Redmagic 7S Pro komt in augustus ook naar Europa

De Redmagic 7S Pro was al beschikbaar in China, maar is nu ook voor de Europese markt aangekondigd. De smartphone moet vanaf augustus ook hier verkrijgbaar zijn. Het topmodel krijgt 18GB ram en gaat 950 euro kosten.

Nubia Technology brengt zijn smartphones doorgaans eerst in eigen land uit, voordat de smartphones buiten China beschikbaar worden. Dat geldt ook voor de Redmagic 7S Pro. Het model is een krachtigere versie van de Redmagic 7 Pro en uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1-processor.

Opvallend is dat de smartphone is uitgerust met actieve koeling. Een kleine fan moet de telefoon van extra koeling voorzien. Daar voegt de fabrikant ook nog een vaporchamber en een liquid cooling heatsink aan toe. Al deze extra koeling moet de smartphone extra geschikt maken voor gamers volgens de fabrikant.

Om deze reden zijn er ook extra knoppen aan de zijkant van de telefoon toegevoegd, die kunnen worden gebruikt als schouderknoppen tijdens het gamen in de horizontale stand. Verder heeft de Redmagic 7S Pro een 6,8"-amoleddisplay met een resolutie van 1080x2400. De verversingssnelheid van het scherm is 120hz. De 5000mAh-accu kan met 65W worden opgeladen via de usb-type-c-connector. De Redmagic 7S Pro kan niet draadloos worden opgeladen.

De smartphone heeft verschillende uitvoeringen. De goedkoopste variant heeft 12GB ram en 256GB opslagruimte en kost 780 euro. Het duurste model met 18GB ram kost 950 euro. De telefoon komt beschikbaar in zilver en zwart.