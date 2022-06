Eizo Flexscan EV3895 versus LG 38WN95C

38"-schermen zijn stukken duurder dan kleinere ultrawides, maar potentieel erg interessant voor wie op zoek is naar een luxe (semi-)zakelijke ultrawide. Met 3840x1600 pixels op een diagonaal van 37,5" (monitorfabrikanten ronden graag naar boven af) biedt een beeldscherm met dit formaat niet alleen veel ruimte in de breedte, maar ook in de hoogte. Dat is met name fijn tijdens het webbrowsen of tekstverwerken, omdat je zo minder snel hoeft te scrollen. Andere ultrawide-monitoren bieden slechts 1200 of 1440 pixels in de hoogte, zelfs 49"-superwides zoals de eerder besproken Philips 498P9. De enige uitzondering hierop zijn 5k-ultrawides met 2160 beeldpunten verticaal. Ook de in januari geïntroduceerde 40" 5K ultrawides hebben echter zoveel pixels op een klein oppervlak dat je beeldschaling moet gebruiken om het scherm nog prettig te kunnen aflezen, zodat de werkruimte weer afneemt. Daar is bij 38"-schermen geen sprake van. De pixeldichtheid is met 110ppi nagenoeg gelijk aan die van een 34"- of 49"-model. De relatief flauwe curve van 2300R vormt een mooie middenweg tussen vlakke panelen en erg kromme exemplaren.

Waar in de markt voor kleinere en grotere formaten meerdere paneelfabrikanten actief zijn die zowel ips- als VA-type panelen afleveren, kunnen fabrikanten van een 38"-ultrawide enkel terecht bij LG Display voor een ips-paneel. Daardoor zijn 38"-schermen in de winkel minder talrijk, maar voor wie diepe zakken heeft, valt er wel degelijk iets te kiezen. Een mooi voorbeeld is de vergelijking die we in deze review maken tussen de Eizo Flexscan EV3895 en de LG 38WN95C. Beide 38"-schermen hebben een paneel met zeer vergelijkbare eigenschappen. Hoewel de adviesprijzen behoorlijk verschillen - 1813 euro in geval van de Eizo, 1399 euro voor de LG - betaal je nu ongeveer hetzelfde voor beide schermen, zo'n 1500 euro volgens de gegevens in onze Pricewatch. De twee zijn momenteel lastig leverbaar. Buiten het gebruikte paneel hebben de fabrikanten echter wel heel andere keuzes gemaakt, waardoor het toch twee verschillende monitoren zijn geworden. Welke voor wie de beste keus is, zie je in deze video.

Manusje van alles

Logischerwijs is LG al wat langer actief dan andere fabrikanten in het 38"-segment, aangezien het de panelen bij zijn eigen dochterbedrijf kan inkopen. De fabrikant heeft momenteel drie 38"-schermen in het assortiment. Naast de 38WN95C zijn dat de 38GN950B en 38GL950G-B. Die laatste twee hebben LG's gaming-ontwerp met rgb-verlichting, een refreshrate tot 160Hz en in het geval van de 38GL950G-B een Nvidia G-sync-scaler. Het design van de 38WN95C is heel anders en geënt op de zakelijke lijn van LG. Laat je niet foppen: ondanks de ingetogen uitstraling heeft ook dit scherm een hoge 144Hz-refreshrate en FreeSync (vanaf 48Hz) voor gaming, plus een voor een monitor relatief goede hdr.

Met de egaal witte achterkant en de ronde, zilvergrijze voet zal de 38WN95C scherm niet misstaan naast een Macbook of ander Apple-apparaat. Behalve de halfronde onderkant van de voet is het hele scherm gemaakt van plastic. Minpunt in het strakke ontwerp is de manier waarop de kabels worden weggewerkt, of beter gezegd: niet worden weggewerkt. Alle poorten zitten rechts naast de poot en steken loodrecht uit het scherm. De sierlijke voet heeft ook geen goede oplossing om de snoeren te verstoppen. Dat verstoort het fraaie design. Je zult overigens ook een plekje achter je bureau moeten vrijmaken voor het nogal omvangrijke externe voedingsblok.

Naast twee keer HDMI en één keer DisplayPort heeft de LG 38WN95C ook een Thunderbolt-aansluiting. Dat is ideaal voor zakelijke gebruikers, want via die snelle verbinding wordt voorzien in beeld, USB en stroom. Sluit je een geschikte laptop aan middels de meegeleverde kabel, dan kun je het scherm op maximale resolutie en refreshrate gebruiken, waarbij ook de twee USB 3.0-poorten achterop het scherm op volle snelheid werken en de laptop gelijktijdig wordt opgeladen met maximaal 94W. Dat is genoeg voor veruit de meeste niet-gaminglaptops.

De 38WN95C kan ook met een laptop worden gebruikt zonder Thunderbolt maar met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode via USB-C. In onze ervaring kan het daarbij wel zo zijn dat je een andere kabel nodig hebt dan het meegeleverde exemplaar. Is het een wat oudere laptop waarvan de videochip nog geen DisplayPort 1.4 aankan, dan blijft de refreshrate bovendien steken op maximaal 75Hz. Mocht je de ingebouwde USB-hub van de 38WN95C op een pc zonder Thunderbolt willen gebruiken, dan zul je eveneens een USB-C-kabel in de Thunderbolt-poort moeten prikken. Een 'klassieke' USB-B-upstreampoort heeft dit scherm namelijk niet.

Ultieme kantoormonitor

Op het eerste gezicht kom je er bij Eizo wat bekaaid vanaf als je het scherm puur op specificaties vergelijkt met wat LG voor hetzelfde bedrag levert. Hdr-functionaliteit ontbreekt, de refreshrate van het scherm gaat maar tot 60Hz en zelfs FreeSync zit er niet in. De Flexscan EV3895 is daarmee duidelijk gericht op de zakelijke gebruiker en juist in die niche heeft het scherm wel degelijk zijn meerwaarde ten opzichte van de 38WN95C. Dat begint al met de garantieperiode van vijf jaar, die langer is dan bij de meeste andere monitorfabrikanten. Op de 38WN95C zit drie jaar fabrieksgarantie.

Het design van de EV3895 is goed doordacht, met een stevige plastic behuizing die helemaal in één kleur is uitgevoerd. In ons geval is dat wit, maar je kunt ook een zwarte versie bestellen. De sierlijke 'gleuf' aan de achterzijde blijkt een draaghendel om het omvangrijke scherm makkelijker te kunnen verplaatsen. De staander is uitgevoerd met verschillende delen die ten opzichte van elkaar uitschuiven. Dat bespaart ruimte en zorgt er bovendien voor dat het scherm zich behoorlijk ver in hoogte laat verstellen. De voet beschikt ook over ingebouwd cable-management, waarbij je de stekkers netjes achter een klepje kunt verstoppen. In tegenstelling tot bij de 38WN95C kun je een standaardstroomkabel met eurostekker gebruiken, want de voeding is ingebouwd.

Testmethode We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. We testen monitoren zoals ze uit de doos komen, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Eventuele sRGB- of Adobe RGB-modi meten we apart. Datzelfde doen we voor een eventuele hdr-stand. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop, waarbij we de inputlag bepalen met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

De EV3895 biedt bovendien een completere docking-oplossing dan het scherm van LG. Naast behoorlijke power delivery voor je laptop (84W) en vier USB-poorten - twee meer dan het scherm van LG - heeft de EV3895 ook nog een ingebouwde ethernetpoort voor een bedrade netwerkverbinding. Bovendien is er een ingebouwde kvm-switch voor liefst drie pc's. Daartoe heeft de EV3895 naast de USB-C-poort nog twee USB-B-poorten voor de upstream-verbinding met andere pc's. De laatste twee kunnen via het osd worden toegewezen aan een bepaalde beeldbron, net als de 38WN95C tweemaal HDMI en één keer DisplayPort. Schakel je vervolgens over van input, via de sneltoets op het bedieningspaneel, dan worden ook de aan het scherm gekoppelde USB-apparaten automatisch verbonden met die pc, zodat je meteen verder kunt. Het beeld van twee of drie pc's tegelijk weergeven op het grote scherm in picture-in-picture- of picture-by-picture-modus is uiteraard ook mogelijk, waarbij een andere knop op het scherm je de USB-apparaten laat schakelen tussen de verschillende schermpjes.

Omdat Eizo heeft gekozen voor USB-C in plaats van Thunderbolt en geen Displayport 1.4 heeft geïmplementeerd, heeft de docking met je laptop helaas ook beperkingen. Via USB-C kun je de USB-poorten op het scherm enkel op de volle snelheid gebruiken als je het scherm instelt op 30Hz. Op 60Hz blijven de poorten beperkt tot 480Mbit/s, ofwel USB 2.0. Voor veel randapparatuur is dat geen probleem, maar snelle opslagapparaten kun je beter elders aansluiten. Van die beperking heeft de 38WN95C met zijn snelle Thunderbolt-verbinding geen last.

Feller versus donkerder

In de onderstaande grafieken vergelijken we de Eizo Flexscan EV3895 en LG 38WN95C met een breed palet aan andere ultrawide-monitoren met verschillende resoluties en formaten. Over het algemeen gaat het om wat duurdere en luxere exemplaren. Naast de 49"-superwides van Samsung en Philips vind je ook concurrenten met 43"-, 34"- en enkele eerdere 38"-schermen terug die we hebben getest. Je herkent de Eizo EV3895 telkens aan een rode balk, de LG 38WN95C heeft een blauwe kleur.

Beginnend bij de helderheids- en contrastmetingen wordt duidelijk dat het scherm van LG een stuk feller kan dan dat van Eizo. Ook met de 314cd/m² die de EV3895 weet te produceren, zul je in veruit de meeste ruimtes goed uitkomen. De minimale helderheid van dit scherm is opzienbarend laag. Eizo implementeert op al zijn Flexscan-schermen een bijzondere mix van dc-dimming en hoogfrequente (dus niet storend knipperende) pwm-dimming om dat mogelijk te maken. Met de helderheidsregeling op '0' noteren we een helderheid wit van slechts 0,74cd/m². Dat komt in de buurt van de zwartwaarde van de 38WN95C in hdr-modus. We kunnen ons haast niet voorstellen dat je zo'n lage helderheid zou willen gebruiken. In ieder geval betekent het dat je het beeld van de EV3895 zelfs in pikkedonkere kamers nog prettig kunt bekijken, waar de 38WN95C met een minimale helderheid van 79cd/m² relatief veel licht blijft uitstralen.

Het contrast van beide monitoren komt logischerwijs uit op ongeveer dezelfde waarde van rond de 900:1. Dat is min of meer gebruikelijk voor een ips-paneel, hoewel sommige alternatieven een hoger contrast noteren. Schermen met een VA-paneel bieden sowieso een veel hoger contrast. Dat is voor zakelijke toepassingen of weergave overdag minder van belang, maar wanneer je bijvoorbeeld 's avonds een film opzet, kun je de hogere zwartwaarde van een ips-scherm wel opmerken.

Breed kleurbereik, goede kleurweergave

In standaardmodus laten beide monitoren hun brede kleurbereik zien, uitkomend op precies dezelfde 95,5 procent van DCI-P3 in onze metingen. Dat is net iets meer dan de waarde die wide gamut-schermen van de concurrentie noteren, zij blijven rond de 90 procent steken. Schermen die standaard een kleiner kleurbereik tonen, zijn in bovenstaande grafiek overigens niet opgenomen. Hoewel Eizo het niet vermeldt, zal het paneel van de EV3895 vermoedelijk gebruikmaken van dezelfde nanocoating op de backlight als de 38WN95C, waarbij LG wel expliciet spreekt van een 'Nano-IPS'-paneel.

Beide fabrikanten hebben hun schermen voorzien van een goede kleurafstelling uit de doos, al mag je dat gezien de prijs en positionering ook echt wel verwachten. We noteren (gemiddelde) kleur- en grijsafwijkingen als een ΔE2000-waarde, waarbij een score onder de 3 duidt op een afwijking die voor het blote oog niet zichtbaar is. Zoals je ziet in bovenstaande grafieken, is dat gemiddeld voor beide schermen het geval voor zowel kleuren als grijstinten, waarbij de 38WN95C het in de eerste categorie iets beter doet en de EV3895 juist op het tweede testonderdeel beter scoort. Kijkend naar de deelmetingen vertonen beide schermen standaard wel zichtbare afwijkingen in bepaalde tinten, met name geel en felrood. Een kalibratie kan helpen ze te verminderen voor wie aan beeldbewerking doet. Helaas biedt geen van beide monitoren ondersteuning voor hardwarekalibratie.

Prima sRGB-modus

Zelfs als je het correcte kleurprofiel instelt in Windows, gaan applicaties vaak standaard nog uit van een scherm dat enkel de sRGB-kleurruimte kan weergeven, zodat kleuren er bij gebruik van een scherm met een breder kleurbereik oververzadigd uit kunnen zien. Een ingebouwde sRGB-modus kan dit probleem verhelpen. Zowel LG als Eizo heeft een dergelijke stand ingebouwd, en bij beide fabrikanten fungeert hij goed. De primaire kleuren worden netjes teruggeregeld tot de voorgeschreven punten en de helderheid blijft voor de eindgebruiker instelbaar. Zeker dat laatste is niet gebruikelijk.

Ook in sRGB-modus leveren beide schermen een goede, maar niet uitmuntende kleurweergave. De EV3895 noteert over de gehele linie iets lagere afwijkingen dan de 38WN95C, maar de gemiddelde ΔE2000-waarden voor kleuren en grijstinten komen bij beide monitoren gemiddeld weer onder de 3.

Hdr met goede kleuren, maar matig contrast

Enkel de LG 38WN95C ondersteunt zoals gezegd hdr, dus in de volgende sectie ontbreekt de Eizo EV3895. Het scherm van LG is voorzien van een VESA DisplayHDR600-certificering, wat voor monitorbegrippen een relatief goede hdr belooft. We zagen al eerder dat het kleurbereik breed is, en ook bereikt het scherm zoals beloofd een hoge piekhelderheid van ruimschoots meer dan 600cd/m² in onze metingen.

LG heeft een eenvoudig edge-lit local dimming backlight toegevoegd om het contrast op te schroeven, wat bij een vergelijking tussen een wit en een volledig zwart beeld aardig werkt, zoals in de eerste contrasttest hierboven. In meer realistische praktijkomstandigheden werkt het backlight veel te grofmazig om aan het contrast te kunnen bijdragen. In de checkerboardmeting komen we uit op 919:1, het native contrast van dit paneel. Dat is nogal laag voor een goede hdr. Ook de concurrentie heeft over het algemeen geen goede local dimming, maar soms wel een contrastrijker VA-paneel.

Voor wat betreft de kleurweergave in hdr doet de 38WN95C het wel weer erg goed, net als de eerdere 38GN950-B overigens. Zelfs als we de helderheid van het signaal meewegen in de berekening, wat over het algemeen sterk verhoogde afwijkingen met zich meebrengt, noteert het scherm zeer lage kleurafwijkingen.

Kijkhoeken en uniformiteit

De kijkhoeken van beide ips-panelen zijn beter dan gemiddeld, als we kijken naar alle schermen die we hebben getest, maar in deze vergelijking zijn ze niet meer dan gemiddeld. De nodige concurrenten bouwen immers ook een ips-paneel in, waarbij we zien dat de twee 34"-schermen met 3440x1440 pixels - en opmerkelijk genoeg ook de twee oudere 38"-monitoren van Dell en HP - het beter doen.

Een groter scherm is lastiger egaal te verlichten, maar beide samples leveren een behoorlijk uniforme witweergave, zelfs in dit duurdere testveld. De zwartuniformiteit van ons testmodel van de Eizo Flexscan EV3895 is beduidend minder goed, met met name linksonder is er sprake van wat backlight bleeding. De 38WN95C scoort op dit punt wel heel goed.

Eizo Flexscan EV3895

LG 38WN95C Eizo Flexscan EV3895 - Meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten LG 38WN95C - Meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

Responstijd en inputlag

Ondanks het nogal zakelijke design moet je LG's 38WN95C zeker serieus nemen als gaming-monitor, zo blijkt als we kijken naar de responstijden. Die zijn over de gehele linie erg rap en ruimschoots snel genoeg voor de 144Hz-refreshrate, hoewel het eerdere 'gaming'-aanbod van LG op 38" hem nipt voorbijstreeft. De 38GN950 biedt een hogere maximale refreshrate, noteert nog iets snellere responstijden en heeft minder last van overshoot.

De Eizo EV3895 is absoluut geen gaming-monitor, maar toch heeft de fabrikant een overdrive-knopje toegevoegd waarmee je de responstijden van het scherm kunt versnellen. Dat is simpelweg een kwestie van 'aan' of 'uit', waar je bij de meeste consumentenschermen (de 38WN95C incluis) uit een stuk of vier standen kunt kiezen. Gelukkig is de ene instelling van de EV3895 goed getroffen. Over de gehele linie is het scherm net wat trager dan de LG 38WN95C, maar toch zet ook dit scherm behoorlijk snelle responstijden neer, zonder hoge over- of undershoot.

Energieverbruik

Een van de speerpunten van een goede zakelijke monitor is een laag energieverbruik. Dat heeft Eizo goed begrepen. Natuurlijk verbruikt de EV3895 beduidend meer dan het gemiddelde beeldscherm in ons testbestand, maar in relatie tot het grote schermoppervlak is het één van de zuinigste schermen die we tot nu toe hebben gezien. In stand-by en uitgeschakeld noteert de EV3895 wel een vrij hoog sluipverbruik, net als de 38WN95C. Dat zal samenhangen met de uitgebreide docking-functionaliteit van beide monitoren.

Conclusie

Zoek je een superdeluxe ultrawide voor op je (thuis)kantoor, dan is een 38"-exemplaar een potentieel interessante keuze vanwege het grote werkoppervlak. Rondom het brede, subtiel gekromde ips-paneel heeft Eizo gepoogd de ideale zakelijke ultrawide te bouwen, wat op grond van onze testresultaten aardig is gelukt. Het scherm biedt enkele unieke eigenschappen die met name voor de zakelijke gebruiker relevant kunnen zijn, bijvoorbeeld de uitgebreide kvm-switch en docking-features, lange garantie en een laag energieverbruik. Voor de rest is de featureset echter wat karig, waarbij veel geziene opties als hdr en FreeSync ontbreken die de monitor geschikter hadden kunnen maken voor entertainment. In combinatie met de hoge prijs is het dus niet de beste deal.

De LG 38WN95C pronkt juist wel met een uitgebreid arsenaal aan mogelijkheden. De fabrikant lijkt een soort ideale allrounder hebben willen maken - een strak ontworpen monitor met Thunderbolt die op kantoor niet zou misstaan, maar zich stiekem ook heel goed leent voor gaming en ander entertainment. Dat maakt hem zeer geschikt voor wie de monitor behalve voor werk ook privé wil gebruiken. LG had echter al een uitstekende 38"-monitor in de vorm van de 38GN950, die over de gehele linie zeer vergelijkbare resultaten neerzet en voor gaming zelfs nog wat beter scoort. Bovendien is dat scherm nu een paar honderd euro goedkoper. Heb je Thunderbolt-connectiviteit nodig of staat het gaming-design van de 38GN950 je niet aan, dan is de 38WN95C alsnog het aangewezen scherm.