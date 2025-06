DrayTek-routers herstarten door misbruik van kwetsbaarheid waar patch van uit is

Verschillende Nederlandse virtuele providers melden problemen met herstartende DrayTek-routers, die volgens de importeur komen doordat er 'wereldwijd misbruik' wordt gemaakt van een kwetsbaarheid. DrayTek bracht in oktober patches uit voor de kwetsbaarheden.

Vooral zakelijke providers melden de problemen, zoals Internet Diensten Texel en IP ONE. De problemen treden op bij verschillende DrayTek Vigor-routers. De twee providers melden op basis van de Nederlandse DrayTek-leverancier dat er 'wereldwijd misbruik wordt gemaakt' van kwetsbaarheden in DrayTek-routers met verouderde firmware. Daarbij 'bestaat de kans' dat de routers herstarten.

DrayTek publiceerde begin maart een adviesbericht over de kwetsbaarheden, waarin klanten eraan werden herinnerd dat er updates beschikbaar zijn. De problemen van de herstartende modems bij Nederlandse providers lijken van de laatste dagen te zijn. De problemen werden in oktober voor het eerst bekendgemaakt en gepatcht. Gebruikers met routers waarvan de ondersteuning is verlopen en dus geen firmwareupdates meer ontvangen, krijgen het advies SSL VPN en WAN-remotetoegang uit te schakelen, of een WAN-accesslist te gebruiken.