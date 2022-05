Disney+-serie Obi-Wan Kenobi verschijnt op 25 mei

De Disney+-serie over Obi-Wan Kenobi verschijnt op 25 mei op de streamingdienst. De serie speelt zich tien jaar na Star Wars: Episode III af en Ewan McGregor vertolkt net als in de prequel-films de rol van Kenobi. Er verschijnen zes afleveringen van de serie.

Het Star Wars-twitterkanaal deelt een poster van de serie, waarop te zien is hoe Obi-Wan Kenobi in een woestijn loopt. Vermoedelijk gaat het om de planeet Tatooine. Eerdere geruchten wezen al op een release in mei.

De serie speelt zich af in de jaren na Episode III - Revenge of the Sith. In de serie waakt Kenobi over Anakin Skywalkers zoon Luke. Darth Vader komt er ook in voor en wordt weer gespeeld door Hayden Christensen. Christensen speelde Anakin Skywalker en Darth Vader ook in de prequel-films.

Disney kondigde de releasedatum van Obi-Wan Kenobi aan op de dag waarop ook de laatste aflevering van The Book of Boba Fett verscheen. Deze serie draait om de premiejager van het Star Wars-universum en hoe hij het imperium van Jabba the Hutt wil overnemen.