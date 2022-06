Gerucht: OnePlus 10T krijgt Snapdragon 8+ Gen 1-soc en 150W-snelladen

De komende OnePlus 10T-smartphone krijgt mogelijk een Snapdragon 8+ Gen 1-soc. Dat claimt een Chinese leaker op Weibo. De telefoon zou ook kunnen opladen op 150W, waar de huidige OnePlus 10 Pro kan snelladen met maximaal 80W.

De OnePlus 10T zou onder meer beschikken over een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, schrijft Digital Chat Station op Weibo. Die Chinese leaker deelt vaker vroegtijdig correcte informatie over smartphones. De Snapdragon 8+ Gen 1 heeft hogere kloksnelheden dan de gewone Snapdragon 8 Gen 1 en wordt op 4nm geproduceerd door TSMC in plaats van door Samsung. De nieuwe smartphone krijgt volgens de leaker ook een betere snellaadtechniek, met een vermogen van maximaal 150W via een meegeleverde oplader. De accucapaciteit bedraagt 4800mAh, claimt de leaker.

Verder zou de smartphone een 6,67"-oledscherm met een refreshrate van 120Hz en een 1080p-resolutie krijgen. De 16-megapixelcamera zit daarbij in een punch-hole in het scherm en aan de achterkant komen een primaire 50-megapixelcamera, een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een dieptesensor van 2 megapixel. Het is niet bekend wanneer de telefoon precies uitkomt, maar vermoedelijk gebeurt dat dit najaar.