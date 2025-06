Kwetsbaarheid in Kubernetes-Ingress-controller laat hackers clusters overnemen

Beveiligingsonderzoekers van Wiz hebben vijf ernstige kwetsbaarheden gevonden in de Ingress NGINX Controller voor Kubernetes. De belangrijkste kwetsbaarheid heeft een CVSS-score van 9.8 gekregen.

De verzameling kwetsbaarheden, gezamenlijk ‘IngressNightmare’ genoemd, maakt het mogelijk voor aanvallers om zonder authenticatie code uit te voeren op kwetsbare systemen. De kwetsbaarheden zijn vooral gevaarlijk omdat ze de admission controller component treffen, die zonder authenticatie via het netwerk bereikbaar is. Volgens Wiz is ongeveer 43 procent van alle cloudomgevingen kwetsbaar. Meer dan 6500 clusters die de component aan het internet blootstellen lopen direct gevaar.

Een aanvaller kan via het versturen van een gemanipuleerd ingress object willekeurige NGINX-configuraties injecteren. Dit kan leiden tot code-uitvoering binnen de Ingress NGINX Controller-pod. Door de verhoogde rechten van de admission controller kan een aanvaller vervolgens toegang krijgen tot alle secrets in het cluster, wat uiteindelijk tot een volledige overname kan leiden. Het Kubernetes Security Response Committee heeft patches uitgebracht in versies 1.12.1, 1.11.5 en 1.10.7 van de Ingress NGINX Controller.