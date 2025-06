Alphabet brengt Project Taara onder in spin-off

Alphabet gaat onderzoeksproject Project Taara, dat internet via lasercommunicatie mogelijk maakt, onderbrengen in een spin-off. De afdeling zal hierdoor sneller geld kunnen ophalen, maar ook makkelijker investeerders kunnen aantrekken en sneller kunnen opschalen.

De Financial Times schrijft dat Taara ongeveer 24 medewerkers telt en dat er momenteel heel wat nieuwe medewerkers worden aangenomen. Alphabet blijft een aandeelhouder van de spin-off, maar het internetbedrijf kan nu ook geld via andere investeerders aantrekken. General manager Mahesh Krishnaswamy stelt tegen de zakenkrant dat er momenteel gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een zeer kleine fotonische chip die de spiegels en lenzen van de huidige apparatuur overbodig maakt en meerdere verbindingen per zender mogelijk maakt. Het is niet duidelijk wanneer deze nieuwe chip moet verschijnen.

Taara is momenteel actief in twaalf landen, waaronder India en enkele Afrikaanse landen. Dankzij de techniek is het mogelijk om optische internetcommunicatie op basis van lasers op te zetten en grotere afstanden te overbruggen. De sensoren van Taara ondersteunen een bandbreedte van 20Gbit/s over een afstand van 20 kilometer. In 2021 had Taara bijna 700TB aan data in twintig dagen getransporteerd tussen Brazzaville en Kinshasa. De techniek maakt een goedkope draadloze verlenging van glasvezelverbindingen mogelijk tussen twee punten die gescheiden zijn door moeilijk of duur te overbruggen obstakels zoals bossen, watermassa's of treinrails. Het project richt zich voornamelijk op telecomproviders die hun internetnetwerk willen uitbreiden naar afgelegen gebieden of naar dichtbebouwde omgevingen waar internetkabels leggen zeer duur of onmogelijk wordt geacht.

Taara is voortgevloeid uit Project Loon. Dat was een project van Google dat in 2021 werd stopgezet waarbij er ballonnen werden gebruikt om afgelegen gebieden te voorzien van internet via 4G-technologie. Zowel Project Loon als Taara waren onderdeel van Google X: een experimentele onderzoeksafdeling binnen Google.