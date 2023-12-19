Nubia introduceert Z60 Ultra met Snapdragon 8 Gen 3-soc en 6000mAh-accu

Nubia heeft de Z60 Ultra geïntroduceerd. De smartphone beschikt over een Snapdragon 8 Gen 3-soc, een 6,8”-amoledscherm en een accu van 6000mAh die snelladen met 80W ondersteunt. De Z60 Ultra komt in drie varianten uit en krijgt een vanafprijs van 679 euro mee.

De Z60 Ultra meet 163,98 x 76,35 x 8,78 mm en weegt 246 gram. Het amoledscherm van de smartphone heeft een resolutie van 2480x1116 pixels, beschikt over een verversingssnelheid van 120Hz en een maximale piekhelderheid van 1500cd/m². De Z60 Ultra wordt met een 12-megapixelselfiecamera geleverd die onder het schermpaneel is verwerkt. Het toestel beschikt dus niet over een inkeping.

De hoofdcamera beschikt volgens Nubia over een IMX800-sensor van Sony die foto’s met maximaal 50 megapixel kan maken. De ultrawidecamera beschikt over een 50-megapixelsensor en de zoomcamera kan beelden met maximaal 64 megapixel schieten. De smartphone draait op een Snapdragon 8 Gen 3-soc van Qualcomm met lppdr5x-geheugen en UFS 4.0-opslagruimte. Nubia heeft het toestel uitgerust met een accu die 6000mAh aan capaciteit heeft en kan snelladen met maximaal 80W.

De Nubia Z60 Ultra wordt in Europa in drie varianten aangeboden. Een variant met 8GB Lpddr5x-ram en 256GB opslagruimte kost 679 euro. Een andere variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 749 euro. De duurste variant kost 899 euro en komt met 16GB Lpddr5x-geheugen en 512GB opslagruimte. Het toestel zal in het zwart en grijs aangeboden worden.

Nubia Z60 Ultra
Nubia Z60 UltraNubia Z60 UltraNubia Z60 Ultra

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 16:28 74

19-12-2023 • 16:28

74

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Reacties (74)

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banananas 20 december 2023 12:11
Al die opmerkingen over het waardeloze update beleid.. mooi man. "Wat ik heb gehoord", "wat ik heb gelezen", "wat ik heb begrepen".. ok, maar heb je ook daadwerkelijk contact met ZTE/Nubia zelf?

Ik namelijk wel. Met meerdere accounts ter verificatie dat ze niet een standaard reply sturen. Wat zij zeggen is dat ze security updates garanderen vanaf aankoop, tot 3 jaar daarna. Meegaand grote OS updates. Zij geven daarnaast aan dat ze dit verandert hebben ivm de overstap naar de global market, die anders werkt dan het terrein waar ze normaal opereerden.

Dus dat. Mooie specs, mooie prijs, en blijkbaar geen waardeloos update beleid.
Verwijderd @banananas20 december 2023 17:28
Als het echt is, is de telefoon zeker wel goed te doen. Qua prijs valt het wel mee voor een High End telefoon.
banananas @Verwijderd20 december 2023 18:10
Qua prijs is het ongelooflijk. Dezelfde vibe als toen xiaomi eindelijk europa ging verkennen.

Qua camera systeem en alle andere specs is het ongelooflijk wat je krijgt voor 670 euro (12gb, 256gb).

Ik heb hem in ieder geval gepre-ordered na het contact met nubia. (Jammer dat de starry night nog niet te pre orderen is met dezelfde korting)

[Reactie gewijzigd door banananas op 22 juli 2024 13:30]

Verwijderd @banananas21 december 2023 09:40
Gis. avond een mailtje naar Nubia opgestuurd en hierbij is de reactie van hun:
Dus de Security Updates die hier worden genoemd hoeven wij geen zorgen over te maken.

===================
Thank you for your inquiry. At Nubia, we are dedicated to providing our international users with regular system updates to enhance the performance and security of their devices. Our security updates are available for up to 3 years from the date of purchase to ensure the continued protection of your device. If you have any further questions or concerns, please feel free to reach out to us. Thank you for choosing nubia.
===================
banananas @Verwijderd21 december 2023 09:57
Ja, dat zeg ik in mijn originele post.

Als mensen nou gewoon eerst de feiten kennen in plaats van gelijk roepen.. dan scheelt dat een hoop verwarring.
Verwijderd @banananas22 december 2023 10:19
Welke kleur had jij besteld? Ik vind het erg jammer de "Van Gogh" editie niet te koop is. Die vind ik best wel mooi!
banananas @Verwijderd22 december 2023 13:40
Die had ik ook gewild inderdaad!

Ik heb de zwarte.. daar geldt de korting ook voor. Want als je zilver selecteert staat er "notify me" en de korting duurt to 29dec

Dus nu heb ik de zwarte (12gb, 256gb) voor 670 euro besteld.. geen geld voor zo een apparaat. Software zat ook goed in elkaar zag ik op review filmpjes.
Shinynn @banananas22 december 2023 14:04
Ik heb nagevraagd over de zilver variant... Zo niet, dan haal ik ook de zwarte (12 gb, 256 gb)!
banananas @Shinynn22 december 2023 15:54
Had ik ook al gedaan.. helaas kunnen ze geen datum geven, en zal zeker niet binnen de 29 december komen, helaas!
Shinynn @banananas22 december 2023 16:58
Dankjewel, ik heb de zwarte besteld!
banananas @Shinynn26 december 2023 07:13
Hoe ver is jouw bestelling?

Ik weet dat ik de 22ste heb besteld, net voor kerst en alles.. maar paypal lijkt het geld niet van mijn rekening te pakken..

Nubia zegt bestelling confirmed. Betaal jij ook via paypal? En hoe lang duurt dat meestal?
Clevergyno @banananas21 december 2023 12:32
Ben benieuwd, ik heb zo ook erover gemaild. 670 euro is een erg goede prijs voor de 8 gen 3 en alles eromheen.
vandeven66 19 december 2023 16:40
Op papier echt een fantastisch toestel! Grote accu, grote sensors op zowel de ultrawide, 35mm wide als telefoto camera. Plus natuurlijk dat de wide 35mm is, extreem uniek op een telefoon! Plus ook nog eens 4K 120fps video opname.

Helaas is Nubia's update beleid eigenlijk niet bestaand. Mooie prijs, maar updates niet inbegrepen eigenlijk.
sspiff @vandeven6619 december 2023 19:55
Eventueel wel een optie voor de Tweaker onder ons. Veel voorgaande Nubias worden namelijk wel ondersteund door LineageOS, en met de Qualcomm chipset hierin zal deze ook wel ondersteund worden.

Dus als je niet bang bent om zelf software te flashen (en geen nood hebt aan applicaties en functies die een locked bootloader verwachten), kan het wel een leuke telefoon met heel lang updates zijn :)
Schumi_wk @sspiff19 december 2023 20:01
Bootloader is niet te unlocken, denk dat je lang gaat kunnen wachten op LineageOS
sspiff @Schumi_wk20 december 2023 09:11
Dat valt dan wel tegen, jammer. Dan schrap ik deze alvast van m'n lijstje. Bedankt voor de info!
AHappyKoalaBear @sspiff19 december 2023 22:05
Er bestaan naar mijn weten geen custom roms voor de voorganger de z50 ultra.
Ik sla hem helaas over, mooi toestel.
dutchgio
@sspiff19 december 2023 22:19
Helaas zijn er vrijwel geen custom roms meer voor de laatste modellen, dat komt volgens mij omdat het niet meer mogelijk is om de bootloader te unlocken.
Verwijderd @sspiff19 december 2023 19:59
En hoe zit het dan met garantie?
sspiff @Verwijderd19 december 2023 20:08
Op zich vervalt de garantie binnen de EU niet, tenzij de fabrikant kan aantonen dat het defect veroorzaakt is door de consument. Dat is zo vastgelegd in de wet.

Of je in de praktijk ook je gelijk krijgt, dat valt nog te bezien natuurlijk.
Davidoff1976 @vandeven6619 december 2023 17:01
Zijn die updates echt zo belangrijk vraag ik mij af? Wat kan er nou gebeuren op bijvoorbeeld een Galaxy S20 ultra bijvoorbeeld over twee jaar, of oudere telefoons die nu in de omloop zijn? Ik lees nergens (of ik kijk niet goed) dat er mensen problemen hebben zonder update beleid?
Sando @Davidoff197620 december 2023 04:51
Zijn die updates echt zo belangrijk vraag ik mij af?
Ja, die updates zijn echt heel belangrijk. Ik heb me een poosje bezig gehouden met het bouwen van LineageOS, en dan lees je elke maand de security bulletins van Google. Elke maand zijn er weer tientallen kwetsbaarheden, waaronder enkele grote gevonden die iemand draadloos en op afstand volledige toegang tot je telefoon geeft, zonder dat jij iets hoeft te doen of iets merkt. Zero-days die met een ernst van 10/10 worden beoordeeld. De meeste mensen merken nooit dat hun telefoon is overgenomen en onderdeel uitmaakt van een botnet om DDOS-aanvallen mee uit te voeren (/cc @Davidoff1976).

December, November, Oktober, September... vooral Bluetooth was zo lek als een mandje deze herfst.

Als je geen maandelijkse updates meer krijgt, dan zou ik bluetooth uitzetten zodra je op drukke plekken komt (trein, station, vliegveld). Dat is echt een lek mandje, een naar systeem.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:30]

Jacco011 @Davidoff197619 december 2023 17:10
Het volgende heb ik gevonden met de eenvoudige zoekopdracht "Android without Security Updates a problem?
Om dan te bedenken dat bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S7, S8 en S9 hiervoor al niet meer een security update kregen. De S9 wordt bijv. nog gebruikt door m'n grootouders.

De vraag is dus eerder wanneer, hoe en wat er kan, gaat of al gebeurd is op je telefoon zonder security updates.
Qin @Jacco01119 december 2023 17:31
En wanneer houden de apps op te werken. Sommige willen dat je een minimale versie/api hebt etc.
dutchgio
@Jacco01119 december 2023 18:42
Waarschijnlijk valt het in de praktijk wel mee. Wel wat onnodig voor zo'n duur toestel dat er maar 1 jaar updates zijn, dat moet echt beter kunnen.
Davidoff1976 @Jacco01119 december 2023 19:14
Ik heb nog nooit meegemaakt, of horen van dat door een security update een probleem is veroorzaakt, al zullen ze best bestaan.

Ik vind persoonlijk dat die updates kolder zijn in zekere zin voor de normale gebruiker, al snap ik wel dat het een goede ontwikkeling is.

Ik wil graag een nieuwsbericht zien, dat iemand al zijn gegevens en bankzaken te grabbel heeft gegooid door een gemiste update of updates die je sowieso niet krijgt?

Ik zie het gewoon niet, en ik hoor er ook niks van m.b.t. slecht update beleid. Het gaat er alleen maar over of je ze krijgt?

En wie zegt dat die update ook zo veilig is? Raar verhaal in ieder geval...

M.b.t. apps die niet meer werken, heeft te maken met de Android versie en niet het update beleid zover ik weet.

[Reactie gewijzigd door Davidoff1976 op 22 juli 2024 13:30]

Jacco011 @Davidoff197620 december 2023 08:12
Ik zou zeggen, doe geen enkele update op je mobiel en verwijder ook even je virusscanner van je PC, want daar krijg je ook updates voor. Dan wachten we tot er wat gebeurt :)

Ik denk niet dat een hack op een mobiel van een simpele burger voor een groot nieuwsbericht zorgt. Ook moet die persoon zelf naar de pers en vele gaan dit uit schaamte niet doen.
Bankgegevens worden vandaag de dag eerder over phising gestolen.

Wat wel groot in het nieuws kwam
Pegasus Spyware.
TriangleDB
Android Pandora heb je thuis zelf ook een smart-TV aan het internet hangen?
banananas @vandeven6620 december 2023 12:16
Heb je dit van Nubia zelf, of gebaseerd op ervaringen uit het verleden?

Check mijn bericht ergens onderaan. Blijkbaar zijn ze van strategie verandert, gelukkig.
Rzarect0r 19 december 2023 16:38
6000mAh :9~

Helaas wel maar 1 jaar OS upgrades en 1 jaar security updates. :(

[Reactie gewijzigd door Rzarect0r op 22 juli 2024 13:30]

banananas @Rzarect0r20 december 2023 19:28
3 jaar*
ZwolschBalletje @Rzarect0r19 december 2023 20:01
Ja, gek eigenlijk dat de keuze voor updates bij de fabrikanten ligt en niet bij de gebruiker.

Je mag me oud noemen, maar ik kan me herinneren dat ik voor mijn pc een update van Windows bestelde bij Microsoft, omdat ik weer bij de tijd wilde zijn. Daar betaalde je toen gewoon voor, je kon prima 1 of 2 updates overslaan en bij de derde denken ‘nu vind ik het de moeite waard’.

Sinds Apple en Microsoft (in die volgorde, if memory serves me well) hun OS updates gratis zijn gaan pushen, is dat de nieuwe standaard geworden. En heb je dus merken die dat niet kunnen bijbenen en bij wie je ‘dus’ met een enkele update blijft zitten.

Het zou best interessant zijn als Nubia na hun reguliere jaar updates, verdere ‘life extension updates’ tegen betaling van enkele tientjes zouden aanbieden. Met een beetje marktaandeel moet je dan best wel een flink deel van je ontwikkelingskosten kunnen terugverdienen, en de consument kan zelf kiezen of die het waard vindt. Alleen is de doorsnee consument het niet meer gewend, dus of die dat nog accepteert…
PvdVen777 @ZwolschBalletje20 december 2023 00:12
Ik denk dat je upgrade bedoeld.

Daarnaast is een PC niet zomaar te vergelijken met een telefoon. PC's zijn zodanig gebouwd dat zaken onderling in forse mate compatibel zijn, zelfs tussen generaties.
Telefoons exhter zijn elk een soort van semi uniek stukje configuratie van hardware. Vandaar dat je voor elke telefoon een eigen custom ROM nodig hebt.
LGMedia 19 december 2023 16:42
Ik vind de resolutie van 2480x116 wel vrij ongebruikelijk. Dat is met recht 'ultrawide'.
SmokeyTheBandit @LGMedia19 december 2023 16:58
Ze zijn een 1 vergeten in het artikel.
Even gauw op de site gekeken en het gaat om : 2480x1116
Brotuck 19 december 2023 16:43
Wat is het updatebeleid voor dit toestel ?
secretqwerty10 @Brotuck19 december 2023 16:57
Slecht. Heb zelf een Red Magic 5S gehad, en software/beveligingsupdates waren few and far between. Maar 1 jaar ongeveer degelijke updates gehad en verder niets.
t_captain @secretqwerty1019 december 2023 19:27
Dan is 679 euro ook niet zo goedkoop. Binnen twee jaar afschrijven naar 0, dat is per jaar niet goedkoper dan een iPhone Pro lijkt me.
Brotuck @t_captain19 december 2023 21:34
Tja dan kijk ik voor ongeveer dezelfde prijs liever naar een Motorola. In mijn ogen vaak een top toestel voor een goede prijs en tegenwoordig twee OS updates en 3 jaar patches. Wel iedere 2 maanden.
Timmy 19 december 2023 16:41
Mooie specs! Maar enig idee wat de update policy voor deze telefoon is? ZTE liet het daar altijd afweten
XelaRetak @Timmy19 december 2023 20:58
1 jaar. Slecht dus, goedkoop komt met compromissen.
banananas @XelaRetak20 december 2023 19:27
3 jaar security*
Inclusief os meegaand
Davidoff1976 19 december 2023 16:41
Mooie telefoon zeg! Vooral het scherm, de randen dus.
Clubbtraxx @Davidoff197619 december 2023 18:43
Ik geloof nooit dat die bezels ZO dun zijn in het echt...
Eerder een marketing plaatje.
Davidoff1976 @Clubbtraxx19 december 2023 19:12
We wachten het af :)
Theelichtje @Clubbtraxx19 december 2023 21:18
Ze zijn dun, maar ook weer niet zo dun als op het plaatje:

https://www.youtube.com/watch?v=ZvrPtXUrPmg
Clubbtraxx @Theelichtje19 december 2023 21:54
Dacht ik al... Wat niet wegneemt dat ze inderdaad best dun zijn.
Dunner dan ik had verwacht eigenlijk. Mooi scherm zonder notch en gaten!
ocn 19 december 2023 17:05
Hoeveel SIM slots? eSIM?
HakanX @ocn19 december 2023 18:55
Er staat niks over in de specs. Ook niks over 3,5mm en microsd slot. Verder beginnen ze direct al met €120 korting op de duurste versie. Dus hebben zelf ook door dat ze te duur zijn.
Verwijderd @ocn20 december 2023 17:25
Net gezocht, het is 2x Nano-SIM, dus geen eSIM.
Schumi_wk 19 december 2023 18:05
Heb de Z50 ultra laten overkomen en ben heel erg tevreden van de telefoon. Volledig scherm, goeie software en de eerste telefoon waar mensen vroegen welke smartphone ik had.
Enkel de updates zijn inderdaad iets minder, heb er een stuk of 6 gehad en huidige beveiligingsdatum is 1 oktober.

Heb de Xiaomi 11 ultra gehad en deze krijgt ook maar om de 3 maanden updates, natuurlijk wel over een iets langere periode.
Even de kat uit de boom kijken en misschien de Z50 te koop plaatsen en deze aanschaffen.
Theelichtje @Schumi_wk19 december 2023 21:16
Mogelijk heb ik tegen die tijd wel interesse in je Z50 ;)
Roel1966 19 december 2023 23:47
Ik ken het merk Nubia verder niet maar voor wat ik zo lees bieden ze toch best wel een tamelijke high-end smartphone voor een redelijke prijs. Opvallend vind ik ook wel het best grote 6.8 inch scherm waarvoor je bij de Samsung Ultra serie vaak meer als het dubbele kwijt bent qua prijs.
dutchgio
@Roel196620 december 2023 09:51
Het is een submerk van het bekendere ZTE.
Roel1966 @dutchgio20 december 2023 17:42
Ow oke, ja ZTE komt mij wel dan bekender voor.

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