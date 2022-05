Gerucht: Disney+-serie gebaseerd op Obi-Wan Kenobi komt in mei uit

De Disney+-serie die zich focust op Star Wars-personage Obi-Wan Kenobi komt mogelijk in mei van dit jaar uit. Een Disney-topman tweette de bekendmaking, maar verwijderde die weer snel. Andere bronnen bevestigen de datum echter wel.

Waarom de tweet weer verwijderd is, is niet bekend, maar vermoedelijk mocht de datum nog niet aangekondigd worden. De topman heeft zijn account zelfs afgeschermd. Intussen is het wel opgepikt door onder andere de Hollywood Reporter, die eraan toevoegt dat 'onze eigen bronnen het gerucht bevestigen, maar het is natuurlijk niet officieel totdat het officieel is'. In mei valt ook Star Wars Day, op May the fourth. Wellicht is dat dan de precieze releasedatum.

De serie speelt zich tien jaar na Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith af. Obi-Wan Kenobi, gespeeld door dezelfde prequel-acteur, Ewan McGregor, leeft onder de schuilnaam Ben Kenobi en waakt van een afstand over Luke Skywalker, zoon van Darth Vader, die verstopt moet blijven van zijn vader. Darth Vader zal ook in de serie voorkomen, vertolkt door Hayden Christensen, de acteur die Anakin Skywalker speelde in Episode II en III. Anakin verandert aan het eind van Episode III in Darth Vader.

De serie krijgt zes afleveringen en zal exclusief op Disney+ verschijnen. Een trailer van de serie is er nog niet, maar Disney heeft al wel concept art ervan vrijgegeven, waarin onder andere een nieuwe confrontatie tussen Obi-Wan en Vader te zien is.