Tweede seizoen Star Wars: The Bad Batch verschijnt dit najaar op Disney+

Disney+ brengt dit najaar het tweede seizoen van Star Wars: The Bad Batch uit op de streamingdienst. Het vervolg op de animatieserie uit 2021 draait wederom om Omega en de leden van de clone-squad Clone Force 99.

Seizoen 2 lijkt een kleine tijdssprong te maken na de gebeurtenissen van het eerste seizoen. Sommige hoofdpersonages lijken iets ouder te zijn geworden sinds het einde van seizen 1. Ook hebben enkele personages een iets ander uiterlijk; Hunter draagt in de eerste trailer bijvoorbeeld een sjaal terwijl Omega voortaan een helm draagt.

Wanneer het tweede seizoen van Star Wars: The Bad Batch zich precies afspeelt is nog niet duidelijk. Het verhaal gaat in elk geval verder in de nasleep van de Clone Wars, de gebeurtenissen na de intergalactische machtsgreep van senator Palpatine. De 'gebrekkige' groep clones probeert wederom een plek te vinden in een post-Order 66-universum.

De show wordt wordt wederom gemaakt door Dave Filoni, de regisseur die eerder verantwoordelijk was voor Star Wars: The Clone Wars en Star Wars: Rebels. Jennifer Corbett schrijft samen met Filoni de animatieserie. Dee Bradley Baker vertolkt wederom alle clones uit de Bad Batch en Michelle Ang kruipt weer in de huid van Omega.