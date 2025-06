EA stelt Star Wars Jedi: Survivor met zes weken uit

Star Wars Jedi: Survivor verschijnt niet langer op 17 maart, maar op 28 april. De ontwikkelaar zegt dat de game zo goed als klaar is, maar dat de extra tijd nodig is om de kwaliteit te verbeteren. Jedi: Survivor is het vervolg op Jedi: Fallen Order.

Respawn zegt nu bezig te zijn met het laatste deel van de ontwikkeling van de game, namelijk het fixen van bugs om de game soepeler, stabieler en beter te laten spelen. Om ervoor te zorgen dat de game Respawns kwaliteitseisen haalt, zegt de ontwikkelaar hier zes extra weken voor nodig te hebben. Daarom verschijnt het spel nu wereldwijd op 28 april. Begin december gaf EA nog een releasedatum van 17 maart.

De ontwikkelaar heeft drie jaar aan het spel gewerkt, dat een vervolg is op het in 2019 verschenen Jedi: Fallen Order. De nieuwe game heeft weer Cal Kestis in de hoofdrol en volgens EA heeft het uitgebreidere combat, grotere bestemmingen om te ontdekken en betere manieren om in die bestemmingen te bewegen. In een eerdere trailer liet Respawn bijvoorbeeld zien hoe Kestis op dieren kon rijden. Daarnaast lijkt Kestis een blaster te krijgen, heeft hij extra Force-krachten en kan hij meer met zijn lightsabers.