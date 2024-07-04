FTC waarschuwt ASRock, Gigabyte en Zotac voor hinderen reparatie met stickers

Failliete electronica-keten?
BCC toevallig?
Ik heb juist met BCC precies zo'n geval gehad. 1.5 tot 2 jaar getouwtrek over een defect aan een Sony toestel, waar BCC inderdaad telkens weer opnieuw tickets richting Sony kon aanmaken wegens mislukte reparatie, niet na komen van herstelbeloftes met tijdige software-updates, etc. En zelfs een reparatie aan huis waar de reparateur bij de demontage/remontage een kras over het scherm achter gelaten had, waar Sony haar reet onder uit probeerde te draaien.
Ik herken heel erg wat je beschrijft: dat de fabrikant een protocol oplegt aan de verkoper, en dat moet gevolgd worden. Maar het is ook wel zo dat de retail sector zich voor het karretje van de fabrikant heeft laten spannen.
Dat hebben de fabrikanten eigenlijk heel slim gedaan. Verkopers krijgen voorwaarden opgelegd, en als ze die niet volgen kunnen ze contractueel defecten niet verhaald krijgen op de fabrikant; of erger: ze krijgen gewoon totaal niet geleverd. Daardoor maakt de fabrikant de-facto de dienst uit. Terwijl volgens de wet in al deze gevallen de verkoper
de wettelijke aansprakelijkheid draagt en de fabrikant als deze 'zelf' de reparaties afhandelt, enkel acteert als aangestelde agent van de verkoper.
Dit is de realiteit. Nadat hij is ingeboekt is al duidelijk dat hij meer dan 2 jaar oud is. Dus de reparateur overhandigd na onderzoek gelijk een kosten indicatie aan de klant want ouder dan 2 jaar. De klant is het hier niet mee eens en gaat terug naar ons. Wij zien de bui al hangen en gaan mailen met ons hoofdkantoor, dan wordt al snel duidelijke dat als wij als verkopende partij de klant tegemoet gaan komen, door of de rekening te gaan betalen, of de TV te wisselen, wij aan de andere kant geen cent te zien krijgen van LG, want zij vinden dat het garantietermijn is verstreken.
Hoe het wettelijk hoort te gaan is dat de klant bij de verkoper een klacht indient; de verkoper de reparatie regelt met de fabrikant en de koper hierin ontlast, en voor zover de fabrikant niet al meteen de rekening voor herstel op zich neemt - de verkoper een wettelijk recht van verhaal jegens de fabrikant heeft.
M.a.w. als zo'n grote fabrikant a priori van mening is dat 'de garantietermijn' (die in Nederland dus niet als vaste termijn bestaat) verstreken is, en in die vooringenomen hoedanigheid niet een reparatie wil bekostigen en de verkoper er voor op laat draaien, dan heeft een verkoper de mogelijkheid ze voor het gerecht te dagen en schadevergoeding te eisen
.
Als de retail sector dit ook daadwerkelijk zou doen
- dwz consequent zou doen, en één blok daarin zou vormen - dan hebben fabrikanten weinig keus meer. Wat willen ze dan daar tegenover zetten? Dreigen contracten stop te zetten en niet meer te gaan leveren? Aan geen enkele verkoper in het hele land? Dag omzet...
De macht hierin ligt meer bij de retail dan de fabrikant.
Alleen heeft de retail zich welwillend als deurmat
laten gebruiken, en zijn de winstmarges, operatieve liquiditeit, en financiële reserves ondertussen zo uitgehold en flienterdun dat ze effectief ook niet meer de ruggegraat en slagkracht zullen hebben om de koers daarin nu nog te wijzigen.
In die zin ben ik met je eens dat de EU ook eens moet kijken naar sterkere wettelijke bescherming van retailers tegen de uitwassen van fabrikanten. Tijd voor een Physical Markets Act
?
[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 22:58]