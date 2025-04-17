Snipping Tool voor Windows 11 krijgt functie om tekst op je scherm te kopiëren

De Snipping Tool in Windows 11 krijgt binnenkort een tekstextractor. Daarmee kunnen gebruikers gemakkelijker zichtbare tekst op hun scherm kopiëren. De functie is vanaf nu beschikbaar als bèta en komt later beschikbaar voor iedereen.

Bron: Microsoft

Microsoft is begonnen met het uitrollen van de nieuwe functie naar Windows Insider-gebruikers in de Canary- en Dev-kanalen. De functie zit in Snipping Tool-versie 11.2503.27.0. Gebruikers die toegang hebben tot de testversie, kunnen de tekstextractor gebruiken door de Snipping Tool te openen met de toetsenbordcombinatie 'Win + Shift + S'.

De Snipping Tool bevat na de update een nieuw Text Extractor-icoontje, waarmee gebruikers tekst op hun scherm kunnen selecteren. Vervolgens kan die geselecteerde tekst gekopieerd worden naar het klembord van de gebruiker. Er zijn ook extra opties, bijvoorbeeld om regelafbrekingen te verwijderen en geselecteerde tekst automatisch te kopiëren, zonder dat daarvoor extra muisklikken nodig zijn.

Microsoft vraagt Windows 11 Insiders om feedback over de nieuwe Snipping Tool-feature te geven. Dat kan via de feedbackhub, die geopend kan worden via de toetsencombinatie 'Win + F'. Het is niet bekend wanneer de tekstextractor precies beschikbaar komt voor alle gebruikers.