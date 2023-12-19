Samsung breidt Self-Repair-program uit naar foldables en meer Europese landen

Samsung heeft zijn Self-Repair-programma uitgebreid. De dienst komt naar dertig nieuwe Europese landen en het is nu ook mogelijk om reserveonderdelen en reparatiekits van de meest recente foldables, tablets en laptops van het bedrijf te bestellen.

Volgens Samsung kunnen klanten die gebruikmaken van het Self-Repair Programma nu ook een Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra en S23 FE en Galaxy A05s herstellen. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ook enkele recente tablets aan de dienst toegevoegd zoals de Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab A9 en A9+. Klanten die over 15,6”-varianten van de Galaxy Book2 Pro of Pro 360 beschikken, zullen deze laptops ook kunnen herstellen via het programma.

Samsung schrijft dat het Self-Repair-programma voortaan in dertig nieuwe Europese landen beschikbaar zal zijn, waaronder in Albanië, Denemarken, Finland, Griekenland, Kroatië, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland. Het herstelprogramma is sinds juni van dit jaar beschikbaar in België en Nederland en sinds eind mei in Zuid-Korea.

Dankzij het Self-Repair-programma kunnen klanten reserveonderdelen en reparatiekits voor bepaalde Samsung-toestellen bestellen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf levert reparatiehandleidingen waarin met tekst, of in een videovorm, wordt uitgelegd hoe men een reparatie moet uitvoeren. De onderdelen zijn los te bestellen of in combinatie met een reparatiekit.