Netflix neemt vfx-studio over die aan Game of Thrones en Stranger Things werkte

Netflix neemt Scanline VFX over. Dat is een visual effects-studio die onder andere heeft meegewerkt aan Stranger Things, Joker en Game of Thrones. De overname moet in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.

Netflix kondigt de overname aan op zijn website en meldt dat het wil investeren in de 'pipeline, infrastructuur en de arbeidskracht' van Scanline VFX. De vfx-studio blijft volgens Netflix opereren als zelfstandig en onafhankelijk bedrijf. Scanline blijft ook na de overname vfx-werk doen voor andere partijen. De streamingdienst zelf zal in de toekomst blijven samenwerken met andere vfx-studio's. Netflix en Scanline maken niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is.

Netflix en Scanline hebben de afgelopen jaren meermaals samengewerkt, onder andere aan Netflix-serie Stranger Things en de recente live-action Cowboy Bebop-serie. Daarbuiten werkte Scanline aan visuele effecten voor Game of Thrones, Godzilla vs Kong, Zack Snyder’s Justice League en Rogue One: A Star Wars Story. Momenteel is het bedrijf onder meer bezig met het vierde seizoen van Stranger Things en The Batman.