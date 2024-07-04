FTC waarschuwt ASRock, Gigabyte en Zotac voor hinderen reparatie met stickers

De Amerikaanse Federal Trade Commission waarschuwt ASRock, Gigabyte en Zotac voor het mogelijke hinderen van de reparatie van producten met een garantiesticker. De fabrikanten hebben dertig dagen om hun beleid aan te passen, anders volgen er mogelijk boetes.

De FTC schrijft: "De bedrijven zijn gewaarschuwd voor het gebruik van een sticker met de tekst 'garantie vervalt bij verwijdering van de sticker' of vergelijkbare teksten op plekken waardoor de consument gehinderd wordt in het uitvoeren van routineonderhoud of -reparatie van hun product." De computercomponentenfabrikanten zouden deze stickers met andere woorden niet op de juiste plekken plaatsen en daarmee reparatie hinderen. Het is niet duidelijk om welke producten het precies gaat. De drie bedrijven maken in ieder geval allemaal moederborden en videokaarten.

Verder zouden ASRock, Gigabyte en Zotac een garantiebeleid hebben waarbij geïmpliceerd wordt dat het gebruik van bepaalde onderdelen of services de garantie op de producten doet vervallen. Deze praktijk is onder de Magnuson-Moss Warranty Act verboden; garantievoorwaarden mogen in principe niet afhangen van het gebruik van een bepaald product of service, waaronder reparatieservices.

De markttoezichthouder heeft een kopie van het promotiemateriaal en de garantievoorwaarden van de bedrijven gemaakt en verwacht dat dit binnen dertig dagen aangepast wordt. De FTC dreigt met juridische en financiële consequenties als de bedrijven hun beleid niet aanpassen.