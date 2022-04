ViewSonic introduceert 32"-oledmonitor ColorPro VP32 en twee ledprojectoren

ViewSonic heeft een 32"-oledmonitor met een resolutie van 3840x2160 pixels getoond die later dit jaar moet verschijnen. Daarnaast heeft het bedrijf twee nieuwe projectoren aangekondigd, die gepland staan voor april 2022.

ViewSonic belooft voor de ColorPro VP32 Adobe- en Pantone-validatie en zegt dat de monitor in het tweede of derde kwartaal in de verkoop moet gaan voor een Amerikaanse adviesprijs van omgerekend met btw 5350 euro. De ColorPro VP32 heeft verder een kleurenwiel om de kleuren aan te passen en voor het bedienen van het osd-menu. De 4k-monitor bevat USB-C-, Thunderbolt- en HDMI-poorten.

Rond dezelfde periode als de ColorPro VP32 moet ook de 16''-ColorPro VP16 op de markt verschijnen. Deze oledmonitor komt met een kap, heeft een 1080p-resolutie en kost in de VS omgerekend met btw 535 euro.

Verder komt ViewSonic met twee nieuwe projectoren: de X1 en X2 Smart LED Projectors. Beide kunnen beelden projecteren van maximaal 1920x1080 pixels, en hebben een helderheid van maximaal 3100 led-lumen. Ook hebben de X1 en X2 ingebouwde Harmon Kardon-luidsprekers. Het grootste verschil tussen de twee is dat de X1 een standaardthrowlens heeft en de X2 een shortthrowlens. De term 'throw' geeft de ratio aan van de afstand van de projectorlens tot het scherm. Bij een kortere throwratio kan de projector dichter bij het scherm staan om alsnog het hele beeld goed te kunnen projecteren. De X1 moet omgerekend met btw 1069 euro gaan kosten in de VS, en de X2 1176 euro.