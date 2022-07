Aankomende OnePlus 10T krijgt geen alertslider

OnePlus heeft bij zijn aankomende 10T-smartphone geen alertslider ingebouwd. Het bedrijf motiveert de keuze door te stellen dat de ruimte nodig is voor een grotere accu, sneller laden en een betere antenne. Ook het Hasselblad-merk op de camera zal afwezig zijn.

Om de alertslider te houden, had OnePlus het moederbord moeten stapelen, wat het apparaat dikker zou maken, zo verklaart OnePlus-hoofdontwerper Hope Liu. Dat wilde het bedrijf niet. De slider neemt 30 vierkante millimeter in beslag aan de binnenkant, wat volgens Liu 'relatief veel' is. Het koos voor verwijdering om 'zeker te zijn dat de telefoon presteert op de gebieden die onze gebruikers het belangrijkst vinden'.

Met de alertslider kunnen gebruikers de telefoon op stil, trillen en luid zetten zonder dat de telefoon de broekzak hoeft te verlaten. OnePlus is de enige Android-smartphone met deze functie. Apples iPhones hebben dergelijke sliders ook. De OnePlus-smartphones hebben de slider sinds de OnePlus 2 uit 2015.

De motivatie voor het weglaten van het Hasselblad-merk aan de achterzijde van de telefoon ligt meer bij het kostenplaatje. OnePlus 'wilde een ultieme performance flagship smartphone bieden op het uitgekozen prijspunt'. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend.

Wel is op cameragebied bekend dat de hoofdcamera een 50-megapixelsensor is, een Sony IMX766. Deze zal 10bits-kleuren vastleggen en 'verbeterde hdr-fotografie' bieden. Ook OnePlus zijn implementatie van nachtmodus is weer aanwezig.

Verder zegt Liu tegen The Verge dat de display 6,7 inch in diagonaal is, maar de resolutie en refreshrate zijn nog niet bekend. De verwante 10R en 10 Pro hebben beide 120Hz-displays en resoluties van respectievelijk 1080p en 1440p. Verder was al bekend dat de telefoon een Snapdragon 8+ Gen 1 krijgt. Meer informatie vanuit OnePlus volgt in ieder geval tijdens het officiële releasemoment op 3 augustus om 4 uur 's middags Nederlandse tijd.

Ook doen er geruchten de ronde over de specs van de 10 Pro. Er wordt door een doorgaans betrouwbare Chinese leaker op Weibo gesproken van de mogelijkheid om op maximaal 150W te laden. De accucapaciteit bedraagt 4800mAh, claimt deze persoon, en het scherm zou een 120Hz-snelheid krijgen met 1080p-resolutie.