Gerucht: HomePod-speaker met scherm verschijnt op zijn vroegst in 2025

Apple is nog altijd van plan om een HomePod met 'iPad-achtig' scherm op de markt te brengen en volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman komt die niet eerder dan in 2025. De speaker zou door de display lijken op de Nest Hub van Google en de Echo Show van Amazon.

Eerder deze maand ontdekte 9To5Mac verwijzingen naar het toekomstige product in de bèta van tvOS 17.4. Gurman denkt echter dat Apple nog niet genoeg vooruitgang heeft geboekt om het apparaat dit jaar al uit te brengen en stelt dat een HomePod met scherm op zijn vroegst in 2025 verschijnt. Apple zou voor de HomePod met display al wel samenwerken met leveranciers, zoals het Chinese BYD, dat ook enkele iPad-modellen fabriceert.

De HomePod met display moet Apple TV, FaceTime en een HomePod-speaker samenbrengen in één apparaat, schrijft Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. Naar verluidt kan het scherm draaien en heeft Apple de mogelijkheden onderzocht om een iPad-display magnetisch aan de muur te bevestigen. De ontwikkeling van de HomePod met display zou worden geleid door Matt Costello en Brian Lynch, hardwaremanagers bij Apple.

Door de jaren heen zijn er verschillende geruchten verschenen over een toekomstige HomePod-speaker met display. Vorig jaar sprak analist Ming-Chi Kuo nog over een release in de eerste helft van 2024, maar de eerste geruchten dateren al uit 2021. Naar verluidt krijgt het apparaat een 7"-touchscreen.