Samsung breidt Self-Repair-program uit naar foldables en meer Europese landen

Samsung heeft zijn Self-Repair-programma uitgebreid. De dienst komt naar dertig nieuwe Europese landen en het is nu ook mogelijk om reserveonderdelen en reparatiekits van de meest recente foldables, tablets en laptops van het bedrijf te bestellen.

Volgens Samsung kunnen klanten die gebruikmaken van het Self-Repair Programma nu ook een Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra en S23 FE en Galaxy A05s herstellen. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ook enkele recente tablets aan de dienst toegevoegd zoals de Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab A9 en A9+. Klanten die over 15,6”-varianten van de Galaxy Book2 Pro of Pro 360 beschikken, zullen deze laptops ook kunnen herstellen via het programma.

Samsung schrijft dat het Self-Repair-programma voortaan in dertig nieuwe Europese landen beschikbaar zal zijn, waaronder in Albanië, Denemarken, Finland, Griekenland, Kroatië, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland. Het herstelprogramma is sinds juni van dit jaar beschikbaar in België en Nederland en sinds eind mei in Zuid-Korea.

Dankzij het Self-Repair-programma kunnen klanten reserveonderdelen en reparatiekits voor bepaalde Samsung-toestellen bestellen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf levert reparatiehandleidingen waarin met tekst, of in een videovorm, wordt uitgelegd hoe men een reparatie moet uitvoeren. De onderdelen zijn los te bestellen of in combinatie met een reparatiekit.

Samsung Self-Repair Program
Samsung Self-Repair Program - Bron: Samsung

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 17:14 20

19-12-2023 • 17:14

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Samsung Galaxy S23

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Reacties (20)

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BizzieBis 19 december 2023 17:38
Het idee is leuk, maar €560 om de batterij van een Fold 5 te vervangen is nog steeds absurd. Ik weet dat door de manier van ontwerpen de batterij zowat gefuseerd is met het scherm, maar dit is toch net wat te veel van het goede.
Sharkys @BizzieBis19 december 2023 23:02
Inderdaad absurd, een nieuwe batterij kost je dan maar 560 euro. Het vervangen van een S23 accu kost je al snel 136 euro, maar ook dan krijg je er een "gratis" nieuw scherm bij.

Het vervangen van een losse accu is niet mogelijk. Misschien moet Samsung nog wat extra regels opgelegd krijgen tot ze zelf repareren echt gaan begrijpen.

[Reactie gewijzigd door Sharkys op 25 juli 2024 15:59]

Damic @BizzieBis19 december 2023 18:03
Het zijn 2 batterijen en een scherm dat kan plooien.
sigmundfreund @Damic19 december 2023 18:44
Gefuseerd is een sterk woord. Alcohol of aceton maken er zo korte metten mee. Het binnenste scherm raak je ook niet aan dus dat is het issue niet. Bij de fold is de uitdaging om je buitenste scherm heel te laten. Een millimeter te ver met je opening tool en je bent de sjaak voorzien van mooie groene lijnen. Niet mijn favoriet om te maken van alle smartphones.
Damic @sigmundfreund19 december 2023 19:25
Daarmee dat ze je ook een nieuw scherm ineens meegeven, omdat ze weten dat 99% van de tijd het scherm barst
sigmundfreund @Damic19 december 2023 19:34
Het voorscherm krijg je er niet bij. Allee onnodig het hele frame met het fold-scherm. Overbodig dus als je alleen je twee batterijen wil vervangen.
Damic @sigmundfreund19 december 2023 19:42
Welk scherm zit er dan bij? https://samsungselfrepair...5-screen-and-battery.html volgens de foto's is het toch het fold scherm.

Volgens mij waren we naast elkaar aan't praten, ik had dus al de gehele tijd over het fold scherm niet het voor scherm, met het voor scherm ben je niets.

[Reactie gewijzigd door Damic op 25 juli 2024 15:59]

IThom
@Damic19 december 2023 23:45
Vraag is natuurlijk of het nodig was om de batterij in eerste instantie op die manier vast te maken
IThom
@BizzieBis19 december 2023 20:31
Helemaal mee eens, deze keuze is vermoedelijk in eerste instantie gemaakt zodat reparatiecentrums de batterij niet zelf hoeven te verwijderen (met risico op beschadigen van het display).

Daarnaast kan natuurlijk betwist worden waarom het in eerste instantie nodig was die batterijen zo stevig vast te lijmen, daar gebruikt Apple 'Magic Pulltabs' voor. (geen ideale oplossing maar in ieder geval wat dat betreft reparatievriendelijker)
hidinker 19 december 2023 17:32
Hierbij de link:
https://samsungselfrepair.shop/nl/
AuteurJayStout @hidinker19 december 2023 17:52
Link ook toegevoegd aan het artikel :)
Clubbtraxx 19 december 2023 18:37
Vind het wel een goed initiatief dat navolging mag krijgen bij andere fabrikanten!
De prijzen zijn wel aan de hoge kant helaas.
wiseger
@Clubbtraxx19 december 2023 21:36
De prijzen vallen reuze mee. USB-c aansluiting voor een paar euro.
Het probleem is dat vaak de batterij met het scherm vervangen moet worden. Zie de s20. Dat is erg duur, zeker als je scherm nog goed is.
magician2000 @Clubbtraxx20 december 2023 00:30
Het is een slecht initiatief dat ze met veel tegenzin doen. Een aantal jaar geleden was het relatief simpel om, met name, een accu te vervangen. Dit is onnodig ingewikkeld gemaakt. Zo ook de andere onderdelen.

Nu er aan diverse wetgeving gewerkt wordt in de wereld, zijn ze schoorvoetend en met veel tegenzin wat zaken "makkelijker" aan het maken. Maar wat mij betreft mogen wetgevers direct in opstand komen tegen dit soort belachelijke prijzen. Op die manier gaat nog niemand het zelf doen.
Clubbtraxx @magician200020 december 2023 01:18
Niet onnodig maar vanwege andere zaken zoals IP ratings enz.
De EU is bezig met wetgeving dat je over enige tijd weer zelf je batterij moet kunnen vervangen en dat zal echt niet middels een dergelijke repair kit zijn maar idd zoals het vroeger ongeveer ging. Gaan vast ook weer nadelen aanzitten maargoed, we zullen zien.
Spatienazi @Clubbtraxx20 december 2023 14:15
Bwah, daar had de S5 van Samsung ook geen last van. Achterkantje ervanaf en de batterij kon er gewoon uitgetrokken worden. En toch een IP67-rating. De moeilijkheid zal schromelijk overdreven zijn.
Nimrod 19 december 2023 17:41
Bij gebrek aan nieuwe features hoppen de fabrikanten met lange tenen op de duurzaamheidskar, in de hoop dat de jaaromzet niet te hard daalt?
noway 19 december 2023 20:29
Dit gaat over buiten de garantie neem ik aan.
En dan nog....ben je niet zo handig blijft het te duur.
Roel1966
19 december 2023 22:42
Het is natuurlijk een goed begin en beter iets dan niets maar de vraag blijft nog steeds of het zich loont een toestel te repareren met dan originele onderdelen. Ben eens globaal gaan kijken op de pagina met reserveonderdelen op de pagina van Samsung maar tja. Vooral de prijzen van schermen blijven hoog terwijl dat wel 1 van de onderdelen zijn die het vaaktst sneuvelen. Bij dan een nog vrij nieuw toestel van b.v. 1 jaar
oud kan het dan nog wel lonen maar een toestel van dan b.v. 2 jaar oud word het al twijfelachtig. Deels is het ook wel afhankelijk van de 2de hands markt en je dan vaak bijna hetzelfde voor een goed 2de hands toestel betaald dan b.v. een nieuw scherm.
Ikbenjelly 20 december 2023 10:00
Fold instructie video niet beschikbaar en die andere video's zijn ook erg beknopt...je kan beter een ifixit video erbij pakken....een s22ultra scherm vervangen is niet hetzelfde als s21 lol

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