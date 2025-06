Europese Cyber Resilience Act is in werking getreden

De Europese Cyber Resilience Act, ofwel CRA, is dinsdag in werking getreden. De wet verplicht techproducenten onder meer om hardware en software die verbonden zijn met het internet vijf jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur schrijft dat met de inwerkingtreding van de CRA 'de officiële richtlijnen en tijdschema's vastgesteld' zijn. De Europese lidstaten kunnen nu zelf toezichthouders aanstellen. Daarnaast begint de Europese Commissie met het 'formuleren van implementatiewetgeving en het laten opstellen van noodzakelijke standaarden en eisen'.

Fabrikanten hoeven nog niet aan de nieuwe wet te voldoen, ook al is de CRA in werking getreden. De volledige naleving van de wet is verplicht vanaf 11 december 2027. Vanaf 11 juni 2026 geldt er wel al een meldplicht voor fabrikanten als ze een groot beveiligingslek in hun hardware of software ontdekken, staat in een oktober gepubliceerde wettekst.