RDI wijst vergunningaanvraag Starlink voor internet Bonaire en Sint Eustatius af

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur wijst een vergunningsverzoek af van Starlink voor het leveren van internet op Bonaire, Sint Eustatius en Saba omdat het bedrijf niet bij de lokale Kamer van Koophandel BES staat ingeschreven.

Bron: Starlink

Starlink werd in juli van 2024 verzocht om te stoppen met het aanbieden van satellietinternet op de eilanden. Het bedrijf beschikte toen niet over de vereiste concessie, ofwel een bepaald soort vergunning vanuit de overheid. Volgens de Rijksdienst Caribisch Nederland diende Starlink kort daarna een concessieaanvraag in, maar die is afgewezen.

Een van de voorwaarden voor een dergelijke concessie is dat het betreffende bedrijf ingeschreven staat bij de lokale Kamer van Koophandel. Dit heeft Starlink volgens de overheid 'nog niet afgerond' en daarom kan het dochterbedrijf van SpaceX geen toestemming krijgen om zijn diensten op de eilanden te leveren. Het is niet duidelijk of Starlink het proces van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel BES al gestart heeft. Het bedrijf kan na de inschrijving opnieuw een concessieaanvraag indienen.

Overigens mag de satellietinternetdienst al wel zonder concessie internet aanbieden aan 'buitenlandse schepen en vliegtuigen, en rampenteams die de overheid bij calamiteiten zoals orkanen aanwijst'. De concessieaanvraag heeft dus specifiek betrekking op het leveren van internet aan particulieren en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.