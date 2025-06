We bespreken op Tweakers vaak monitoren die zich vooral lenen voor gaming. Een hoge refreshrate en uitstekende responstijden zijn daarvoor van het allergrootste belang. Wie zijn of haar beeldscherm niet vooral gebruikt voor spellen, maar juist voor grafisch ontwerp, fotobewerking of webdesign, is daar natuurlijk minder bij gebaat. Dan speelt vooral de best mogelijke kleurweergave een grote rol.

Monitoren voor beeldbewerking heb je in alle soorten en maten, van betaalbare full-hd-monitoren tot superwide schermen. In deze round-up kijken we naar drie luxe 27"-exemplaren met een prijs boven de 1000 euro. De betaalbaarste en nieuwste monitor van het trio is de ViewSonic ColorPro VP2786-4K, voorzien van een meegeleverde controller-annex-colorimeter: het ColorPro Wheel. De Dell UltraSharp UP2720Q is iets duurder en bij deze monitor is de colorimeter geïntegreerd achter een klepje in het voorpaneel dat mechanisch openklapt als het scherm moet worden afgesteld. Van EIZO, traditioneel sterk als het gaat om schermen voor beeldbewerking, ontvingen we de ColorEdge CS2740. Deze monitor heeft als enige geen ingebouwde of meegeleverde colorimeter, maar is met ongeveer 1500 euro het duurst. EIZO heeft overigens wel een nieuwere monitor in het assortiment die wel een geïntegreerde colorimeter heeft, de CG2700X, maar die valt met een prijs van bijna 3000 euro buiten het bestek van deze round-up.

Alleskunners voor veeleisende gebruikers

De drie schermen die we hebben geselecteerd, zijn echte alleskunners, die zich voor uiteenlopende vormen van beeldbewerking lenen, met uitzondering van hdr-videobewerking. Alle drie zijn voorzien van een 27"-ips-paneel, de lcd-techniek die op papier de beste kijkhoeken belooft. Een 4k-resolutie (3840x2160 pixels) levert scherp beeld op (163ppi). De schermen ondersteunen 10bit-kleur, wat ten opzichte van de gangbare 8bit vloeiendere gradaties oplevert. Ze hebben een kleurbereik dat naast sRGB, gangbaar voor foto's en illustraties op het web, ook AdobeRGB omvat, wat relevant is als je foto's en afbeeldingen voor print bewerkt. Dat laatste bereik kunnen de meeste monitoren niet goed weergeven.

Een andere eigenschap die deze drie schermen hebben en goedkopere ips-monitoren over het algemeen niet, is hardwarekalibratie. Op basis van metingen met de ingebouwde colorimeter of een ander exemplaar, wordt de interne look-up-table van de monitor aangepast. Dat is niet het geval bij gangbare softwarekalibratie die je met iedere monitor kunt doen. Daarbij wordt het signaal van de videokaart aangepast aan de afwijkingen in het scherm. Hardwarekalibratie heeft het voordeel dat de monitor intern met een hogere precisie kan rekenen dan het videosignaal dat naar de monitor wordt gestuurd; zelfs bij een 10bit-signaal zijn er maar 1024 stapjes per primaire kleur. Dat betekent dat een probleem zoals banding, of 'harde' overgangen in gradaties, niet zo snel voorkomt als je het scherm kalibreert. Met hardwarekalibratie is het scherm ook meteen goed afgesteld voor alle andere apparaten die je erop aansluit, wat niet geldt bij softwarekalibratie.