EU-landen dienen klacht in tegen Rusland wegens verstoring satellieten

Acht Europese landen, waaronder Nederland, hebben een klacht ingediend bij de Verenigde Naties over ‘aanhoudende’ Russische verstoringen van Europese satellietcommunicatie. Nog eens zeventien EU-landen en het Verenigd Koninkrijk ondersteunen de klacht.

De klacht werd ondertekend door Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Oekraïne, Finland en Frankrijk. Ze werd ingediend bij de International Telecommunications Union. Dat is een VN-afdeling die de internationale samenwerking op het gebied van telecommunicatie en informatietechnologie coördineert.

De aangifte verwijst naar verstoringen bij Europese satellieten die Europese landen het afgelopen jaar hebben ondervonden. De satellieten zijn van Eutelsat en SES en worden onder andere gebruikt voor radio- en televisiecommunicatie, maar ook voor navigatie in de luchtvaart. Zowel het Franse Eutelsat als het Luxemburgse SES hebben de storingen onderzocht en hebben volgens Nieuwsuur geconcludeerd dat die uit Rusland afkomstig waren. Het ruimtemonitoringstation in het Duitse Leeheim bevestigt dit en claimt dat de verstoringen uit het door Rusland bezette schiereiland Krim en de Russische enclave Kaliningrad komen.

Rusland zou in eerdere brieven aan de Verenigde Naties de betrokkenheid bij de verstoringen ontkend hebben. Het land ging niet in op uitnodigingen om in gesprek te gaan met de getroffen landen. Een van de opvallendste verstoringen vond volgens Nieuwsuur begin 2024 plaats. Toen werd duidelijk dat hackers een Russisch propagandafilmpje op televisiezender BabyTV hebben kunnen afspelen door het hacken van het Europese satellietbedrijf Eutelsat.