelivery, een bijna even uitstekende kleurafstelling en een nog iets hogere 144Hz-refreshrate. De U2724DE met USB-C kost bijna vijfhonderd euro en is dus veel duurder dan het ASUS-scherm. Voor dat geld heb je ook een goede 27"-4k-monitor met USB-C, al moet je het bij de huidige zakelijke 4k-schermen dan meestal weer stellen zonder 120Hz-refreshrate of hoog contrast.

