Nubia introduceert Z60 Ultra met Snapdragon 8 Gen 3-soc en 6000mAh-accu

Nubia heeft de Z60 Ultra geïntroduceerd. De smartphone beschikt over een Snapdragon 8 Gen 3-soc, een 6,8”-amoledscherm en een accu van 6000mAh die snelladen met 80W ondersteunt. De Z60 Ultra komt in drie varianten uit en krijgt een vanafprijs van 679 euro mee.

De Z60 Ultra meet 163,98 x 76,35 x 8,78 mm en weegt 246 gram. Het amoledscherm van de smartphone heeft een resolutie van 2480x1116 pixels, beschikt over een verversingssnelheid van 120Hz en een maximale piekhelderheid van 1500cd/m². De Z60 Ultra wordt met een 12-megapixelselfiecamera geleverd die onder het schermpaneel is verwerkt. Het toestel beschikt dus niet over een inkeping.

De hoofdcamera beschikt volgens Nubia over een IMX800-sensor van Sony die foto’s met maximaal 50 megapixel kan maken. De ultrawidecamera beschikt over een 50-megapixelsensor en de zoomcamera kan beelden met maximaal 64 megapixel schieten. De smartphone draait op een Snapdragon 8 Gen 3-soc van Qualcomm met lppdr5x-geheugen en UFS 4.0-opslagruimte. Nubia heeft het toestel uitgerust met een accu die 6000mAh aan capaciteit heeft en kan snelladen met maximaal 80W.

De Nubia Z60 Ultra wordt in Europa in drie varianten aangeboden. Een variant met 8GB Lpddr5x-ram en 256GB opslagruimte kost 679 euro. Een andere variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 749 euro. De duurste variant kost 899 euro en komt met 16GB Lpddr5x-geheugen en 512GB opslagruimte. Het toestel zal in het zwart en grijs aangeboden worden.