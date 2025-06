Nieuwe Apple HomePod laat nog steeds ring achter op houten meubels

De nieuwe versie van de Apple HomePod laat net als zijn voorganger een witte ring achter op de plek waar hij heeft gestaan op een houten meubel. Dat blijkt uit een videoreview van het apparaat. De vorige deed dat ook.

Volgens reviewer MKBHD duurt het langer voordat de nieuwe HomePod een witte ring achterlaat op een houten oppervlak en is de witte ring iets minder dik en heeft een ander patroon, maar is die nog steeds aanwezig en is permanent.

Bij de release van de eerste HomePod vijf jaar geleden kwam snel na de release naar voren dat hij witte ringen achterlaat op houten meubels. Apple bevestigde het probleem en raadde aan om het apparaat niet op bepaalde houten meubels te zetten. Volgens Apple verdwijnt de ring na een paar dagen als de HomePod niet meer op zijn plek staat en anders zou schoonmaken voldoende moeten zijn om de sporen te wissen.

Apple kondigde de HomePod twee weken geleden aan als opvolger van de vijf jaar oude slimme speaker. Ten opzichte van de voorganger is de voedingskabel nu verwijderbaar en heeft de speaker een thermometer en luchtdrukmeter erbij gekregen. Wel zijn er twee tweeters en twee microfoons minder dan in de voorganger.