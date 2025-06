Nederlands kabinet wil dat RDI controleert of smartphones genoeg updates krijgen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur wordt de Nederlandse toezichthouder voor de Verordening cyberweerbaarheid. Dat meldt het kabinet in een wetsvoorstel. Deze wet verplicht cybersecurityeisen voor hardware- en softwareproducten, zoals beveiligingsupdates.

Onder het wetsvoorstel mag de RDI boetes uitdelen aan bedrijven die zich niet houden aan de Verordening cyberweerbaarheid. Deze Europese wet, ook wel bekend als Cyber Resilience Act, verplicht dat fabrikanten van 'producten met digitale elementen' aan bepaalde cybersecurityeisen voldoen. Zo moeten smartphones en andere techproducten minimaal vijf jaar beveiligingsupdates krijgen. Deze verplichting geldt pas vanaf 11 december 2027.

Ruim een jaar eerder, vanaf 11 september 2026, gaat voor fabrikanten een verplichting in om actief uitgebuite kwetsbaarheden en 'ernstige incidenten' te melden. Als het aan het kabinet ligt, moet dit bij het Nationaal Cyber Security Centrum.

De Cyber Resilience Act is vorig jaar aangenomen door de Europese Unie. Het wetsvoorstel heet de Uitvoeringswet Verordening cyberweerbaarheid en regelt de Nederlandse uitvoering en handhaving van de Act. De wet is op dit moment in internetconsultatie: mensen en organisaties kunnen tot 4 april reageren.