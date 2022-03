OPPO onthult ColorOS 12 voor Chinese OPPO- en OnePlus-smartphones

OPPO heeft het op Android 12-gebaseerde ColorOS 12 onthuld, dat later dit jaar middels een open bèta in China naar smartphones van OPPO en OnePlus zal komen. De upgrade heeft een gewijzigd ontwerp met nieuwe icoontjes, meer witruimte en vernieuwde animaties.

Het nieuwe ontwerp van ColorOS 12 verlaagt de informatiedichtheid en maakt meer gebruik van verschillende kleuren om zo informatie duidelijker weer te geven voor gebruikers. De verschillende kleuren moeten gebruikers helpen het verschil te zien tussen belangrijke en minder belangrijke informatie. Het nieuwe besturingssysteem krijgt daarnaast Omoji's, avatars die gezichtsuitdrukkingen kunnen weergeven en bijvoorbeeld in videobelapps gebruikt kunnen worden.

ColorOS voegt volgens XDA Developers daarnaast meer gestures toe, zodat gebruikers met handbewegingen binnen apps kunnen schakelen tussen fullscreenapps en apps in losse vensters. De upgrade brengt ook een nieuwe Cross-Screen Interconnection-functie mee, die de verbinding tussen smartphone en pc beter moet maken. Zo kunnen gebruikers documenten aanpassen op de pc die op een smartphone zijn opgeslagen en kunnen ze hun smartphone besturen vanaf de pc.

Een andere nieuwe functie is Smart Sidebar 2.0 met zes nieuwe functies, zoals het laten afspelen van muziek of het vergelijken van prijzen van webwinkels. Met de nieuwe Car Screen Projection-functie kunnen gebruikers weer hun smartphone koppelen aan een auto.

De upgrade krijgt verder driehonderd verbeterde animaties zodat het besturingssysteem soepeler aanvoelt. Ook is er een nieuwe AI-engine die stutter tegen moet gaan tijdens het gebruik van de smartphone. Tot slot verwijdert de upgrade metadata van gedeelde foto's en video's om de privacy van de gebruiker te kunnen waarborgen.

De ColorOS 12-upgrade verschijnt volgende maand in China als open bèta voor OPPO's Find X3- en OnePlus' 9-smartphones. In november krijgen Find X2- en Reno6- modellen de open bèta-upgrade, een maand later volgen Ace2-, Reno5-, K9- en A95-modellen. In de eerste helft van 2022 komen er nog meer smartphones, waaronder OnePlus 7-modellen en Reno3-smartphones.

Chinese OnePlus-smartphones krijgen sinds maart ColorOS mee, de fabrikant zei destijds dat buiten China OxygenOS gebruikt zou blijven. In juli zeiden de twee bedrijven wel hun codebase te gaan integreren.