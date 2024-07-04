MacRumors: Apple werkt aan nieuw smarthomeaccessoire

Apple werkt naar verluidt aan een nieuw smarthomeaccessoire. Tot dusver is een dergelijk product niet aangekondigd, maar volgens MacRumors refereert het bedrijf aan een 'HomeAccessory17,1' in backendcode.

Het is niet duidelijk wat voor toepassing het onaangekondigde product precies zou hebben, maar MacRumors schrijft dat het in ieder geval om een nieuwe identificatienaam gaat, namelijk HomeAccessory. Eerder bracht Apple bijvoorbeeld de HomePod uit onder de AudioAccessory-identificatienaam. Het accessoire zou op basis van de code gebruikmaken van een variant van tvOS. De HomePod gebruikt ook een variant van dat besturingssysteem, in dat geval met de interne naam audioOS. Er duiken al sinds 2021 verwijzingen naar een nieuw besturingssysteem genaamd homeOS op.

Onlangs schreef Bloomberg-journalist Mark Gurman nog over een HomePod-variant met touchscreen, wederom een product waar al meerdere jaren aanwijzingen voor gevonden worden. MacRumors speculeert dat dit het betreffende HomeAccessory-product is en dat het mogelijk door een A18-chip aangedreven wordt, wat zou kunnen wijzen op ondersteuning van Apple Intelligence-AI.