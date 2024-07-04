MacRumors: Apple werkt aan nieuw smarthomeaccessoire

Apple werkt naar verluidt aan een nieuw smarthomeaccessoire. Tot dusver is een dergelijk product niet aangekondigd, maar volgens MacRumors refereert het bedrijf aan een 'HomeAccessory17,1' in backendcode.

Het is niet duidelijk wat voor toepassing het onaangekondigde product precies zou hebben, maar MacRumors schrijft dat het in ieder geval om een nieuwe identificatienaam gaat, namelijk HomeAccessory. Eerder bracht Apple bijvoorbeeld de HomePod uit onder de AudioAccessory-identificatienaam. Het accessoire zou op basis van de code gebruikmaken van een variant van tvOS. De HomePod gebruikt ook een variant van dat besturingssysteem, in dat geval met de interne naam audioOS. Er duiken al sinds 2021 verwijzingen naar een nieuw besturingssysteem genaamd homeOS op.

Onlangs schreef Bloomberg-journalist Mark Gurman nog over een HomePod-variant met touchscreen, wederom een product waar al meerdere jaren aanwijzingen voor gevonden worden. MacRumors speculeert dat dit het betreffende HomeAccessory-product is en dat het mogelijk door een A18-chip aangedreven wordt, wat zou kunnen wijzen op ondersteuning van Apple Intelligence-AI.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 04-07-2024 20:47 27

04-07-2024 • 20:47

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Apple HomePod (2023)

vanaf € 374,95

3 van 5 sterren

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Reacties (27)

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Bigs 4 juli 2024 22:48
Een HomeKit hub dat geen HomePod of Apple TV is, met een touchscreen? Sign me up!

(Ik weet dat home assistant bestaat, maar dat is niets voor mij)
vdws @Bigs5 juli 2024 07:34
Een ipad bedoel je?
jeroenv1234 @vdws5 juli 2024 08:01
Helaas is dat tegenwoordig geen hub meer, dus nee.
vdws @jeroenv12345 juli 2024 09:22
Ja, inderdaad. Blijkbaar vanaf iPadOS 16 niet meer.
JBVisual @Bigs5 juli 2024 09:08
Helemaal als er bepaalde sensoren en elementen al ingebakken zullen worden.
Zo zou een soort van iPad mini die je aan de muur of met kickstand kan gebruiken erg fijn zijn.

Maar dan zou ik bijvoorbeeld direct graag temperatuursensoren erin zien, en eventueel een infrarood sensor om andere apparatuur aan te kunnen sturen. (Denk aan een domme airco die in de “Line of sight” valt)

Eventueel een hun voor je alarmsysteem, een always-on scherm dat bepaalde informatie weergeeft etc…

Uiteraard nog een tal van andere functies waardoor het echt een ander apparaat zal zijn dan een iPad. Maar ik zou graag een Apple hub aan mijn muur willen hangen. Er vanuit gaande dat de producten van Apple vaak best goed uitgewerkt zijn.
Bigs @JBVisual5 juli 2024 10:02
De enige vraag is of het open genoeg gaat zijn. Mijn smart home apparatuur is allemaal Homekit compatible, maar ik zou bijvoorbeeld ook mijn audio willen kunnen bedienen en m'n Tibber stroomprijzen kunnen zien. Ik weet niet of Apple hier zo veel in gaat investeren, maar het zou mooi zijn.
Thomas18GT @Bigs5 juli 2024 10:50
Een beetje afhankelijk van wat je gebruikt natuurlijk, maar een Spotify en Tibber widget klinken niet zo moeilijk om te laten zien op een always on screen a la Nest hub (of Google hub of hoe dat ding tegenwoordig ook heet).

Hier staan 2 van die Nest hubs, een in de woonkamer en een in de werkkamer en dat werkt, maar daar is het ook wel mee gezegd. De deurbel feed (Aqara G4) staat pas op het scherm als de bezorger al weg is :+
Aquachi @Bigs5 juli 2024 11:39
Inderdaad, daar zitten veel mensen op te wachten. Hopelijk ook iets wat eventueel makkelijk aan de muur kan. Als het een hub is voor een tafel, dan heb ik er ook wel interesse in.
RVervuurt 5 juli 2024 07:37
Mijn verwachting is dat ze beginnen met stekkers en het eventueel ook inbouwen in hun opladers, zodat je opladers in het stopcontact kan laten zitten maar ze ook uit kan schakelen.
Roko @RVervuurt5 juli 2024 08:15
Wandcontactdozen met ingebouwde USB lader zijn er al jaren, niet bepaald iets waar Apple zich in kan onderscheiden
Zanthr @Roko5 juli 2024 08:24
'ook uit kan schakelen'
RVervuurt @Zanthr5 juli 2024 08:38
En daarnaast had ik het over de stekkers en opladers, niet over wandcontactdozen.
Mosterd 5 juli 2024 02:08
AudioOS? Dus misschien een Sonos achtige speaker van Apple?
SG @Mosterd5 juli 2024 07:09
Nee homeOS dus homekit hub of ATV of hub met bedienings paneel.
Hub met paneel kan je op logische plek zetten waar je smart home bediend.
ATV zit vaker met 1 a 2 meter hdmi kabel dicht bij TV en homepod ( mini ) plek als 2.0 set bij TV. Maar sluit het iig niet uit.
THE_BASE
5 juli 2024 08:22
Een Google Nest Hub van Apple. Helemaal zo’n gek idee nog niet. En dan in twee formaten. Kom maar door.
Verwijderd @THE_BASE5 juli 2024 13:23
Lijkt me ook erg goed voor de concurrentie. Misschien als Apple een touchscreen hub met slimme Siri ai/assistent uitbrengt dat Google weer een keer wordt wakker geschud en na jaren eindelijk een beetje aandacht schenkt aan de Nest line-up.
kamerplant 4 juli 2024 21:18
Dit dus een mooi moment om Apple aandelen te kopen, dit is fantastisch nieuws!!
david-v @kamerplant4 juli 2024 21:52
Er is nog niks bekend en dat is geweldig nieuws en reden om aandelen te kopen? Ik weet niet of je veel handelt in aandelen maar op dit moment weet ik niet of het heel handig is om aandelen Apple te kopen. Aandeel Apple is de laatste 3 maanden flink gestegen....
AndrewF @david-v5 juli 2024 11:49
"Buy on the rumours, sell on the news"

Op het moment van de aankondiging zal de markt de verwachte verhoging al inprijzen. Zelf denk ik niet dat deze product categorie een significante impact zal hebben op hun cijfers. Die wordt door de iPhone gedomineerd. Veel impact zal het dus niet hebben op de beurskoers.
PrimusIP @kamerplant5 juli 2024 03:02
Apple werkt aan zoveel dingen. Een hoop zullen nooit het daglicht zien. Dat is normaal voor een techbedrijf dat het van R&D moet hebben. Je bedenkt veel en probeert een hoop uit en dan heb je er een paar die hopelijk een succesformule gaan zijn.
SG @kamerplant5 juli 2024 07:03
Hangt er van af wat voor home device het wordt en wat voor extra features het krijgt.

Een Apple TV AI met een optionele Remote met touch screen.
Homekit Remote pad bedienings hub.

Gezien nog onbekend zal ook nog wel even duren, mits het niet ondertussen geschrapt wordt.
Servowire @kamerplant4 juli 2024 22:46
(foutje)

[Reactie gewijzigd door Servowire op 22 juli 2024 21:20]

mutley69 4 juli 2024 23:48
Als Apple iets uitbrengt dan hangt er een veel te hoge taks aan. Doe mij maar home assistant dus...
z1rconium @mutley695 juli 2024 08:37
Kwaliteit kost geld. Hoeveel tijd kost het om home assistant op te zetten, dat het er gelikt uit ziet en ook nog goed werkt ? Jouw tijd is niet gratis, die kun je aan andere zaken kunt besteden.
dengregg @mutley695 juli 2024 10:26
Apple is meestal goed geprijst indien het product exact is zoals je het nodig hebt, maar heb je geen optie om een model te nemen zonder de duurdere opties.

bijvoorbeeld bij laptops als je een laptop zoekt die zowel snel is, als een goede batterij heeft en goed gebouwd is (en die snelheid ook kan leveren wanneer je op batterij werkt) dan kom je ook bij de andere merken snel uit bij prijzen die vergelijkbaar zijn met een macbook pro. Maar bij windows-laptops heb je ook gewoon de optie om wat mindere batterij en bouwkwaliteit te nemen en nog maar een derde te betalen.
Aquachi 5 juli 2024 11:45
Een apparaat voor aan de muur met “HomeOS” erop, die ook met een stand op tafel kan. Zou mooi zijn als er dan ook verschillende formaten uitkomen. Ik zie het bv zo dat ik in de hal een kleiner formaat san de muur zou willen, en bv of zolder in ons Kantoro/Gameroom en woonkamer een groter formaat.
Madcat 5 juli 2024 13:35
Een homepod mini met een klein schermpje zou wel goed staan in de lineup.

Wel jammer dat de sensoren van (huidige) homepod mini niet snel genoeg zijn, nu heb ik nog een raspberry pi in de badkamer om de luchtvochtigheid te meten en daarop te acteren. Een software update voor de huidige mini waarbij de sensor elke minuut wordt uitgelezen zou ook erg welkom zijn.

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