ViewSonic introduceert 32"-monitoren met HDMI 2.1 en miniled

ViewSonic kondigt twee nieuwe gamingmonitoren aan, waaronder een met HDMI 2.1 en een monitor met mini-ledtechnologie. De 32"-monitoren moeten nog dit jaar verschijnen als het aan ViewSonic ligt.

ViewSonic brengt de ViewSonic Elite 32 in drie varianten uit: De XG320Q, de XG320U en de XG321UG​. Het zijn alle drie 32"-schermen, maar met verschillende resoluties en technologie.

Te beginnen bij de XG321UG met miniled-achtergrondverlichting. Dit 4k-scherm moet volgens ViewSonic een 'bioscoopervaring' bieden en is met een verversingssnelheid van 144Hz ook goed geschikt om op te gamen.

De andere twee monitoren liggen wat dichter bij elkaar. De XG320U lijkt de luxere uitvoering van deze twee 32"-schermen, want deze ondersteunt HDMI 2.1. Dit maakt de 4k-monitor onder andere geschikt om met een Xbox Series X of PlayStation 5 op 4k en 120fps te gamen. De XG320U heeft een standaard verversingssnelheid van 144Hz, maar is overklokbaar tot 150Hz volgens de fabrikant. Verder ondersteunt het scherm AMD FreeSync-technologie.

De XG320Q ondersteunt geen HDMI 2.1 en is als enige van de drie geen 4k-monitor, maar is voor gamen op 1440p. Dit scherm heeft wel een hogere verversingssnelheid van 165Hz en is volgens ViewSonic overklokbaar tot 175Hz. Verder ondersteunt het scherm NVIDIA G-Sync-technologie.

De drie schermen staan gepland voor een release eind 2021. Het is nog niet duidelijk wat ze gaan kosten. Tweakers vergeleek onlangs nog vier 4k-monitoren met HDMI 2.1, het resultaat lees je hier.