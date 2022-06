Netflix toont The Witcher-recap in aanloop naar tweede seizoen

Netflix heeft een recap uitgebracht in aanloop naar het tweede seizoen van de serie van The Witcher. De titel van de recap, Geralt and Yennefer: The Last Wish verwijst naast de twee hoofdrolspelers ook naar het gelijknamige boek uit 2007 van The Witcher-serie.

De recap zoomt in op de relatie tussen Yennefer en Geralt en op wat ze samen hebben meegemaakt in het eerste seizoen. Eerder verscheen al een trailer waarin te zien is hoe Geralt een bezoek brengt aan de oude Witcher-vesting Kaer Morhen. Het tweede seizoen is vanaf 17 december te zien op de streamingdienst.

Netflix maakte in september bekend dat er ook een derde seizoen komt van de serie. Ook komt er een The Witcher-animefilm en een serie die meer geschikt is voor jonge kijkers. Het is nog niet bekend wanneer het derde seizoen verschijnt of waar het verhaal over gaat.

The Witcher volgt het verhaal van monsterjager Geralt of Rivia en is gebaseerd op de boekenserie van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. De studio CD Projekt RED maakte het verhaal van Geralt wereldwijd beroemd door de drie The Witcher-games. The Witcher 3: Wild Hunt verscheen in 2015.

Update, 15:26: In dit bericht stond eerder dat het om een nieuwe trailer ging. Dat is onjuist. het gaat om een recap. Dit is aangepast in de tekst. De trailer voor seizoen 2 is hier te bekijken.