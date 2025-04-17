Snipping Tool voor Windows 11 krijgt functie om tekst op je scherm te kopiëren

De Snipping Tool in Windows 11 krijgt binnenkort een tekstextractor. Daarmee kunnen gebruikers gemakkelijker zichtbare tekst op hun scherm kopiëren. De functie is vanaf nu beschikbaar als bèta en komt later beschikbaar voor iedereen.

Windows 11 Snipping Tool Text Extractor
Bron: Microsoft

Microsoft is begonnen met het uitrollen van de nieuwe functie naar Windows Insider-gebruikers in de Canary- en Dev-kanalen. De functie zit in Snipping Tool-versie 11.2503.27.0. Gebruikers die toegang hebben tot de testversie, kunnen de tekstextractor gebruiken door de Snipping Tool te openen met de toetsenbordcombinatie 'Win + Shift + S'.

De Snipping Tool bevat na de update een nieuw Text Extractor-icoontje, waarmee gebruikers tekst op hun scherm kunnen selecteren. Vervolgens kan die geselecteerde tekst gekopieerd worden naar het klembord van de gebruiker. Er zijn ook extra opties, bijvoorbeeld om regelafbrekingen te verwijderen en geselecteerde tekst automatisch te kopiëren, zonder dat daarvoor extra muisklikken nodig zijn.

Microsoft vraagt Windows 11 Insiders om feedback over de nieuwe Snipping Tool-feature te geven. Dat kan via de feedbackhub, die geopend kan worden via de toetsencombinatie 'Win + F'. Het is niet bekend wanneer de tekstextractor precies beschikbaar komt voor alle gebruikers.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 11:24 45

17-04-2025 • 11:24

45

Lees meer

Microsoft Windows 11 Pro

vanaf € 144,98

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Microsoft Windows 11 Home

vanaf € 117,90

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Leaker: Windows 11 krijgt optie om positie systeemindicatoren te wijzigen
Leaker: Windows 11 krijgt optie om positie systeemindicatoren te wijzigen Nieuws van 21 juni 2025
Windows 11-startmenu krijgt mogelijkheid om apps met een klik te installeren
Windows 11-startmenu krijgt mogelijkheid om apps met een klik te installeren Nieuws van 9 mei 2025
Microsoft werkt aan AI-agent voor het instellingenmenu van Copilot+-pc's
Microsoft werkt aan AI-agent voor het instellingenmenu van Copilot+-pc's Nieuws van 6 mei 2025
Onderzoeker: Windows-update voor 'inetpub'-map veroorzaakt beveiligingsprobleem
Onderzoeker: Windows-update voor 'inetpub'-map veroorzaakt beveiligingsprobleem Nieuws van 24 april 2025
Microsoft waarschuwt voor crashende pc's na aprilupdate
Microsoft waarschuwt voor crashende pc's na aprilupdate Nieuws van 16 april 2025
Microsoft maakt omstreden Recall-functie beschikbaar voor testers
Microsoft maakt omstreden Recall-functie beschikbaar voor testers Nieuws van 11 april 2025
Microsoft dicht actief misbruikte zeroday in Windows
Microsoft dicht actief misbruikte zeroday in Windows Nieuws van 10 april 2025
Nieuw Windows 11-startmenu maakt het mogelijk aanbevelingen te verwijderen
Nieuw Windows 11-startmenu maakt het mogelijk aanbevelingen te verwijderen Nieuws van 4 april 2025
Windows 11 is in Nederland voor het eerst groter dan Windows 10
Windows 11 is in Nederland voor het eerst groter dan Windows 10 Nieuws van 4 april 2025
Windows 11 Enterprise ondersteunt nu updates zonder reboot
Windows 11 Enterprise ondersteunt nu updates zonder reboot Nieuws van 3 april 2025
Microsoft brengt extra Copilot+-functies naar AMD- en Intel-pc's met npu
Microsoft brengt extra Copilot+-functies naar AMD- en Intel-pc's met npu Nieuws van 1 april 2025
Microsoft verwijdert de :( in nieuw ontwerp 'blue screen of death'
Microsoft verwijdert de :( in nieuw ontwerp 'blue screen of death' Nieuws van 31 maart 2025
Microsoft test herstelfunctie voor Windows-pc's die niet willen opstarten
Microsoft test herstelfunctie voor Windows-pc's die niet willen opstarten Nieuws van 30 maart 2025
Microsoft verwijdert script voor installeren Windows 11 zonder account
Microsoft verwijdert script voor installeren Windows 11 zonder account Nieuws van 30 maart 2025
Microsoft gaat aankomende Windows 11-features op aparte online roadmap tonen
Microsoft gaat aankomende Windows 11-features op aparte online roadmap tonen Nieuws van 28 maart 2025
Windows bevat acht jaar oude kwetsbaarheid, Microsoft werkt nog niet aan patch
Windows bevat acht jaar oude kwetsbaarheid, Microsoft werkt nog niet aan patch Nieuws van 20 maart 2025
Meer producten en artikelen
Besturingssystemen Microsoft Windows

Reacties (45)

-Moderatie-faq
45
44
17
1
0
25
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
DDX 17 april 2025 11:39
Dit zit er toch al een tijdje in ?

Hier bericht uit oktober 2024 waarin ze het uitleggen :
https://www.howtogeek.com...rom-images-on-windows-11/
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @DDX17 april 2025 11:43
Dat is een andere feature, waarbij je eerst een daadwerkelijke screenshot moet nemen en die afbeelding vervolgens moet openen. Dan pas kun je de tekst eruit halen. Dat kan nu dus direct vanuit de Snipping Tool, zonder eerst een screenshot te nemen en dus met minder tussenstappen :)

Edit: ik pas de kop iets aan om het verschil wat duidelijker te maken

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 17 april 2025 11:48]

The Zep Man
@AverageNL17 april 2025 11:53
Dat is een andere feature, waarbij je eerst een daadwerkelijke screenshot moet nemen en die afbeelding vervolgens moet openen. Dan pas kun je de tekst eruit halen. Dat kan nu dus direct vanuit de Snipping Tool, zonder eerst een screenshot te nemen en dus met minder tussenstappen :)
Als dat werkt zoals op de afbeelding dan is het eigenlijk gewoon een screenshot maken zonder de afbeelding op het klembord te plaatsen en ter plekke uit die afbeelding de tekst halen (op dezelfde positie als waar het betreffende venster met inhoud staat). Een prima gebruiksvriendelijkheidsverbetering, maar niet echt iets wereldschokkends gezien de bestaande functionaliteit eigenlijk al bestaat.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 april 2025 11:54]

CapnCrinkle @The Zep Man17 april 2025 12:56
Toch ergens wel handig hoor.
Er zijn plekken waar je óf totaal niet kunt zien wat je selecteert (Slechte styling op websites) of ze user selection disabled hebben zonder na te denken over te gevolgen (vanwege b.v. een dragscroll plugin of whatever).

In die situaties is iets als dit ideal.

Ik gok eventjes dat dit ook voorkomt dat er "trash" bij je copy-action wordt ingebracht, iets wat veel websites ongevraagd doen. (Vaak onschuldig, zoals de bronvermelding)
Tenslotte kan ik als website gewoon zorgen dat jij iets in je klembord krijgt waar je helemaal niet om vroeg (tenzij je JS uit hebt staan, wat 90% van de websites sloopt tegenwoordig).
vlaaing peerd @CapnCrinkle17 april 2025 13:32
In situaties waar je collega's hebt die altijd een screenshot van een referentie/serienummer sturen ipv het nummer in tekst, ook erg handig.

De grote vraag die niemand stelt is, werkt dit ook op botcheck tekst?
Jpiek @vlaaing peerd17 april 2025 21:32
Yep, of van een paar excelkolommen. Wie denken ze daar een plezier mee te doen...

Doe je het omgekeerd :
"Kan je niet alleen tekst sturen !?!"
The Zep Man
@CapnCrinkle17 april 2025 13:48
Toch ergens wel handig hoor.
Er zijn plekken waar je óf totaal niet kunt zien wat je selecteert (Slechte styling op websites) of ze user selection disabled hebben zonder na te denken over te gevolgen (vanwege b.v. een dragscroll plugin of whatever).
Als je het op je scherm kan zien: SUPER ("Windows teken") + SHIFT + S. Windows maakt dan eerst een screenshot van het volledige framebuffer waar je vervolgens een selectie uit kan maken. Er is geen site die daar wat tegen kan doen.

Natuurlijk kan je ook gewoon iets als reader view in Firefox gebruiken. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 april 2025 13:49]

EnigmaNL @AverageNL17 april 2025 14:26
Oftewel de "Text Extractor" van PowerToys?
Arjan P @EnigmaNL18 april 2025 01:04
Ja, precies. Scheelt 1 letter: WIN+SHIFT+T
Seamonstah @DDX17 april 2025 11:41
Ja, gebruik deze functie zelf ook al maanden, dit zat er (bij sommigen) al lang in.
maartenvdezz 17 april 2025 11:26
Werd tijd! Ik vind t in MacOS geweldig en miste het behoorlijk in Windows!
B_FORCE @maartenvdezz17 april 2025 11:50
Oprechte vraag, maar in welk scenario is dit precies handig?

Tekst zelf valt namelijk altijd te kopiëren.
De meeste PDF viewers kunnen vaak ook tekst selecteren.

Dus wat overblijft zijn plaatjes met tekst erin.
Ik vind het lastig voor te stellen dat iemand op dagelijkse basis zoveel tekst uit plaatjes moet halen?
Christoxz @B_FORCE17 april 2025 12:05
Het kan ook een gemis zijn, zonder het elke dag te hoeven/willen gebruiken.

Plaatjes met tekst, PDF met 'outlined fonts', maar bijvoorbeeld ook presentaties via Teams (zie afbeelding artikel), of tekst & code uit een YouTube video.
AibohphobiA BoB @B_FORCE17 april 2025 12:07
Soms is er tekst in een afbeelding die je wil hebben, maar het kan ook zijn dat je een uitsnede van een tekst nodig hebt. Als je dan de normale kopieerfunctie gebruikt krijg je vaak ook alles wat er links en rechts zit bij.
dasiro @B_FORCE17 april 2025 12:19
PDF's zijn vaak afschuwelijk opgemaakt waardoor je tekst compleet uit volgorde wordt gekopieerd :(
P_Tingen @B_FORCE17 april 2025 15:28
Sommige websites hebben geblokkeerd dat je er tekst kan selecteren en dan is dit wel weer handig
B_FORCE @P_Tingen17 april 2025 15:53
Daar zijn addons voor om dat weer werkend te krijgen ;) :)
(bv allow right-click)
Goffo @B_FORCE17 april 2025 12:22
Online examen vragen waarbij tekst selecteren uitgezet is te kopieëren en in je AI chat tool van toepassing te delen voor wat onderbouwing of duiding ;)
watercoolertje @B_FORCE17 april 2025 12:38
Heerlijk voor codes op blikjes/flyers (om game(item)s te unlocken) zonder dat ik die over hoef te typen :)

Hoeft van mij niet perse standaard in windows, doe het sneller op mijn telefoon waar ik de foto ook mee maak...
Trekhaek @watercoolertje17 april 2025 12:55
Hoe maak je dan met je pc/laptop foto's?
watercoolertje @Trekhaek17 april 2025 13:28
Met een webcam als je dat zou willen :)

Mijn kanttekening is echter dat ik dat dus juist niet op de PC/laptop doe/hoef maar juist op mijn telefoon.

Ik reageerde dan ook op de vraag:
Ik vind het lastig voor te stellen dat iemand op dagelijkse basis zoveel tekst uit plaatjes moet halen?
Blokker_1999
@B_FORCE17 april 2025 12:45
Neem nu een applicatie die een foutboodschap geeft waarbij de tekst niet in een veld staat waarin je de tekst kunt selecteren om te kopieeren. Of wat dacht je van een afbeelding die iemand anders je doorstuurt of die je op internet tegenkomt?

Op dagelijkse basis? Neen, maar ik heb al enkele keren gedacht dat zoiets toch verdomd handig zou zijn zodat ik niet alles moet overtypen.
Lampiz @maartenvdezz17 april 2025 12:05
Gebruik je dan shortcuts? Of een andere tool?
Ik heb nu een shortcut die uit een afbeelding van het klembord de tekst vist.
Maar voelt nog erg omslachtig vs. PowerToys op Windows.

[Reactie gewijzigd door Lampiz op 17 april 2025 12:05]

coady 17 april 2025 11:30
Voor degenen die hier niet op kunnen wachten. PowerToys heeft deze feature ook en is op te roepen met Winkey+Shift+T
Xm0ur3r @coady17 april 2025 11:34
Ja gebruik deze al lange tijd. Krijg nog steeds verbaasde reacties als mensen over mijn schouder kijken.

FYI voor anderen hier: PowerToys is van Microsoft.
Vermoedelijk hevelen ze de functie dus over wegens succes.
youridv1 @coady17 april 2025 12:08
Standaard windows ook al lang. Je moet alleen eerst een screenshot nemen en daarna op die notificatie van de snippingtool klikken.
Thonz @coady17 april 2025 12:51
En het werkt al lang op windows 10
PdeBie @coady17 april 2025 13:14
In powertoys staat het volgende bij de Text Extractor:
It is recommended to use the Snipping Tool instead of the TextExtractor module. Text Extractor can only recognize languages that have the OCR pack installed.
1234567y 17 april 2025 11:26
maar een eenvoudige notitie bij een screenshot plaatsen is te moeilijk

[Reactie gewijzigd door 1234567y op 17 april 2025 11:28]

Loller1
17 april 2025 11:31
Dit is heel specifiek om niet tekst uit afbeeldingen te halen, maar tekst uit wat er op dat moment op het scherm staat. Tekst uit afbeeldingen halen kon Snipping Tool al enige tijd. Ze hebben nu de optie toegevoegd om het maken van de afbeelding over te slaan en direct te kunnen kopiëren.
Brummetje 17 april 2025 11:31
Ik zit op versie 11.2502.18.0 en heb deze functie ook al?
Kan gewoon een snippet maken en daarna op het "Tekstacties" knopje drukken om de tekst eruit te halen.
zeikstraal 17 april 2025 11:34
Dat is toch wel heel fijn voor alle ambtenaren die niet mogen knippen en plakken uit hun kantooromgeving naar hun werk laptop maar wel screenshots maken. :X

update: Verrek hier werkt het ook al.

Ook ik moet beter lezen. Wat ik al wel heb is dat ik vanuit de snipping tool tekst kan selecteren...

[Reactie gewijzigd door zeikstraal op 17 april 2025 12:10]

Retrojunk 17 april 2025 11:35
Ik heb op mijn werk zojuist een windows update gehad en heb deze tekst met de snipping tool gepakt:

Microsoft Windows
Version 24H2 (OS Build 26100.3775)
C Microsoft Corporation. All rights reserved.

(winver)

Werkt dus prima :-)
Ploempie 17 april 2025 11:39
Hu!? Ook ik heb deze functie al minimaal een jaar in gebruik..

Excuses, ik moet beter lezen.

[Reactie gewijzigd door Ploempie op 17 april 2025 11:39]

Olympus user 17 april 2025 11:39
Kunnen we dus ook stripboeken tekst scrappen. Wellicht "gelukkig" is de context niet altijd duidelijk

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.