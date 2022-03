Alphabets Taara heeft bij test 700TB via lasers over Congo-rivier verstuurd

Bij een test met lasercommunicatie in de Republiek Congo en de Democratische Republiek Congo heeft Project Taara van Alphabet bijna 700TB aan data in twintig dagen getransporteerd tussen Brazzaville en Kinshasa, de twee hoofdsteden die worden gescheiden door de Congo-rivier.

De uptime van de laserlink die Project Taara legde tussen Brazzaville en Kinshasa bedroeg 99,9 procent, meldt Alphabet. De twee hoofdsteden liggen 4,8 kilometer van elkaar verwijderd, de ene in de Republiek Congo, de andere in de Democratische Republiek Congo. Volgens Alphabet is internet in Kinshasa echter vijf keer zo duur als in Brazzaville omdat de glasvezelverbinding vanaf Brazzaville dankzij de tussenliggende brede Congo-rivier 400 kilometer omgeleid moet worden.

Het project test daarom de inzet van optische communicatie op basis van lasers om de afstand te overbruggen en een breedbandverbinding op te zetten. De techniek die Taara gebruikt is in staat om een bandbreedte van 20Gbit/s te bewerkstelligen en een enkele link heeft een bereik van 20 kilometer. De techniek zou een goedkope draadloze verlenging van glasvezel mogelijk maken tussen twee punten die gescheiden zijn door moeilijk of duur te overbruggen obstakels zoals bossen, watermassa's of treinrails.

Taara claimt stappen gezet te hebben wat betreft het opzetten van verbindingen en het aanpassen van omgevingsfactoren. Onder andere het aanpassen van het spiegelmechanisme voor het richten zou daarbij geholpen hebben. Het project beschrijft het richten van de lichtbundel met de dikte van een eetstokje over een afstand van 10 kilometer op een doelwit van 5 centimeter. Het systeem kan de kracht van de laser automatisch aanpassen aan de omstandigheden zoals lichte regen. Als de bundel onderbroken wordt, verliest het systeem de verbinding en plekken met veel mist zijn volgens het project bijvoorbeeld niet geschikt.

Alphabet heeft ervaring met lasercommunicatie opgedaan als onderdeel van Project Loon. Bij dat project testte het bedrijf de inzet van ballonnen om afgelegen gebieden van internet te voorzien. Begin dit jaar schrapte Alphabet dat project vanwege de hoge kosten.