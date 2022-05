Netflix gaat games aanbieden op Android als onderdeel van abonnement

Netflix zet dinsdag de eerste concrete stap richting het aanbieden van games als onderdeel van zijn abonnement. De streamdienst gaat games aanbieden voor Android-gebruikers via de Netflix-app.

Netflix topman Mike Verdu zet uiteen wat Netflix Games gaat inhouden. In eerste instantie komen de games alleen naar Android en kan iedereen vanuit de Android-app de games spelen. De games komen vanaf 3 november in het overzicht tussen de films en series te staan en krijgt een eigen tabblad. Afgelopen zomer kondigde Netflix al aan om mobiele games aan te gaan bieden aan abonnees.

Voor wie niet tot woensdag wil wachten kan de games ook direct uit de Google Play Store downloaden en ze als losse game installeren. Er is wel een Netflix-abonnement nodig om de games te kunnen spelen. Volgens Verdu kost het spelen van games echter niets extra en zijn er ook geen in-app-aankopen.

Netflix biedt vijf verschillende mobiele games aan: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up. Het is de bedoeling dat deze gamebibliotheek de komende tijd wordt uitgebreid en dit is volgens Verdu 'slechts het begin'.

Vooralsnog zijn de games alleen te spelen als je in het bezit bent van een Android-telefoon of -tablet. Al heeft Netflix aan The Verge bevestigd dat ondersteuning voor iOS onderweg is.