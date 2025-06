Windows bevat acht jaar oude kwetsbaarheid, Microsoft werkt nog niet aan patch

Windows bevat al acht jaar een kwetsbaarheid die actief misbruikt wordt. Dat hebben beveiligingsonderzoekers van Trend Micro ontdekt. Microsoft heeft echter nog geen oplossing gemaakt en geeft daaraan ook niet direct prioriteit.

De kwetsbaarheid in kwestie laat aanvallers verborgen malafide commando's uitvoeren op machines van slachtoffers, schrijft Trend Zero Day Initiative op zijn blog. Concreet worden hiervoor .lnk-shortcutbestanden gebruikt, die lijken te verwijzen naar legitieme bestanden. In werkelijkheid bevatten ze extra instructies om malware te downloaden of uit te voeren. Normaal gesproken zou zoiets zichtbaar zijn, maar Noord-Koreaanse aanvallers hebben volgens Trend Micro megabytes aan witte ruimte toegevoegd aan de command-line arguments. Daardoor is de aanval niet zichtbaar voor gebruikers.

Vermoedelijk wordt de aanval al sinds 2017 gebruikt. De onderzoekers hebben naar eigen zeggen krap duizend malafide .lnk-bestanden gevonden, maar vermoeden dat er nog veel meer in het wild rondzwerven. De onderzoekers zeggen verder dat zeker elf door staten gesponsorde groeperingen de kwetsbaarheid misbruikt hebben. Hun doelwitten bestaan uit organisaties in branches als overheid, financiële dienstverlening, telecommunicatie, defensie en de energiesector in Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika en Australië.

Trend Micro heeft Microsoft in september 2024 op de hoogte gesteld van het probleem. "Microsoft heeft de ernst als laag geclassificeerd en gaat dit niet in de nabije toekomst patchen." Dat is voor het bedrijf reden geweest om het probleem publiekelijk te delen. Volgens de onderzoekers vormt de kwetsbaarheid 'een significant risico voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data die beheerd worden door overheden, kritieke infrastructuren en private organisaties wereldwijd'.

Microsoft bevestigt tegenover The Register dat de kwetsbaarheid gemeld is. Daar noemt het bedrijf het een gebruikersinterfaceprobleem. "Hoewel de UI-ervaring in het rapport volgens onze richtlijnen voor ernstclassificatie niet voldoet aan onze criteria om direct opgepakt te worden, zullen we overwegen om dit in een toekomstige featurerelease aan te pakken", aldus de woordvoerder. De woordvoerder adviseert gebruikers verder om voorzichtig te zijn met het downloaden van bestanden van onbekende bronnen.