OnePlus draait release Android 12-update voor OnePlus 9 en 9 Pro terug

OnePlus stopt met de release van Android 12-update OxygenOS 12 weer terug na uiteenlopende technische problemen. De smartphonefabrikant belooft 'zo snel mogelijk' een verbeterde versie van het besturingssysteem uit te brengen.

OxygenOS 12 op basis van de codebase van OPPO's ColorOS moest de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro van Android 12 voorzien. Direct na de initiële release van het besturingssysteem eerder deze week meldden gebruikers onder meer via het Tweakers-forum uiteenlopende technische problemen. Ook is er kritiek op de overname van veel visuele eigenschappen van ColorOS, al is dat vermoedelijk niet de reden voor OnePlus om de uitrol van Android 12 te stoppen.

OnePlus zegt in een statement tegenover Android Police: "We zijn op de hoogte van de problemen die de OxygenOS 12-update veroorzaakt en ons softwareteam werkt aan een oplossing. We staken de release van deze software-update en brengen zo snel mogelijk een nieuwe versie uit."