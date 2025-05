ViewSonic toont matte QD-oledmonitor en Mac-schermen voor beeldbewerking

ViewSonic heeft op een eigen event nieuwe monitors voor beeldbewerking laten zien, die volgend jaar moeten uitkomen. Naast de VP3285-OLED-4k, een 32” QD-OLED-monitor met een mat paneel, komen er ook diverse lcd-schermen met hoge resolutie voor Mac-gebruikers.

De ViewSonic ColorPro VP3285-OLED-4k heeft net als andere 32" QD-OLED-monitors die tot nu toe verschenen een 4k-resolutie (3840x2160). De maximale refreshrate is 165Hz. Het matte paneel is bijzonder: vooralsnog heeft alleen Samsung matte QD-oledmonitors in het assortiment, in de vorm van de Odyssey OLED G6 G60SD en Odyssey OLED G8 G80SD. Net als andere QD-oledmonitors kan de VP3285-OLED-4k ongeveer 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte laten zien.

ViewSonic ColorPro VP3285-OLED-4k

Waar de genoemde Samsung-monitors zijn bedoeld voor gaming, richt ViewSonic zich met de VP3285-OLED-4k op fotobewerkers. De VP3285-OLED-4k beschikt over hardwarekalibratie, evenals de ASUS ProArt OLED PA32UCDM die binnenkort moet verschijnen. Oledmonitors voor gaming hebben zo'n functie niet. De VP3285-OLED-4k kan worden gekalibreerd met de ViewSonic Colorbration+-software en het ColorPro Wheel, een colorimeter annex osd-controller. Bij vorige ColorPro-monitors werd die meegeleverd, maar bij het oledscherm en andere nieuwe ColorPro-schermen is het een losse accessoire. Uiteraard kunnen ook andere colorimeters worden gebruikt voor de kalibratie.

Bijzonder aan de VP3285-OLED-4k zijn verder de vijfjarige garantie die ook voor inbranden zou gelden en de geïntegreerde sensorbalk onder het scherm, voorzien van een lichtsensor en aanwezigheidssensor. De sensorbalk kan ook handbewegingen detecteren, waarmee je door het menu van de monitor kunt bladeren zonder het scherm aan te raken. Bij het gedemonstreerde preproductiemodel werkte dat nog allerminst soepel.

De VP3285-OLED-4k moet in het derde kwartaal van 2025 uitkomen in Nederland. De prijs is nog niet officieel bekend, maar een medewerker op het event spreekt van 'ongeveer 1400 dollar'.

ColorPro VP2788-5k en VP3288-6k: Mac-schermen met hoge resolutie

Met de ColorPro VP2788-5k en VP3288-6k richt ViewSonic zich op Mac-gebruikers die een scherm zoeken met een hoge pixeldichtheid. De VP2788-5k is zoals de naam al zegt een 27"-monitor met 5k-resolutie, de 3288-6k is een 32”-scherm met 6k-resolutie, wat in beide gevallen een pixeldichtheid van ongeveer 220 ppi oplevert. Dat is vergelijkbaar met het scherm van de Apple iMac, het Apple Studio Display of het Pro Display XDR.

ViewSonic ColorPro VP2788-5k

Beide monitors zouden 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven en hebben een Vesa DisplayHDR400-certificering. Het paneel is mat afgewerkt. Het contrast vermeldt ViewSonic niet, wel dat de schermen gebruikmaken van 'IPS Black'-panelen, wat normaal gesproken een contrastwaarde van zo'n 2000:1 oplevert. De monitors ondersteunen hardwarekalibratie, al zul je de colorimeter ook hier zelf moeten aanschaffen. De zilvergrijze behuizing is grotendeels gemaakt van plastic. Aansluiten geschiedt via Thunderbolt 4 en de monitors ondersteunen tot 100W powerdelivery naar de pc.

In Nederland moet de ColorPro VP2788-5k beschikbaar zijn vanaf april 2025, de VP3288-6k volgt in het vierde kwartaal van volgend jaar. Prijzen zijn nog niet bekend.